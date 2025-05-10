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Прощальный домашний матч Алонсо. Байер – Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 11.05.2025
Дортмунду нужны очки, Леверкузену – достойно попрощаться
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Бундеслига. 33-й тур
Леверкузен, БайАрена
Байер – Боруссия Дортмунд 16:30
Трансляция – Megogo
Байер
В феврале-марте "Байер" утратил реальные шансы на титул и был болезненно выбит из 1/8 ЛЧ той же "Баварией" (0:5 по сумме двух игр). С тех пор команда Хаби Алонсо утратила запал и заметно сдала, что особенно ощущалось вдали от дома. В последних двух выездных турах Леверкузен играл вничью с "Санкт-Паули" (1:1) и "Фрайбургом" (2:2), а до того неуверенно справилась с "Хайденхаймом" (0:1). Наконец именно на выезд припал унизительный вылет от "Арминии" (2:1) из третьего дивизиона в полуфинале Кубка.
Но на этот раз мотивации должно быть хоть отбавляй. "Байер" в субботу проведет свою прощальную домашнюю игру при Хаби Алонсо, который накануне объявил о своем уходе после завершения сезона. Каким бы не было настроение в раздевалке сейчас, баска нужно провести с почестями за все заслуги минувшей сказочной кампании.
В последние недели место первого номера стали доверять кубковому киперу Коваржу. А Буэндиа стал играть вторую десятку на фоне спада формы Теллы, Адли, Хофманна и травмы Терье. Кроме французского теневого форварда в лазарете резервные защитники Мукиеле, Эрмосо и Белосьян, без которых глубины в нижней пятерке не хватает.
Боруссия Дортмунд
"Боруссия" заметно прибавила на финише сезона, взяв 5 побед в 6 последних турах. Попутно разобрались с рядом конкурентов в лице "Майнца" (3:1) и "Фрайбурга" (1:4), уничтожили "Вольфсбург" (4:0) на прошлых выходных, а единственная осечка припала на дер-Классикер с "Баварией" (2:2), когда обе команды готовились к ответным четвертьфиналам ЛЧ.
При Нико Коваче вернулся фирменный гегенпресс, и команда стала уничтожать в транзитных атаках. За исключением первой игры в "Барселоне" в последних 8 поединках Дортмунд забивал минимум дважды, наклепав 22 гола на этом отрезке. Все было бы чудесно, если бы сезон не заканчивался через 2 тура, а "Боруссия" не отставала от четвертого "Фрайбурга" на пункт. Так что квалификация в ЛЧ уже не только в их руках.
У Дортмунда до конца сезона отсутствует лучший ЦЗ команды Шлоттербек. Но тройка сзади работает и без Нико – Антон с Зюле совмещают традиционную работу центрбеков с продвижением мяча, а Бенсебайни берет на себя более мобильных оппонентов и эпизодически включается по флангу. Под вопросом также Байер из-за повреждения лодыжки, так что с первых минут ждем реактивного Адейеми, положившего дубль с лавки "Вольфсбургу" неделю назад.
Ориентировочные составы
Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Джака, Гарсия, Гримальдо – Виртц, Буэндиа – Шик
Боруссия: Кобель – Зюле, Антон, Бенсебайни – Рюэрсон, Нмеча, Гросс, Свенссон – Брандт, Адейеми – Гирасси
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|32
|23
|7
|2
|93
|61
|76
|2
|"Байер"
|32
|19
|11
|2
|68
|31
|68
|3
|"Айнтрахт"
|32
|16
|8
|8
|63
|20
|56
|4
|"Фрайбург"
|32
|15
|7
|10
|46
|-3
|52
|5
|"Боруссия Д"
|32
|15
|6
|11
|64
|15
|51
|6
|"РБ Лейпциг"
|32
|13
|11
|8
|51
|6
|50
|7
|"Майнц"
|32
|13
|9
|10
|49
|9
|48
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Байер – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол
16 очков в 6 последних турах вернули Дортмунд в гонку за топ-4. Теперь им осталось надеяться на осечку конкурента и забирать 2 последних матча, хотя поездка в Леверкузен к свергнутым чемпионам далеко не проста. Хозяева одержали всего шесть побед из 12 в чемпионате. А на прошлой неделе им потребовался гол на 90+3, чтобы спасти ничью 2:2 с занимающим четвертое место "Фрайбургом", которая оказала Дортмунду огромную услугу.
Хаби Алонсо попробуют провести максимально достойно, забыв о проблемах внутри. Но так просто из ментальных ям не выбираются: команда уже мыслями о новом тренере, а ключевые игроки вроде Та и Виртца тоже планируют покинуть клуб. Так что заряженный Дортмунд имеет все шансы испортить эмоциональный вечер в Леверкузене. Тем более с такой огненной атакой и формой Гирасси, у которого 8 мячей в 7 последних играх.
Ставка: гол Гирасси + обе забьют с коэффициентом 3.44.
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