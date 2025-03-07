Бундеслига, 25-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Аугсбург 16:30

Трансляция – Megogо

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Боруссия Д

Весь фокус "Боруссии" сейчас на ЛЧ. Дортмундцы на неделе выдали осторожную игру с "Лиллем" (1:1). Дома играли чуть ли не вторым номером, хоть и были посимпатичнее. Но в итоге обменялись голами с единственных ударов в створ, что не может их красить. Теперь нужно рассчитывать на еще один сильный выездной перфоманс – как когда разгромили "Спортинг" (0:3) в Лиссабоне в прошлом раунде.

В чемпионате у БД катастрофа, хотя черепашьи бега с 3-го по 6-е места позволяют рассчитывать зацепиться на еврокубки. До зоны ЛЧ всего 6 пунктов, но календарь не оставляет шансов: в финальных 10 турах игры с Лейпцигом, "Майнцем", "Баварией", "Байером", "Фрайбургом" и "Вольфсбургом".

С травмами колена вылетели Нмеча, лучший полузащитник команды в сезоне. И зимний новичок Свенссон, который сходу забрал у Бенсебайни большую часть игровых минут. Ждем небольшой ротации от Нико Ковача, того же Байера в старте. И умеренный темп на игру.

Аугсбург

"Аугсбург" же переживает свои лучшие времена за несколько лет. Команду Йесса Торупа после нового года – один из самых неудобных соперников во всей Бундеслиге. Дико спрогрессировали в защите: прибавили в надежности низкого блока, но в первую речь решили вратарскую проблему. Финн Дамен в 2025-м году предотвратил 7,5 голов, в то время как его предшественник пропустил на 6 больше ожидаемого. 1 пропущенный на три игры – вот такая ныне у них защита.

Которая стала основой для самой длительной беспроигрышно серии "фуггеров" в современной истории. 8 туров кряду их не могут переиграть. Из минусов – много нулевых ничьих. Их было 3 в 4 последних матчах, хотя те же "Фрайбург" и "РБ Лейпциг" "фуггеры" могли и должны были дожимать. В гостях они особенно неприятны: в 5 последних выездах пропустили лишь раз, добыв 3 победы (над "Вердером" (0:2), "Унионом" (0:2) и Гладбахом (0:3)).

Всего этого "фуггеры" достигли на фоне немалого лазарета. В нем пребывают ЦЗ Рис Оксфорд, ЛЗ Мадс Передсен, ПЗ Роберт Гумны, вингер Хенри Кудоссу, форварды Мергим Бериша и Юсуф Кабадайы.

Ориентировочные составы

Дортмунд: Кобель – Рюэрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебайни – Забитцер, Гросс – Адейеми, Брандт, Гиттенс – Гирасси

Аугсбург: Дамен – Матсима, Гауэлеу, Цезигер – Вольф, Якич, Оньека, Яннулис – Йенсен, Клод-Морис – Титц

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Аугсбург от UA-Футбол

Для "Боруссии" последних лет соперник такого стиля – гарантированный ад в течении 90 минут. Тем более для команды Ковача, еще больше заточенную на вертикальный футбол. Добавим к этому дикую форму кипера "фуггеров" и их серию без поражений и почти без пропущенных. Приправим важным матчем БД в ЛЧ на неделе. И получаем достойный результат для гостей с высокой долей вероятности. Ставка: "Аугсбург" не проиграет + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 3.60.