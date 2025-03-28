Бундеслига, 27-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Бохум 21:30

Трансляция – Megogо

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Байер

Спад "Байера" пришелся на решающий этап сезона. Нулевые ничьи с "Вольфсбургом" и "Баварией" стоили "фармацевтам" шанса побороться за титул Бундеслиги, а в ЛЧ та же команда Венсана Компани вынесла их в одни ворота с общим счетом 0:5. В какой-то момент подопечные Хаби Алонсо стали выглядеть откровенно уставшими и демотивированными.

Но аккурат перед международным перерывом команда воспряла духом. Отвратительно сыграв первый час со "Штутгартом" и уступая в два мяча, "Байер" внезапно воодушевился и не только совершил камбек, но и успел вырвать победу с фирменным голом Патрика Шика в компенсированное время. Праздновали так, словно ЛЧ взяли.

Главная звезда Леверкузена Флориан Виртц все еще травмирован. Плюс в лазарете еще две десятки – Телла и Терье, так что поддерживать Шика придется номинальному ЦП Гарсии. Также существенные проблемы в центре обороны: не сыграют Тапсоба, Белосьян и зимний новичок Эрмосо.

Бохум

"Бохум" абсолютно заслуженно идет в зоне переходных матчей, третьим с конца. По большинству метрик они вообще должны были бы идти предпоследними. Но мы имеем дело с "несгибаемыми", которые в конце сезона всегда прибавляют. И год за годом чудесным образом спасаются от вылета.

"Бохум" всегда умел удивить грандов, и этот сезон – не исключение. Подопечные Дитера Хеккинга в последних 5 турах обыграли "Баварию" (2:3) на выезде, дома разнесли Дортмунд (2:0) и поделили очки с "Вольфсбургом" (1:1). Также вничью завершилась и игра первого круга с "Байером" (1:1).

У "Бохума" в лазарете только два игрока. Основной ЦЗ Бернардо мог бы помочь на втором этаже против Патрика Шика, а также на стандартах. Потеря японского латераля Кодзи Мийоси не столько существенна – у японца меньше 500 минут в Бундеслиге за сезон и он является третьей опцией справа.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Мукиеле, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Гарсия, Адли – Шик

Бохум: Хорн – Эрманн, Ордец, Медич – Пасслак, Беро, Сиссоко, Краус, Виттек – Хофманн, Масурас

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Бохум от UA-Футбол

"Штутгарту" удалось завести "Байер" перед международным перерывом, но это было одноразовая вспышка. Все-таки противостояние за последний год обросло принципиальностью. Реально же Леверкузену нечего ловить в чемпионате, Виртца нет, глубины нет, на носу полуфинал Кубка во вторник. Так что фокус, очевидно, на "Арминии". Это вместе с чудесным умением "Бохума" затащивать концовки сезона и удивлять с топами намекает на возможный сюрприз. Как минимум ждем от них достойного боя. Ставка: фора +1.5 на "Бохум" с коэффициентом 2.26.