Кубок Германии, 1/2 финала

Билефельд, Билефельд Альм

Арминия – Байер 21:45

Трансляция – Megogо

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Арминия

Билефельд вышел в полуфинал, пройдя "Ганновер", "Унион" Берлин, "Фрайбург" и "Вердер" Бремен. Пройти трех представителей элиты – серьезное достижение для команд из третьего дивизиона. Которая надеется на повышение и выход в Бундеслигу 2, набрав мощную форму после нового года. До заветного топ-3 всего один пункт.

Хотя преимущество домашней арены, безусловно, может сыграть свою роль в этом полуфинальном поединке, хозяева остаются абсолютными аутсайдерами. Полностью сдержать Шика и компанию будет трудно, так что нужно цепляться за свои редкие шансы и парковаться не так откровенно, как Сергей Ребров.

Многое будет зависеть от формы нападающего Юлиана Кании, единственного игрока команды с двухзначным числом голов в сезоне. Также в хорошей форме вингер Мариус Вёрль, у которого наибольшее количество результативных действий в Кубке Германии (2+3).

Байер

Леверкузенцы на пути к полуфиналу имели только одного серьезного соперника. Но самого трудного из возможных – "Баварию", которую они прошли за счет самоотверженной обороны и первого удаления Мануэля Нойера в карьере. Остальные оппоненты тревоги не вызывали – ими были "Карл Цейсс", "Эльверсберг" и "Кельн".

Последние, правда, всерьез заставили соседей напрячься. Дважды выходили вперед и если бы не общие усилия Шика и Бонифейса, могли би и выдать сенсацию. Но чех как всегда забил в компенсированное время, а нигериец – в дополнительное. Эти двое вообще редко играют в паре, но на фоне травмы Виртца Алонсо обратился к связке форвардов и на выходных против "Бохума" (3:1).

Тренер намекнул, что Виртц мог вернуться на поле в последнем матче, но лидера решили поберечь. Не ждем Флориана с первых минут и во вторник. Не в лучших кондициях еще одна десятка Телла, а вместе с убитым ахиллом Терье позиция серьезно проседает. Как и центр обороны, где точно не сыграют Белосьян и Эрмосо, в то время как Тапсоба едва восстановился после мышечного повреждения.

Ориентировочные составы

Арминия: Керскен – Шнайдер, Руссо, Гроссер – Ланнерт, Шрек, Кордоз, Оппи – Гродовски, Кания, Вёрль

Байер: Коварж – Мукиеле, Та, Инкапье – Артур, Джака, Паласиос, Гримальдо – Адли, Гарсия – Шик

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Арминия – Байер от UA-Футбол

"Арминия" во всех 4 матчах Кубка Германии играла с командами из высших дивизионов, и все равно выглядела смело и опасно впереди. Меньше двух не забивали, крепкому. "Фрайбургу" забили 3. И каждый раз меняли схему под соперника. Так что удерживать фаворита Билефельд минут 45-60 вполне может, тем более Виртца в старте не будет. Ставка: "Байер" во втором тайме забьет больше, чем в первом (коэффициент – 2.09).