Бундеслига. 26-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Д 19:30

Трансляция – Megogо

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Бундесліги РБ Лейпциг – Боруссія Д Смотреть трансляцию

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" идет всего в трех очках от зоны ЛЧ. И календарь еврокубками не обременен, что делает сильный финиш реальной задачей. Другое дело, что по игре команда Марко Розе давно не впечатляет, а в последние недели-месяцы проблемы стали множиться. Главная из них – катастрофическое количество ничьих. Их было 6 в 8 последних турах.

Вероятно сильнейший дуэт форвардов в Бундеслиге кормят минимальным количеством моментов. Хави Симонс в откровенно плохой форме и уже не творит магию в последней трети, но и сама позиционная атака команды выглядит нелепо. С Шешко и Опенда иметь три матча без голов из 6 последних – какая-то научная фантастика.

Огромной проблемой для Лейпцига остается отсутствие Ксавера Шлагера. Без австрийца проседает центр поля. Вермерен замещает его на мяче, Айдара – в работе в обороне, но 2 в 1 давал только Шлагер. Гертрюйда выйдет справа, потому что у Хендрикса травма ахилла. Также впереди недостает глубины из-за повреждений молодых Нусы и Уэдраого.

Боруссия Д

"Боруссия" так вообще на 10-м месте, в 7 пунктах от топ-4. А с их календарем им даже о зоне еврокубков придется помечтать, до которой 4 очка. Ведь впереди не только две дуэли с "Барселоной" в ЛЧ, но и сложнейший отрезок в чемпионате: в 9 турах на финише команда Ковача 7 раз встретится с командами, что идут выше в таблице.

После Лейпцига будет привычно неприятная игра с "Майнцем", выезд к непробиваемому "Фрайбургу" (6 туров не пропускают), дер Классикер между встречами с "Барсой", Гладбах, "Вольфсбург" и выезд в Леверкузен в предпоследнем туре. Учитывая отсутствие реальной глубины состава, это будет сущий ад. Единственный плюс – отрыв от конкурентов можно сокращать в личных встречах.

Феликс Нмеча бодро прогрессировал в первой половине сезона, но из-за травмы связок колена до сих пор не играл при Нико Коваче. Также имеет проблемы с коленом зимний новичок Даниэль Свенссон, что делает Бенсебайни безальтернативной опцией слева в защите.

Ориентировочные составы

Лейпциг: Гулачи – Гертрюйда, Орбан, Битшиабу, Раум – Баку, Айдара, Вермерен, Симонс – Шешко, Опенда

Дортмунд: Кобель – Рюэрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебайни – Забитцер, Гросс – Адейеми, Брандт, Байер – Гирасси

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Боруссия Д от UA-Футбол

"Боруссия" выдала сразу несколько сильнейших прессинг-перформансов при Нико Коваче за последние недели. Сочетая агрессию и напор с холодным расчетом. Шутка в том, что Лейпцигу от этого будет только лучше. Против автобусов им куда труднее. А так Дортмунд даже немного предпочтительнее, хотя насыщенный календарь даст о себе знать. Ждем игры на встречных курсах и в хорошем смысле типично бундеслиговского боя. Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.