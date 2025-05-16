Матч за путевку в ЛЧ. Фрайбург – Айнтрахт. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 17.05.2025

Бундеслига. 34-й тур

Фрайбург, Европа Парк-Штадион

Фрайбург – Айнтрахт 16:30

Трансляция – Megogo

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Фрайбург

"Фрайбург" в шаге от того, чтобы наконец преодолеть комплекс самозванца, и впервые в собственной истории квалифицироваться в ЛЧ. В сезонах 2021/22 и 22/23 тогда еще команда Кристиана Штрайха долго шла в топ-4, но на последнем повороте давала обогнать себя конкурентам. Вопрос лишь в том, повторится ли история вновь?

Для того, чтобы наконец перейти Рубикон, коллективу Юлиана Шустера нужно побеждать "Айнтрахт". Ведь Дортмунд своего не отпустит, уж больно они на хорошем ходу. Беда лишь в том, что они мастера нейтрализации соперников, умеют подловить фаворита, но аж никак не пробивать оппонентов, если речь не об аутсайдерах.

Еще в прошлом туре вернулся в ворота Ноа Атуболу, один из лучших вратарей Бундеслиги по игре на выходах. В сравнении с игрой в Киле на прошлой неделе ожидается только одно изменение – опытный Лукас Хелер, принесший победу над "Хольштайном", должен появиться вместо тинейджера Манзамби. Из потерь только один игрок ближайшей ротации – под вопросом на игру реактивный вингер Динкчи.

Айнтрахт

С момента продажи Омара Мармуша в январе "Айнтрахт" по большинству показателей ближе к середнякам чемпионата, нежели к элите. Впрочем, за первую половину сезона солидно оторвались, плюс конкуренты тоже не впечатляли, что позволило сохранить место в топ-4. Однако этот отрыв уже почти иссяк.

Команде явно не хватает стабильно и опыта. После выноса "Лейпцига" 4:0 в 31-м туре казалось, что ЛЧ – в кармане. Но 3 абсолютно необязательных ничьи в 4 последних турах поставили задачу под угрозу. Теперь нужно на выезде не проиграть "Фрайбургу". Хотя вдали от дома с командами из топ-8 у них большие проблемы по сезону – в 6 таких выездах набрали лишь 1 пункт.

Гостям будет не хватать опыта Марио Гётце в центре поля. Также в лазарете резервный кипер Кауан Сантос. Небольшое повреждение было у атлетичного защитника Туты. Поэтому с первых минут его в старте не жду, а вместо него должен сыграть Коллинз. Других потерь у команды Дино Топмёллера нет.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Атуболу – Розенфельдер, Гинтер, Линхарт, Макенго – Эггештайн, Остерхаге – Доан, Хеллер, Грифо – Адаму

Франкфурт: Трапп – Коллинз, Кох, Теат – Кристенсен, Схири, Ларссон, Браун – Кнауфф, Баойя – Экитике

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Фрайбург – Айнтрахт от UA-Футбол

"Фрайбург" может выдать исторический рекорд, квалифицировавшись в ЛЧ с отрицательной разницей голов. Их стандарты будут донимать Траппа и его защиту. Но это единственный атакующий козырь "Черного леса", других инструментов для взлома обороны соперника у них попросту нет. Так что ждем нервной схватки, в которой "Айнтрахт" должен забрать нужный результат. Экитике должен порвать в транзитах. Ставка: "Айнтрахт" не проиграет + Экитике забьет с коэффициентом 3.88.