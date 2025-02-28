Бундеслига. 24-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Байер 19:30

Трансляция – Megogо

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Айнтрахт

"Айнтрахт" ожидаемо просел после того, как пропала магия Омара Мармуша. Экитике еще какое-то время тянул в соло, но без партнера по атаке быстро сник. Ваи Топмеллер ставить не спешит, а Узун – никак не второй форвард. Плюс появились проблемы в защите – с травмой Робин Коха пропала организация в последней линии, а Тута в роли центрального в тройке категорически проваливается.

На выходных "орлы" целиком и полностью провалились против "Баварии" (4:0). Даже в парочку приличных контратак выбежать не смогли, что является основой их футбола. Неудачно сыграло и решение Топмеллера выйти в 4-4-2 – "рекордмайстер" и последнюю линию легко перегружал, и персональные ориентировки были им удобным в их 2-4-4 на мяче.

Из-за 4 осечек в 5 последних турах был разбазарен приличный отрыв от 4-го места, который теперь составляет всего 3 пункта. Еще в одном очке – еще два соперника. А впереди – игра с "Байером". На которую Кох все еще под вопросом. Его сменщик Тута – забанен. Так что последней линии вновь будет тяжко. Также недоступен Матанович, резервный таргетмен.

Байер

Атака "Байера" очень несвоевременно заглохла, и две нулевые ничьи с "Вольфсбургом", а затем и с "Баварией" по сути убили чемпионскую гонку в Бундеслиге. В обоих матчах подопечные Хаби Алонсо существенно доминировали, и до последних минут могли вырывать победы. Так Флориан Виртц в компенсированное время промахнулся перед воротами в каждом из матчей.

Но вопросы задавать Виртцу не будем. Скорее можно адресовать их Алонсо, который так и не решился сыграть с чистым форвардом против "Баварии". С одной стороны это помогло реализовать игровой план, с другой – ожидаемо ударило по эффективности завершения. В чемпионате реальных задач нет, ведь вторая позиция никуда не денется. И фокус, очевидно, на ЛЧ и очередном противостоянии "рекордмайстру".

Лазарет у Леверкузена почти опустел. В нем остаются только экс-игроки "Ренна" Белосьян и Терье, вылетевшие до конца сезона с тяжелыми травмами. Дисквалифицирован Инкапье, плюс под вопросом участие в матче Теллы с повреждение бедра.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Кристенсен, Коллинс, Теат – Кнауфф, Схири, Ларссон, Браун – Гетце, Узун – Экитике

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Эрмосо – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Адли, Буэндиа – Бонифейс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Байер от UA-Футбол

"Байер" явно будет играть в эконом-режиме. Это означает низкий темп и меньше риска на мяче, а вместе с ним и меньше шансов для контратак "Айнтрахта". Атака которого тоже заглохла. Результат явно нужнее хозяевам, но прогнозировать исход трудно – даже ленивый Леверкузен является очевидным фаворитом. Не ждем большего количества голов, хотя ошибки явно будут. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.19.