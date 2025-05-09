Битва за Европу. Вердер – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.05.2025

Бундеслига. 33-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – РБ Лейпциг 16:30

Трансляция – Megogo

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Вердер

По ресерсу, да и по перфомансу "Вердер" – середняк без реальных еврокубковых амбиций. Даже закрепиться в элиты для них уже достижение, учитывая еще недавние проблемы с финансами и вылет. Но благодаря спаду сразу целого ряда конкурентов, Бремен всерьез может претендовать на финиш в еврокубках.

Это стало возможным благодаря мощному рывку на старте весны. Пока все дружно разбазаривали пункты, "Вердер" выиграл 5 из в 6 турах, обыграв в том числе оппонентов уровня "Байера" (0:2) и "Штутгарта" (1:2). На выезде они – невероятно трудный соперник, ловящий фаворитов на контратаках. Но вот с командами ниже уровнем стабильно бывают проблемы, особенно когда нужно пробивать автобус. Отсюда и последние ничьи с "Санкт-Паули" (0:0) и "Унионом" (2:2).

У Бремена минимум кадровых проблем. Из игроков ближайшем ротации травмирован только сербский швейцарец Милош Велькович. Который мыслями уже в другом месте – летом переедет на историческую родину играть за "Црвену Звезду", с которой подписал предварительный контракт еще зимой.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" лихорадило весь год, Марко Розе так и не решил вопросы по позиционной атаке и полностью провалил середину сезона. С 17-го по 25-й тур "красные быки" выиграли лишь однажды, хотя подавляющее количество оппонентов были с низов таблицы. На финише же пришло время рубиться с сильнейшими, и теперь уже команда Жолта Лёва не выглядит к этому готовой.

Тотально провалились во Франкфурте 2 недели назад (4:0). "Айнтрахт" просто вынес их в транзитах, а пара латералей Лукеба-Неделькович стали мемом. Возвращение к заводским настройкам помогли с "Баварией" (3:3), но команда снова недобрала: растеряли перевес 2:0 после перерыва, и спасли ничью лишь в компенсированное время благодаря дедуле Поульсену.

Отставание от зоны ЛЧ – два пункта, потому только 6 очков в 2 турах могут помочь спасти сезон. У "быков" будет отсутствовать лидер обороны Орбан, лучший ball-winner в центре поля Шлагер и его коллега по амплуа Айдара. Плюс проблемы на флангах обороны – травмированы основные фулбеки Хенрикс и Раум. Еще одна неприятность – дисквалификация опытного глубинного плеймейкера Кевина Кампля. Так что пара Зайвальд-Вермерен безальтернативна в центре поля.

Ориентировочные составы

Вердер: Цеттерер – Штарк, Фридль, Пипер – Вайзер, Стаге, Линен, Шмид, Агу – Бюрке, Дукш

РБ Лейпциг: Гулачи – Неделькович, Клостерманн, Битшиабу, Лукеба – Баку, Зайвальд, Вермерен, Симонс – Шешко, Опенда

Турнирная таблица

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 32 23 7 2 93 61 76 2 "Байер" 32 19 11 2 68 31 68 3 "Айнтрахт" 32 16 8 8 63 20 56 4 "Фрайбург" 32 15 7 10 46 -3 52 5 "Боруссия" Д 32 15 6 11 64 15 51 6 "РБ Лейпциг" 32 13 11 8 51 6 50 7 "Майнц" 32 13 9 10 49 9 48 8 "Вердер" 32 13 8 11 50 -6 47

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вердер – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Обе команды с куражом действуют в атаках на пространстве, и теряют в остроте в позиционной атаке. И те, и другие откровенно плохо защищаются (у "Вердера" 53 пропущенных при xGA 48.79, у "Лейпцига" – 45 при ожидаемых 58.6 пропущенных). При Лёве у РБ 0 сухих матчей и 11 пропущенных в 5 турах, так что будет весело. Учитывая, что обоим подходит только победа, ждем результативной перестрелки. Ставка: победа одной из команд + обе забьют с коэффициентом 2.77.