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Время праздновать. РБ Лейпциг – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 03.05.2025

Германия

Рекордмайстер готов оформлять 34-е чемпионство

Время праздновать. РБ Лейпциг – Бавария. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 03.05.2025

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига. 32-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Бавария 16:30

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Содержание

Бавария

"Бавария" в случае победы в Лейпциге официально оформит чемпионский титул. "Байер" играет в воскресенье с "Фрайбургом", и в случае осечки тоже принесет "рекордмайстру" трофей. Учитывая нынешнюю слабую форму команды Хаби Алонсо – это весьма вероятное событие. Но Компани и ко, конечно же, откладывать празднование не планируют.

После вылета из ЛЧ "Бавария" полностью сосредоточилась на чемпионате. И громко разделалась с двумя последними оппонентами, разгромив на выезде "Хайденхайм" (0:4) и дома разделавшись с крепким "Майнцем" (3:0). Ничью в дер-Классикере (2:2) выносим за скобки, ведь оно пришлось на викенд между четвертьфиналами ЛЧ.

У "Баварии" переполненный лазарет. Два ключевых игрока атаки в лазарете – Мусиала и Кейн. Плюс проблемы в линии обороны: Дэвис вылетел с крестами, один из лучших ЦЗ сезона Упамекано тоже травмирован. Плюс повреждение у Ито, который мог бы подменить кого-то из вышеперечисленных. Под вопросом Геррейру и Нойер.

РБ Лейпциг

Смена тренера не особо помогла "РБ Лейпцигу" на финише сезона. С увольнением Розе явно затянули, но и его преемник не впечатляет. 7 очков в 4 турах – прогресс на фоне предшественника, но болезненное фиаско во Франкфурте (4:0) в последнем туре напомнило, в каком глубоком кризисе пребывает клуб.

Поражение прямому конкуренту за ЛЧ и ничья с убогим "Хольштайном" неделей ранее серьезно ударили по шансам на топ-4. До "Фрайбурга" 2 пункта, у них тоже трудный календарь, но их соперники будут не столь мотивированными ("Байер" и "Айнтрахт", который к тому моменту должен гарантировать себе место в четверке лучших).

У Лейпцига не сыграет первый номер Петер Гулачи, один из лучших шот-стоппером сезона. Кроме позиции в воротах ослаблена и линия защиты: недоступен лучший ЦЗ Орбан, его молодой коллега по амплуа Битшиабу (дисквалификация). Плюс с ахиллом вылетел фулбек Хенрикс и лидер центра поля Шлагер. Без кипера+основного ЦЗ+лучшего разрушителя в центре поля будет невесело.

Ориентировочные составы

Лейпциг: Вандервордт – Неделькович, Клостерманн, Лукеба, Раум – Баку, Зайвальд, Айдара, Хави – Шешко, Опенда

Бавария: Урбиг – Лаймер, Дайер, Ким, Станишич – Киммих, Горецка – Олисе, Мюллер, Сане – Гнабри

Ставки и коэффициенты

BetKing
4.75
4.75
1.61
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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Бавария от UA-Футбол

Лейпциг сейчас – разобранная на запчасти команда. Они будут сверхмотивированны в борьбе за ЛЧ, но к их сожалению, "Бавария" тоже будет настроена серьезно. В Мюнхене не любят откладывать празднование, тем более титула уже заждались с позапрошлой кампании. Атака "Баварии" ослаблена, но и линии обороны у обоих сейчас играют фактически резервом. Так что всё равно ждем перестрелки, конечно же в пользу гостей. Ставка: обе забьют + победа "Баварии" с коэффициентом 2.57.

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