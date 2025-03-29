Бундеслига, 27-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Штутгарт 19:30

Трансляция – Megogо

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Айнтрахт

"Айнтрахт" сохраняет перевес в 3 пункта от конкурентов за Лигу Чемпионов, несмотря на недавнюю серию из трех поражений кряду ("Баварии", "Байеру" и "Униону"). Дело в том, что и оппоненты оступаются не меньше – "Лейпциг" выиграл лишь 1 из последних 5, "Фрайбург" на серии из трех ничьих кряду.

Скоро стартуют важные матчи ЛЕ против "Тоттенхэма", на финише к этому прибавится три тура с матчами против прямых конкурентов. Так что самое время брать очки, хотя соперник, само собой, не из легких. "Айнтрахт" все еще ищет свою игру после ухода Мармуша, а их игра в защите настолько плоха, что до сих пор удивительно, как они держаться в топ-4.

Одна из причин оверперфоманса в защите – форма Кевина Траппа, но №1 пропустит игру из-за травмы. Также под вопросом лучший опорник Схири. Точно пропустит матч Ваи (вообще не вписался в игру команды), таргетмен Матанович и универсал защиты Чендлер.

Штутгарт

"Штутгарт" был одним из тех самых конкурентов "Айнтрахта", который самоустранился. Команде Хенесса не хватило глубины для игры на все фронты, а интенсивный стиль игры лишь усугубил проблемы. Вдобавок к проблемам физической формы (стабильно умирают в последние полчаса) еще и жуткая реализация на чужой трети.

По качеству игры "швабы" – 4-я, максимум 5-я команда лиги. На практике – аж десятая, с 5-очковым отставанием от еврокубков. Всему виной отрезок из 5 матчей без побед. Проиграли выигранный матч "Вольфсбургу", достойно соперничали с "Баварией" и напривозили, наконец вели 2:0 с "Байером" и проиграли 3:4 с голом Шика в компенсированное. Вот он, сезон "Штутгарта".

У "шваб" давно в лазарете лучший ЦЗ команды Загаду, плюс дисквалифицирован Стергиу. Так что в центре обороны ожидается редкий гость – Аль-Дахиль. В паре с тинейджером Ельцем, а возможно и в тройке с Хендриксом. Ведь надежности в линии явно не хватает, можно компенсировать количеством.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Сантос – Коллинз, Кристенсен, Кох, Браун – Тута, Дауд – Кнауфф, Гетце, Баойя – Экитике

Штутгарт: Нюбель – Ельц, Аль-Дахиль, Хенрикс – Левелинг, Каразор, Штиллер, Миттельштедт – Ундав, Мийо – Вольтемаде

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Штутгарт от UA-Футбол

У обоих команд огромные проблемы в защите – как кадровые, так и игровые. Так что результативность ожидается добротная. Тем более, что "швабы" стабильно много создают впереди, а их агрессивный прессинг откроет дорогу фирменным контратакам Франкфурта. Ставка: тотал больше 3.5 + обе забьют с коэффициентом 2.30.