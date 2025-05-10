Прощальный домашний матч Алонсо. Байер – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 11.05.2025

Бундеслига. 33-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Дортмунд 16:30

Трансляция – Megogo

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Байер

В феврале-марте "Байер" утратил реальные шансы на титул и был болезненно выбит из 1/8 ЛЧ той же "Баварией" (0:5 по сумме двух игр). С тех пор команда Хаби Алонсо утратила запал и заметно сдала, что особенно ощущалось вдали от дома. В последних двух выездных турах Леверкузен играл вничью с "Санкт-Паули" (1:1) и "Фрайбургом" (2:2), а до того неуверенно справилась с "Хайденхаймом" (0:1). Наконец именно на выезд припал унизительный вылет от "Арминии" (2:1) из третьего дивизиона в полуфинале Кубка.

Но на этот раз мотивации должно быть хоть отбавляй. "Байер" в субботу проведет свою прощальную домашнюю игру при Хаби Алонсо, который накануне объявил о своем уходе после завершения сезона. Каким бы не было настроение в раздевалке сейчас, баска нужно провести с почестями за все заслуги минувшей сказочной кампании.

В последние недели место первого номера стали доверять кубковому киперу Коваржу. А Буэндиа стал играть вторую десятку на фоне спада формы Теллы, Адли, Хофманна и травмы Терье. Кроме французского теневого форварда в лазарете резервные защитники Мукиеле, Эрмосо и Белосьян, без которых глубины в нижней пятерке не хватает.

Боруссия Дортмунд

"Боруссия" заметно прибавила на финише сезона, взяв 5 побед в 6 последних турах. Попутно разобрались с рядом конкурентов в лице "Майнца" (3:1) и "Фрайбурга" (1:4), уничтожили "Вольфсбург" (4:0) на прошлых выходных, а единственная осечка припала на дер-Классикер с "Баварией" (2:2), когда обе команды готовились к ответным четвертьфиналам ЛЧ.

При Нико Коваче вернулся фирменный гегенпресс, и команда стала уничтожать в транзитных атаках. За исключением первой игры в "Барселоне" в последних 8 поединках Дортмунд забивал минимум дважды, наклепав 22 гола на этом отрезке. Все было бы чудесно, если бы сезон не заканчивался через 2 тура, а "Боруссия" не отставала от четвертого "Фрайбурга" на пункт. Так что квалификация в ЛЧ уже не только в их руках.

У Дортмунда до конца сезона отсутствует лучший ЦЗ команды Шлоттербек. Но тройка сзади работает и без Нико – Антон с Зюле совмещают традиционную работу центрбеков с продвижением мяча, а Бенсебайни берет на себя более мобильных оппонентов и эпизодически включается по флангу. Под вопросом также Байер из-за повреждения лодыжки, так что с первых минут ждем реактивного Адейеми, положившего дубль с лавки "Вольфсбургу" неделю назад.

Ориентировочные составы

Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Гарсия, Гримальдо – Виртц, Буэндиа – Шик

Боруссия: Кобель – Зюле, Антон, Бенсебайни – Рюэрсон, Нмеча, Гросс, Свенссон – Брандт, Адейеми – Гирасси

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 32 23 7 2 93 61 76 2 "Байер" 32 19 11 2 68 31 68 3 "Айнтрахт" 32 16 8 8 63 20 56 4 "Фрайбург" 32 15 7 10 46 -3 52 5 "Боруссия Д" 32 15 6 11 64 15 51 6 "РБ Лейпциг" 32 13 11 8 51 6 50 7 "Майнц" 32 13 9 10 49 9 48

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

16 очков в 6 последних турах вернули Дортмунд в гонку за топ-4. Теперь им осталось надеяться на осечку конкурента и забирать 2 последних матча, хотя поездка в Леверкузен к свергнутым чемпионам далеко не проста. Хозяева одержали всего шесть побед из 12 в чемпионате. А на прошлой неделе им потребовался гол на 90+3, чтобы спасти ничью 2:2 с занимающим четвертое место "Фрайбургом", которая оказала Дортмунду огромную услугу.

Хаби Алонсо попробуют провести максимально достойно, забыв о проблемах внутри. Но так просто из ментальных ям не выбираются: команда уже мыслями о новом тренере, а ключевые игроки вроде Та и Виртца тоже планируют покинуть клуб. Так что заряженный Дортмунд имеет все шансы испортить эмоциональный вечер в Леверкузене. Тем более с такой огненной атакой и формой Гирасси, у которого 8 мячей в 7 последних играх.