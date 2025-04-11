Бундеслига. 29-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Д 19:30

Трансляция – Setanta Sports, Megogo

Бавария

"Бавария" сохранила комфортный отрыв от "Байера", несмотря на пару осечек в прошлом месяце. +6 очков – комфортный задел, но впереди еще 3 непростых матча в 6 турах. После дер-Класикера их ждет встреча с всегда некомфортным "Майнцем" и выезд в Лейпциг. Но приоритет сейчас – ЛЧ, а потому принципиальная игра с Дортмундом пришлась крайне некстати.

Посреди недели измученная травмами "Бавария" дома проиграла "Интеру" (1:2). Команда Компани создала даже больше остроты и организовала качественный навал в концовке. Но персональный прессинг мюнхенцев оказался недееспособен против гибкой команды Индзаги, которая дважды наказала в контратаках.

За последние недели лазарет команды пополнило сразу несколько ключевых футболистов. Альфонсо Дэвис надолго вылетел с травмой крестов. Также до конца сезона не сыграет лидер полузащиты Джамал Мусиала. Упамекано вернулся к тренировкам, но его, как и Нойера, берегут на "Интер". Ито травмирован, Коман и Павлович под вопросом на матч. Плюс ждем небольшой ротации: свои шансы могут получить Гнабри, Пальинья и Боэ.

Боруссия Д

"Боруссия" тоже продолжает выступать в ЛЧ, но участник из них скорее уже номинальный. Ведь шансы после визита в Каталонию и 4 безответных голов остаются чисто математические. В этом смысле можно и переключиться на Бундеслигу: попробовать создать трудности баварским врагам и приблизиться к зоне еврокубков, до которой 3 пункта.

С приходом Нико Ковача у "Боруссии" поправились дела в прессинге, а впереди они стали вертикальнее и конкретнее. Но это скорее приятный контраст на фоне провального периода Шахина, чем прямо преображение. В любом случае, на "Баварию" в этом клубе всегда умеют настраиваться и на один вечер забыть о невзгодах.

У "Боруссии" тоже имеется ряд неприятных травм. Самая неприятная у Шлоттербека, который получил разрыв левого мениска. Без него Ковач должен вернуться к схеме с четверкой сзади. Также с травмой колена вылетел Забитцер. Его в центре поля заменит Чуквуэмека.

Ориентировочные составы

Бавария: Урбиг – Лаймер, Дайер, Ким, Станишич – Киммих, Пальинья – Олисе, Геррейру, Гнабри – Кейн

Боруссия: Кобель – Рюэрсон, Джан, Антон, Бенсебайни – Гросс, Чуквуэмека – Адейеми, Брандт, Байер – Гирасси

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Боруссия Д от UA-Футбол

"Бавария" остается очевидным фаворитом в дуэли, особенно на своем поле. Но им явно не до "Боруссии". Ждём небольшой ротации перед ответкой с "Интером" и игры на второй, максимум на третьей передаче. Так что разнести БД не должны. Ставка: фора +1.5 на "Боруссию" с коэффициентом 1.70.