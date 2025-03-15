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Штутгарт – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 16.03.2025

Германия
Обновлено

Две лучшие команды прошлого сезона

Штутгарт – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 16.03.2025

Getty Images / Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 26-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Байер 20:30

Трансляция – Megogо

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Содержание

Штутгарт

"Штутгарт" идет без побед уже 4 тура. Без поддержки домашних трибун на выезде теряли очки с аутсайдерами – "Хольштайном" (2:2) и "Хоффенхаймом" (1:1). Последних должны были громить, но вовремя не забили второй, и уставшими слили концовку матча. Дома еще хуже, хотя нужно учитывать уровень соперников: "Вольфсбург" (1:2) и "Бавария" (1:3).

В обоих матчах "швабы" первыми выходили вперед. 70 минут перекатывали припаркованных "волков", чтобы наконец открыть счет. И сходу пропустить два в конце. С "Баварией" похожая история: крутой первый тайм, первыми забили, реализовав 1 шанс из 3 очевидных. А затем трижды грубо ошиблись в билд-апе и позволили "рекордмайстру" забить 3 самых простых гола в сезоне.

У "Штутгарта" не сыграет Загаду с тяжелой травмой колена и универсал обороны Стергиу. У последнего дисквалификация. В центре обороны продолжают наигрывать перспективного Финна Ельча, хотя 18-летний парень ожидаемо привозит. В атаке в последние недели утвердилась связка Ундава и Вольтемаде. У последнего 5 результативных действий после нового года.

Байер

"Байер" выбрал очень несвоевременный момент для спада. После нулей с "Вольфсбургом" и "Баварией" потеряли шансы на защиту титула. А затем еще и без шансов влетели мюнхенцам в ЛЧ с общим счетом 0:5. В первой игре привезли пару дешевых голов, во второй отчаялись без травмированного Виртца.

В прошлом туре вторым составом влетели в Бундеслиге "Вердеру" (0:2), который до того шел на серии из 5 поражений кряду. Там-то Фло и получил травму голеностопа. Повреждение получил и Эрмосо, который привез первый гол в дебюте. В итоге десятку играл Буэндиа, который явно не в лучших кондициях после простоя полугодичного в "Астон Вилле", и Алейш Гарсия, которому куда комфортнее в роли глубинного плеймейкера.

У Леверкузена серьезный дефицит на позициях АПЗ и ЦЗ. Главная потеря – повреждение лидера команды Флориана Виртца. Плюс в лазарете Телла и Терье, которые могли бы подменить. В защите недостает Тапсобы. Подменявший его Эрмосо повредил плечо, а Эрмосо взяли, потому что Белосьян вылетел до конца сезона.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Ельч, Шабо, Миттельштедт – Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих – Ундав, Вольтемаде

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Адли, Гарсия – Шик

Ставки и коэффициенты

BetKing
3.00
3.55
2.36
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Прогноз на матч Штутгарт – Байер от UA-Футбол

Обе команды сейчас не в лучшем духе. Играют может и не так, как в прошлом сезоне, но планка просела не так сильно. Губят грубые ошибки в обороне и в билд-апе, и усталостьь. Прогнозировать результат трудно: "швабам" результат нужнее, "фармацевты" все равно фавориты. Точно ждем голов с обоих сторон. Ставка: Леверкузен не проиграет + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.46.

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