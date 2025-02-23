Бундеслига, 23-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Айнтрахт 18:30

Трансляция – Megogо

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Бавария

"Бавария" сама себя унизила на прошлых выходных, выдав один из слабейших перфомансов на домашней арене за последние годы. С "Байером" команда Компани была труслива, слаба и инертна. Но плохая реализация соперника и выдающийся матч Упамекано уберегли нули на табло. А вместе с ним и +8 в таблице, которые фактически гарантировали титул.

Судьба вызвала Компани на реванш и обеспечила им "Байер" в 1/8 ЛЧ, где многие в Германии уже не видят мюнхенцев фаворитами. Но до того еще предстоит сыграть два непростых матча в Бундеслиге – с "Айнтрахтом" и "Штутгартом". "Рекордмайстер" может запросто позволить себе одну осечку, ведь режим две игры на неделю у них с начала года. А перед ЛЧ надо хоть немного разгрузиться.

Из-за плохой работы на трансферном рынке центральная ось "Баварии" вообще не имеет глубины. Упамекано, Ким, Киммих и Кейн не имеют адекватной подмены и должны играть каждые 3 дня. У Харри проблемы с икрой. Теоретически может сыграть, но рисковать им – стратегический суицид, на который никто не пойдет. А так в лазарете только третий кипер Перец.

Айнтрахт

"Айнтрахт" в первом круге здорово разобрался с обороной Компани, разбив их персональный пресс через выдергивания ЦЗ и врывания флангами. Но автором 3:3 во Франкфурте был Омар Мармуш, который кладет голы уже в футболке "Манчестер Сити". В то время как его преемника Ваи Топмеллер интегрирует неспешно, перейдя пока на схему с одним ЦН.

В 3-4-2-1 неплохо вписался летний новичок Узун, у которого 2 гола в 3 последних матчах. Экитике вроде тащит и забил 4 в 5 матчах с момента продажи Мармуша. Но результаты просели – была серия из 3 ничьих с "Хоффенхаймом" (2:2), "Вольфсбургом" (1:1) и Гладбахом (1:1). Последние два ударили по другому больному месту – позиции центрального ЦЗ в тройке. Робин Кох травмирован, и крутые таргетмены Винд и Кляйндинст в последние недели это эксплуатировали.

Помимо Коха не сыграет универсал Дина Эбимбе и резервный таргетмен Матанович. Из серьезных проблем, кроме Туты ЦЗ, доступность Марио Гетце. Ветеран здорово балансирует команду на чужой половине и связывает игру между линий. Но экс-баварец подхватил вирус и не факт, что будет готов.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Лаймер, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Коман – Гнабри

Айнтрахт: Трапп – Коллинз, Тута, Теат – Кристенсен, Дауд, Ларссон, Браун – Кнауфф, Узун – Экитике

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Айнтрахт от UA-Футбол

"Айнтрахт" ожидаемо сдал без своего фронтмена, а без Коха серьезно пострадала и организация обороны. "Орлы" все еще солидны, но не настолько, чтобы создавать сенсации на "Альянц Арене". Правда, "Бавария" сейчас такая неуверенная и хрупкая, так что без проблем они не обойдутся. Ставка: обе забьют + победа "Баварии" с коэффициентом 2.31.