Конкуренты в нетерпении. Фрайбург – Байер. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 04.05.2025

Бундеслига. 32-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Байер 18:30

Трансляция – Megogo

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Фрайбург

Дортмунд вытеснил "Фрайбург" из топ-4, на пятки наступает "РБ Лейпциг" (на пункт меньше), но у команды Юлиана Шустера имеется игра в запасе. "Черный лес" заметно сдал на финише, а отрицательная разница голов выдает в них команду, которая явно прыгнула выше собственной головы. Но они продолжают биться, минимально выиграв в трех последних турах.

После болезненного поражения от дортмундской "Боруссии" (1:4) команда вернулась с победами над Гладбахом (1:2), "Хоффенхаймом" (3:2) и "Вольфсбургом" (0:1), хотя в последней игре за 60 минут в большинстве уподобились всего на 2 удара в створ, что выглядело весьма неубедительно.

Все еще в лазарете пребывает Ноа Атуболу, хотя автор 83 сейвов за кампанию уже близок к возвращению. Серьезные травмы у Даниэля-Кофи Кьере и Бруно Огбуса, из-за которых этих двоих уже успели забыть большинство любителей Бундеслиги. Все остальные в строю и готовы к игре.

Байер

"Байер" 6 туров идет без поражений, выиграв 4 из них. Выглядит вроде солидно, но из серьезных соперников был только "Штутгарт" (3:4), а ничьи с "Унионом" (0:0) и "Санкт-Паули" (1:1) снова показали уязвимость команды против упрямой обороны низким блоком. Еще на этом отрезке была катастрофа в Билефельде, где местная "Арминия" из 3-го дивизиона выбила их из полуфинала Кубка Германии.

Команде сейчас явно не хватает фокуса. Турнирных задач нет, половина лидеров мыслями в другом месте, вполне вероятно, что уйдет Хаби Алонсо, творец прошлогодней сказки. В прошлом туре тренер решил проблему ротацией: редкие шансы получили в старе Артур, Андрих, Телла и Буэндиа. И обыграли крайне неприятный "Аугсбург" (2:0) благодаря новой крови и хоть какой-то энергии.

У "Байера" все еще кадровый дефицит в центре обороны. Травмы у летних новичков Мукиеле и Белосьяна, а также зимнего новобранца Марио Эрмосо. Также в лазарете давно и надолго Терье. Еще одна неприятность – мышечное повреждение у Бонифейса, из-за которого его участие в игре под вопросом.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Мюллер – Кюблер, Гинтер, Линхарт, Макенго – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Хелер, Грифо – Адаму

Леверкузен: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Паласиос, Гримальдо – Буэндиа, Виртц – Шик

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фрайбург – Байер от UA-Футбол

"Фрайбург" выжимает максимум по результату последние недели при довольно кислой игре. Снова стали прилично пропускать, и дело не только в травме Атуболу. "Байер" же крайне нестабильный, хотя Алонсо вроде удалось решить проблемы с мотивацией благодаря ближайшему резерву. Ждем обоюдных ошибок и крайне заряженный "Фрайбург". Который попробует на голой воле и тактической дисциплине перемучать все еще чемпиона. Ставка: обе забьют + фора на "Фрайбург" +0.5 с коэффициентом 2.50.