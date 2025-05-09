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Битва за Европу. Вердер – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.05.2025
Обоим нужна только победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 33-й тур
Бремен, Везерштадион
Вердер – РБ Лейпциг 16:30
Трансляция – Megogo
Вердер
По ресерсу, да и по перфомансу "Вердер" – середняк без реальных еврокубковых амбиций. Даже закрепиться в элиты для них уже достижение, учитывая еще недавние проблемы с финансами и вылет. Но благодаря спаду сразу целого ряда конкурентов, Бремен всерьез может претендовать на финиш в еврокубках.
Это стало возможным благодаря мощному рывку на старте весны. Пока все дружно разбазаривали пункты, "Вердер" выиграл 5 из в 6 турах, обыграв в том числе оппонентов уровня "Байера" (0:2) и "Штутгарта" (1:2). На выезде они – невероятно трудный соперник, ловящий фаворитов на контратаках. Но вот с командами ниже уровнем стабильно бывают проблемы, особенно когда нужно пробивать автобус. Отсюда и последние ничьи с "Санкт-Паули" (0:0) и "Унионом" (2:2).
У Бремена минимум кадровых проблем. Из игроков ближайшем ротации травмирован только сербский швейцарец Милош Велькович. Который мыслями уже в другом месте – летом переедет на историческую родину играть за "Црвену Звезду", с которой подписал предварительный контракт еще зимой.
РБ Лейпциг
"РБ Лейпциг" лихорадило весь год, Марко Розе так и не решил вопросы по позиционной атаке и полностью провалил середину сезона. С 17-го по 25-й тур "красные быки" выиграли лишь однажды, хотя подавляющее количество оппонентов были с низов таблицы. На финише же пришло время рубиться с сильнейшими, и теперь уже команда Жолта Лёва не выглядит к этому готовой.
Тотально провалились во Франкфурте 2 недели назад (4:0). "Айнтрахт" просто вынес их в транзитах, а пара латералей Лукеба-Неделькович стали мемом. Возвращение к заводским настройкам помогли с "Баварией" (3:3), но команда снова недобрала: растеряли перевес 2:0 после перерыва, и спасли ничью лишь в компенсированное время благодаря дедуле Поульсену.
Отставание от зоны ЛЧ – два пункта, потому только 6 очков в 2 турах могут помочь спасти сезон. У "быков" будет отсутствовать лидер обороны Орбан, лучший ball-winner в центре поля Шлагер и его коллега по амплуа Айдара. Плюс проблемы на флангах обороны – травмированы основные фулбеки Хенрикс и Раум. Еще одна неприятность – дисквалификация опытного глубинного плеймейкера Кевина Кампля. Так что пара Зайвальд-Вермерен безальтернативна в центре поля.
Ориентировочные составы
Вердер: Цеттерер – Штарк, Фридль, Пипер – Вайзер, Стаге, Линен, Шмид, Агу – Бюрке, Дукш
РБ Лейпциг: Гулачи – Неделькович, Клостерманн, Битшиабу, Лукеба – Баку, Зайвальд, Вермерен, Симонс – Шешко, Опенда
Турнирная таблица
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|32
|23
|7
|2
|93
|61
|76
|2
|"Байер"
|32
|19
|11
|2
|68
|31
|68
|3
|"Айнтрахт"
|32
|16
|8
|8
|63
|20
|56
|4
|"Фрайбург"
|32
|15
|7
|10
|46
|-3
|52
|5
|"Боруссия" Д
|32
|15
|6
|11
|64
|15
|51
|6
|"РБ Лейпциг"
|32
|13
|11
|8
|51
|6
|50
|7
|"Майнц"
|32
|13
|9
|10
|49
|9
|48
|8
|"Вердер"
|32
|13
|8
|11
|50
|-6
|47
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Вердер – РБ Лейпциг от UA-Футбол
Обе команды с куражом действуют в атаках на пространстве, и теряют в остроте в позиционной атаке. И те, и другие откровенно плохо защищаются (у "Вердера" 53 пропущенных при xGA 48.79, у "Лейпцига" – 45 при ожидаемых 58.6 пропущенных). При Лёве у РБ 0 сухих матчей и 11 пропущенных в 5 турах, так что будет весело. Учитывая, что обоим подходит только победа, ждем результативной перестрелки. Ставка: победа одной из команд + обе забьют с коэффициентом 2.77.
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