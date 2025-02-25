Кубок Германии, 1/4 финала

Мюнхен, Альянц Арена

РБ Лейпциг – Вольфсбург 21:45

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РБ Лейпциг

После рестарта сезона у "РБ Лейпцига" всего одна победа на домашней арене. И это при том, что у "красных быков" был довольно простой календарь – кроме Леверкузена они встречались исключительно с представителями нижней половины таблицы. И раз за разом застревали в низком оборонительном блоке соперника, без единой четкой идеи как его взломать.

Отсюда две безыдейные ничьи 0:0 с. "Унионом" и "Аугсбургом". Перед которыми было поражение в ЛЧ от скромного "Штурма" (1:0) по тому же канону. Немного прорвало команду Марко Розе с "Хайденхамом" (2:2) на минувших выходных, но после проваленного дебюта и 0:2 на табло спасли нужный результат в виде победы уже не представлялось реальным.

"Быки" продолжают страдать без ключевого игрока центра поля Ксавера Шлагера. В схеме с латералями могли бы пригодиться Нуса и Хенрикс, но оба с травмами. Кроме этого проседает глубина в атаке – не будет таргетмена Поульсена, вундеркинда Уэдраого, плюс под вопросом Баумгартнер.

Вольфсбург

Если "РБ Лейпциг" в Бундеслиге больше всех оверперформит относительно пропущенных голов (должны были пропускать на 10.5 больше), то у "волков" самая летальная атака, 4-я в лиге по голам (46), хотя по ожидаемым они шестые (xG 38.26). Тут нужно говорить и о прекрасном алжирце Мохамеде Амуре (9+7), и о его статичном партнере Йонасе Винде (8+3) с его привычно сильным финишингом. В контратаках эти двое – крайне неприятный тандем.

Кроме грозного контратакующего арсенала впереди, Ральф Хазенхюттль может похвастаться неплохой обороной, которая умеет продержаться под натиском большой отрезок времени (без пропущенных в Кубке, недавно были 0:0 с "Байером"). В игре на вылет такой соперник – настоящая головная боль. Особенно если закроются против РБЛ с их импотентной позиционной атакой.

У "волков" две большие кадровые потери: капитан Максимилан Арнольд, лидер полузащиты и основной исполнитель стандартов, а также основной кипер Грабара (один из лучших шот-стопперов лиги). Также недоступен хорватский плеймейкер Майер, который бы мог заместить качества Арнольда. Кроме того не сыграет ЛЗ Рожерио, вингер Паредес и быстрый форвард Нмеча.

Статистика и факты

Лои Опенда (3 гола) – второй бомбардир Кубка Германии после Патрика Шика (4).

В Кубке Германии "РБ Лейпциг" встречался с "волками" чаще других клубов (6 раз), и также не выбивал никого чаще, чем их (4).

В последней встрече команд в лиге в ноябре Амура сделал дубль в ворота "РБ Лейпцига", который тогда потерпел самое разгромное поражение в сезоне (5:1).

"Вольфсбург" – единственная команда турнира, которая еще не пропускала голов.

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Вандервордт – Клостерманн, Орбан, Лукеба – Баку, Айдара, Вермерен, Раум – Хави – Опенда, Шешко

Вольфсбург: Мюллер – Фишер, Вавро, Кульеракис, Меле – Томаш, Сванберг, Вранкс, Виммер – Винд, Амура

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вольфсбург от UA-Футбол

Обе команды будут играть без основных киперов, одних их главных тащеров немецкого сезона. Преимущество домашнего поля существенно, особенно учитывая не лучшую выездную серию "волков". Но на тактическом уровне в беде "быки": им снова придется страдать против компактного блока соперника, который к тому же летален в контратаках. Это может привести к перестраховкам со стороны Розе, а вместе с ним к крайне осторожному футболу. Ставка: "Вольфсбург" не проиграет в основное время с коэффициентом 1.77.