Кубок Германии, 1/2 финала

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – РБ Лейпциг 21:45

Трансляция – Megogо

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Штутгарт

Штутгарт" дошел до полуфинала, пройдя в первых раундах "Прейссен Мюнстер", "Кайзерслаутерн" и "Ян Регенсбург", а в четвертьфинале им наконец выпал представитель элиты в лице "Аугсбург". Автобус "фуггеров" был пробит уже в первые полчаса, после чего "швабам" не составило труда удержать перевес.

Команда Себастьяна Хёнесса не смогла повторить прошлогодний успех, серьезно сдав после нового года. Короткий ростер при игре на три фронта и плохая реализация стоили вылета из ЛЧ (при качественной игре) и серьезному спаду в чемпионате. На Бундеслигу после серии из 5 матчей без побед немного забили, как следствие Хенесс поберег Ундава и Вольтемаде на Кубок Германии.

Ник – одно из немногих светлых пятен в сезоне. У почти 2-метрового форварда 15 результативных действий в 25 матчах, включая 3+1 в трех матчах Кубка Германии. Под вопросом на игру основной правый защитник Вагноман, которого в последней игре подменял юный ЦЗ Ельч. Из существенный потерь также Загаду. Все остальные игроки в лазарете – резервисты. Включая Чейза, Нарти, Раймунда и Диля.

РБ Лейпциг

Лейпцигу со жребием повезло меньше. До 1/2 добрались до этой стадии, преодолев в первых раундах "Рот-Вайсс Эссен", "Санкт-Паули" и "Айнтрахт", а в четвертьфинале – "Вольфсбург". Однако второго полуфинала за последние три сезона оказалось недостаточно, чтобы спасти работу Марко Розе: тренер был уволен после субботнего поражения 1:0 от менхенгладбахской "Боруссии". 9 осечек в 11 последних турах Бундеслиги – это полная катастрофа.

Команду до конца сезона возглавил Жолт Лёв, бывший помощник и некогда второй номер Томаса Тухеля. В понедельник он впервые приступил к тренировкам, и если "Лейпциг" хочет завоевать Кубок или попасть в Европу в этом году, ему нужно срочно улучшить ситуацию. В первую очередь в позиционной атаке.

У "красных быков" все еще отсутствует лидер полузащиты Ксавер Шлагер. Под вопросом опытный оттянутый плеймейкер Кевин Кампль. Также надолго остался вне игры правый вингбек Хенрикс, латераль/вингер Нуса и тинеджейр-десятка Уэдраого. На прошлой неделе болел Петер Гулачи, тащер всего сезона.

Ориентировочные составы

Штутгарт: Нюбель – Ельч, Аль-Дахиль, Шабо, Миттельштедт – Каразор, Штиллер – Мийо, Ундав, Фюрих – Вольтемаде

РБ Лейпциг: Вандерворт – Гертрюйда, Орбан, Лукеба, Раум – Баку, Зайвальд, Вермерен, Симонс – Опенда, Шешко

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Штутгарт – РБ Лейпциг от UA-Футбол

"Штутгарт" в последние недели показывал не лучшие результаты, как и их соперники из Лейпцига. Но уровень перфомансов при этом был на голову выше. Добавляем к этому фактор домашнего поля, и "швабы" – фаворит. Другое дело, что без нервов обойтись будет трудно. Ставка: "Штутгарт" победит в 1 гол либо ничья (в основное время) с коэффициентом 1.94.