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Штутгарт – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 28.02.2025
Ждем результативного футбола
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christina Pahnke - sampics
Бундеслига. 24-й тур
Пятница. Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Бавария 21:45
Трансляция – Megogо
Штутгарт
"Штутгарт" конкретно сдал ко второму кругу, не выдержав игры на три фронта. Много сил забрала ЛЧ, где "швабы" были одной из двух команд, которая шла в топ-24 по ожидаемым очкам, но не попала туда на деле. Не лучшим образом дела идут и в чемпионате, где выдохшаяся команда Себастьяна Хенесса совершила 4 осечки в 5 турах, выбыв из зоны ЛЧ.
К счастью, гонка за топ-4 больше напоминает поддавки, и 4-м пока идет "Фрайбург" с отрицательной разницей голов, в еще большем кризисе Лейпциг и Дортмунд, может просесть и третий "Айнтрахт". "Швабы" все еще демонстрируют солидный футбол. Но как всегда страдают от плохой реализации, вовремя не дожимая соперника. А дальше играет фактор усталости и тактической одномерности, из-за которой не могут перестроиться и хладнокровно убить игру.
В лазарете из важных игроков у Хенесса ЦЗ Загаду и форвард ротации Туре. В атаке в последние недели неплохо сыгрались Вольтемаде и Ундав. Оба могут как подыграть, так и замкнуть. В полузащите все стабильно, а вот сзади страдают. Последние игры в центре защиты играл Финн Ельц 2006-го года рождения, а остальные партнеры не то чтобы выглядели намного убедительнее мальца.
Бавария
"Бавария" на прошлой неделе выдала один из лучших перфомансов сезона, вернув уверенность в собственных силах после нулей с "Байером" и нервного прохода "Селтика" в ЛЧ. На выходных был разгромлен "Айнтрахт" (4:0). Но больше всего команда впечатлила не атакой, а игрой без мяча – сильно отработали всей командой против одной из лучших контратакующий сил Бундеслиги, устроив Нойеру сонный вечер.
Все это "Байерн" проделал без своих лидеров. Упамекано получил редкий отдых, Киммих из-за небольшого повреждения впервые за сезон не доиграл все 90 минут, а Кейн появился только на последние полчаса. Впереди – последний большой вызов в Бундеслиге, после которого можно будет полностью сфокусироваться на ЛЧ, где жаждет реванш Леверкузен.
Повреждение Киммиха оказалось несерьезным, но никто в здравом уме не будет рисковать лидером полузащиты при +8 очках в таблице. Йозуа в центре подменит Павлович. Его ждут в паре с Горецкой, набравшего мощную форму. С Франкфуртом Сане неплохо выглядел слева и может получить еще один шанс в старте. Кейну нужно немного набрать тонус, так что ждем Харри в старте.
Ориентировочные составы
Штутгарт: Нюбель – Миттельштедт, Шабо, Ельц, Стергиу – Фюрих, Каразор, Штиллер, Левелинг – Вольтемаде, Ундав
Бавария: Нойер – Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер – Павлович, Горецка – Сане, Мусиала, Олисе – Кейн
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Штутгарт – Бавария от UA-Футбол
В первом круге было избиение 4:0. На этот раз такого не ждем, ведь игра пройдет в Штутгарте, плюс у "Баварии" на горизонте заруба с "Байером" в ЛЧ. "Швабы" наверняка смогут найти свою контригру, в отличии от Франкфурта. Вопрос лишь в том, какой ценой. Ждем динамичного футбола с обоюдным высоким прессингом (иначе "швабы" не умеют) и высокой результативностью. В которой "Штутгарт" обречен, ведь они сильнее лишь на одной позиции – тренерской. Ставка: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.90.
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