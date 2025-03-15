Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Штутгарт – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 16.03.2025
Две лучшие команды прошлого сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 26-й тур
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Байер 20:30
Трансляция – Megogо
Штутгарт
"Штутгарт" идет без побед уже 4 тура. Без поддержки домашних трибун на выезде теряли очки с аутсайдерами – "Хольштайном" (2:2) и "Хоффенхаймом" (1:1). Последних должны были громить, но вовремя не забили второй, и уставшими слили концовку матча. Дома еще хуже, хотя нужно учитывать уровень соперников: "Вольфсбург" (1:2) и "Бавария" (1:3).
В обоих матчах "швабы" первыми выходили вперед. 70 минут перекатывали припаркованных "волков", чтобы наконец открыть счет. И сходу пропустить два в конце. С "Баварией" похожая история: крутой первый тайм, первыми забили, реализовав 1 шанс из 3 очевидных. А затем трижды грубо ошиблись в билд-апе и позволили "рекордмайстру" забить 3 самых простых гола в сезоне.
У "Штутгарта" не сыграет Загаду с тяжелой травмой колена и универсал обороны Стергиу. У последнего дисквалификация. В центре обороны продолжают наигрывать перспективного Финна Ельча, хотя 18-летний парень ожидаемо привозит. В атаке в последние недели утвердилась связка Ундава и Вольтемаде. У последнего 5 результативных действий после нового года.
Байер
"Байер" выбрал очень несвоевременный момент для спада. После нулей с "Вольфсбургом" и "Баварией" потеряли шансы на защиту титула. А затем еще и без шансов влетели мюнхенцам в ЛЧ с общим счетом 0:5. В первой игре привезли пару дешевых голов, во второй отчаялись без травмированного Виртца.
В прошлом туре вторым составом влетели в Бундеслиге "Вердеру" (0:2), который до того шел на серии из 5 поражений кряду. Там-то Фло и получил травму голеностопа. Повреждение получил и Эрмосо, который привез первый гол в дебюте. В итоге десятку играл Буэндиа, который явно не в лучших кондициях после простоя полугодичного в "Астон Вилле", и Алейш Гарсия, которому куда комфортнее в роли глубинного плеймейкера.
У Леверкузена серьезный дефицит на позициях АПЗ и ЦЗ. Главная потеря – повреждение лидера команды Флориана Виртца. Плюс в лазарете Телла и Терье, которые могли бы подменить. В защите недостает Тапсобы. Подменявший его Эрмосо повредил плечо, а Эрмосо взяли, потому что Белосьян вылетел до конца сезона.
Ориентировочные составы
Штутгарт: Нюбель – Вагноман, Ельч, Шабо, Миттельштедт – Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих – Ундав, Вольтемаде
Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Андрих, Гримальдо – Адли, Гарсия – Шик
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Штутгарт – Байер от UA-Футбол
Обе команды сейчас не в лучшем духе. Играют может и не так, как в прошлом сезоне, но планка просела не так сильно. Губят грубые ошибки в обороне и в билд-апе, и усталостьь. Прогнозировать результат трудно: "швабам" результат нужнее, "фармацевты" все равно фавориты. Точно ждем голов с обоих сторон. Ставка: Леверкузен не проиграет + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.46.
Популярное сейчас
- Украинская ракета Длинный Нептун на 1000 километров прошла успешное боевое применение – Зеленский
- Бенефис Малиновского. Дженоа – Лечче 2:1. Видео голов и обзор матча
- Связка Килиана Мбаппе и Винисиуса под угрозой. В чем дело?
- Битва страждущих. РБ Лейпциг – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 15.03.2025
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность