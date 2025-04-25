Бундеслига. 31-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Майнц – Бавария 16:30

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Бавария

"Бавария" имеет шансы отпраздновать титул уже на этих выходных. "Байер" отстает на 8 пунктов, и будет принимать "Аугсбург" с 8-матчевой серией выездных матчей без поражений. Если "фуггеры" продлят её до 9 игр, то победа мюнхенцев принесет им 33-й титул в истории. Но надо обыграть "Майнц", который вечно создает "рекормайстру" проблемы.

Переполненный лазарет окончательно добил надежды "Баварии" на дубль. Без ключевых игроков обороны персональный прессинг Компани стал отрадой для "Интера", который как всегда ловко манипулировал персональными ориентировками и по два раза забил в каждой из встреч. Плана Б у Компани привычно не нашлось.

У "Баварии" заполненный лазарет. Нойер недоступен в воротах, травмированы центрбеки Упамекано и Ито. У Кима дискомфорт в ахилле и ему нужна передышка. С крестами вылетел Дэвис, в центре поля недостает Горецки и Мусиалы. Так что стоит ждать экспериментальной пары Дайер-Станишич в обороне и возвращения Комана в старт.

Майнц

"Майнц" все еще мечтает о первой квалификации в ЛЧ. Хотя с последними результатами задача с финишем в топ-4 выглядит слишком затруднительной. До 4-й позиции всего 2 пункта. Но "карнавальники" 5 туров идут без побед. А в заключительных 4 турах их ждут пытки: игра с тремя лучшими командами Бундеслиги + выезд к "Бохуму", который планирует как всегда спастись на самом финише.

В декабре команда Бо Хенриксена стала первой в Бундеслиге, кому удалось переиграть банду Венсана Компани. И сделать это по делу даже без лучшего бомбардира: закрыли "Баварию" сочетанием прессинг-вылазок с сидением в засаде низки блоком, и в итоге у одного Ли Чжэ Сона xG (1.02), чем у всех баварцев.

У "карнавальников" в лазарете только молодой защитник Максим Даль и его более опытный тёзка и коллега по амплуа Ляйтш. Первый почти не играл, второй – выпал из основы еще в первом круге. Все остальные в строю.

Ориентировочные составы

Бавария: Урбиг – Лаймер, Дайер, Станишич, Геррейру – Киммих, Павлович – Олисе, Сане, Коман – Кейн

Майнц: Центнер – да Кошта, Йенц, Кор – Каси, Сано, Амири, Мвене – Небель, Ли Чжэ Сон – Буркардт

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Майнц от UA-Футбол

"Бавария", возможно, в шаге от титула, а потому будет сверхмотивированна. Но не будем спешить списывать "Майнц". Команда Бо Хенриксена сейчас не в духе, но в игре вторым номером они все еще крайне неприятный оппонент. Закрытый рисунок игры они обеспечат, а команда Компани такое взламывает обычно неспешно. Ставка: тотал первого тайма меньше 1.5 с коэффициентом 1.84.