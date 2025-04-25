Бундеслига. 31-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Аугсбург 16:30

Трансляция – Megogo

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Байер

"Байер" находится на пороге того, чтобы уступить свой титул чемпиона Бундеслиги мюнхенской "Баварии", и впереди его ждут нелегкие времена. Если "Леверкузен" не сумеет обыграть "Аугсбург", а „Бавария“ выиграет у "Майнца", гонка за титул будет окончена. Недавний вылет в полуфинале Кубка Германии от "Арминии" из третьей лиги не подняло боевой дух, как о 5:0 по сумме двух игр с "Баварией" в ЛЧ.

Еще хуже то, что команда Леверкузена близка к распаду. Центральный защитник Джонатан Та подтвердил свой уход на правах свободного агента. Плеймейкер Флориан Виртц все еще не подписал новый контракт, который ему предложили несколько месяцев назад, Алекс Гримальдо выразил желание вернуться в родную Испанию в ближайшем будущем, а его коллегу по амплуа флангового защитника Джереми Фримпонга все еще связывают с переходом в Премьер-лигу. Наконец, слухи об уходе Хаби Алонсо в "Реал" в последние недели звучат все громче.

Перед приемом грозного "Аугсбурга" баскский коуч не сможет рассчитывать сразу на троих центрбеков – Эрмосо, Мукиеле и Белосьяна. Последний вместе с экс-партнером по "Ренну" Мартеном Терье вылетели надолго.

Аугсбург

"Швабы" попали в число претендентов на попадание в Европу после одного поражения в 14 матчах. Ключ к успеху – непроходимая оборона, которая на этом отрезке пропустила всего семь мячей. Вратарь Финн Дамен отлично проявил себя с момента своего возвращения в команду в январе, и по предотвращенным голам он в лидерах Бундеслиги. Но и защита не дремлет, ограничивая одного топового соперника за другим.

В том числе продолжается их серия без поражений на выезде, которая может продлиться до 9 матчей в субботу. На выезде подопечным Торупа легче реализовывать свой излюбленный рисунок игры вторым номером: с низкой непроходимой защитой, ртутными контратаками и надоедливыми и заученными стандартами.

У Йесса Торупа всего две потери перед выездом в Леверкузен. Не сыграют 21-летний форвард Юсуф Кабадайы и "десятка" Арне Майер, который отбывает дисквалификацию. Так что "Байеру" предстоит сыграть с абсолютно оптимальным составом "фуггеров".

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Телла, Виртц – Шик

Аугсбург: Дамен – Матсима, Гауэлеу, Цезигер – Вольф, Якич, Оньека, Яннулис – Йенсен, Клод-Морис – Эссенде

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Аугсбург от UA-Футбол

У "Байера" всего 6 побед в 12 последних турах. Оступаются постоянно, мотивации на сезон уже нет, а тут встреча с еще одной упертой защитой. Леверкузен попробует испортить праздник "Баварии". Но легко это им не удастся. Всего 8 раз за кампанию "Байер" побеждал с перевесом в 2 и более гола, и вряд ли это будет девятый. Ставка: фора на "Аугсбург" +1.5 с коэффициентом 1.77.