Бундеслига, 28-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Боруссия Д 16:30

Трансляция – Megogо

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Фрайбург

"Фрайбург" еще недавно с отрицательной разницей голов умудрялся бороться за ЛЧ и шел в топ-4. Большую роль в этом сыграла слабая конкуренция (спад Дортмунда, "Штутгарта" и "Лейпцига" и надежная оборона. С начала февраля команда Юлиана Шустера выдала 6 матчей без пропущенных, а голкипер Ноа Атуболу побил клубный рекорд по минутам без пропущенных.

Первые 4 вышли победными. Ограничивали аутсайдеров и цедили редкие моменты впереди, за счет которых вырывали 1:0 с "Бохумом", "Хайденхаймом" и "Санкт-Паули". "Вердер" рискнул против них и получил 5:0, но это было скорее исключение из правил. С соперниками посерьезнее пошли нули – 0:0 были зафиксированы с "Аугсбургом" и с "Лейпцигом".

Играя на нейтралке до ЛЧ доползти будет трудно, и после 1 очка в играх с "Майнцем" (2:2) и "Унионом" (1:2) срочно нужно набирать, ведь из вытеснили уже из зоны еврокубков. Главная проблема – травма №1 Атуболу. Его в воротах заменит Флориан Мюллер. Также травмирован универсал Мерлин Рёль.

Боруссия Д

Если "Фрайбург" уступает "Лейпцигу" (последнее еврокубковое место) по разнице голов и идет всего в 3 пунктах от ЛЧ, то Дортмунд еще в четырех пунктах позади. "Боруссия" все еще крайне нестабильна, но в нужный момент умеет собраться. Доказали это в ЛЧ, пройдя "Спортинг" и "Лилль", а также выдав один из своих лучших перфомансов в сезоне против "Майнца" (3:1) на прошлых выходных.

Переход на тройку сзади стабилизировал оборону, в то время как впереди команда разрывала в контратаках и на стандартах. Так с корнеров забили дважды, и оба раза подавал Нико Шлоттербек, который до того никогда в карьере таким не занимался, а тут вдруг выдал сразу 2 ассиста.

Беда в том, что впереди матч с "Барселоной" в 1/4, на который нужно поберечь силы. Плюс с "Фрайбургом" от обороны смысла играть нет (будут нули), а на стандартах те не менее опасны. Плюс в защите серьезный кадровый недобор: Джан и Зюле травмированы, Шлоттербек и Коуту дисквалифицированы. Гирасси также недоступен, вместе с лидером атаки в лазарете также Нмеча.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Мюллер – Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Гюнтер – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Динкчи, Грифо – Хелер

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Антон, Бенсебаини, Свенссон – Озджан, Гросс – Байер, Брандт, Гиттенс – Адейеми

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Фрайбург – Боруссия Д от UA-Футбол

Оба коллектива сейчас нестабильны, но в лучший вечер могут круто закрыть соперника: "Фрайбург" низким компактным блоком, БД – высоким прессингом. Только вот кадровых проблем внизу хватает: одни будут без Атуболу, другие будут с Бенсебаини в центре обороны. Есть и проблемы в атаке. У лучшего форварда "Фрайбурга" 3 гола за сезон, у БД не будет Гирасси, который один забил больше, чем Байер и Адейеми на двоих. Плюс держим в голове игру с "Барсой" у Дортмунда. Так что ждем игру в низком-среднем темпе, где сойдутся две команды, которым комфортнее играть вторым номером и которые солидно защищались последнее время. Ставка: тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.05.