Арминия – Штутгарт. Анонс и прогноз финала Кубка Германии 24.05.2025

Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпийский стадион

Арминия – Штутгарт 21:00

Трансляция – Megogo

Трансляция матча В эфире Трансляція фіналу Кубка Німеччини Армінія – Штутгарт Смотреть трансляцию

Арминия

После позорного вылета из второй Бундеслиги 2 года назад "Арминия" переживает прорывной сезон. Команда из Билефельда напрямую вышла во второй дивизион благодаря финишу на первой позиции, а на додачу команда еще и пробилась в финал Кубка Германии. А также в финал Кубка Лиги Вестфалена, что потенциально может пополнить музей клуба сразу 3 трофеями по итогам кампании.

На пути к финалу "Арминия" выбила главную сенсацию позапрошлого немецкого сезона из "Байера". Так запрессинговали команду Хаби Алонсо, что Леверкузен за весь второй тайм так и не смогли толком прижать соперника и создать остроту у ворот Керскена. Кроме "Байера" Билефельд также снял скальпы с еще 3 представителей Бундеслиги – "Вердера" (2:1), "Фрайбурга" (3:1) и "Униона" (2:0).

К финалу команда Михеля Книата подходит в отличной форме. У "Арминия" серия из 13 матчей без поражений, а всего с февраля они уступили лишь однажды. Команда в тонусе и отлично сыграна, из потерь – только десятка Нассим Булежаб (пропустил весь сезон) и почти 2-метровый латыш Роберт Улдрикис, порвавший кресты почти сразу после зимнего перехода. Вместо другого таргемена и главного голеадора Юлиана Кании (17 голов в сезоне) на Кубок на острие обычно выходит Йоэль Гродовски – вариант под прессинг и контратаки.

Штутгарт

"Штутгарт" был крайне нестабилен в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, страдая от недостатка глубины состава и игры на несколько турниров. Чемпионат закончили выигранной перестрелкой в Лейпциге (2:3), впервые оставив РБ без еврокубков. Но и сами "швабы" Европу себе еще не гарантировали – им дорогу в квалификацию ЛЕ даст только победа в Кубке.

Победа над "РБ Лейпцигом" не стала первой в сезоне. Ведь Жольт Лёв дебютировал как раз с поражения в полуфинале Кубка два месяца назад на "Мерседес-Бенц Арене" (3:1). Кроме РБ "швабы" на пути в финалу разобрались с "Прейссен Мюнстер", "Кайзерслаутерном" и "Ян Регенсбургом". Из элиты также попался трудно пробиваемый "Аугсбург". Который так и не смог перестроиться после единственного гола Ундава в дебюте.

Единственная проблема перед финалом – кадры. "Штутгарту" придется провести финал с крайне экспериментальной обороной. Сразу 3 ЦЗ в лазарете (Загаду, Чейз и Аль-Дахиль), плюс недоступен универсал Стергиу. Впридачу не хватает мозгового центра опорной Штиллера. Так что с доставкой мяча могут возникнуть проблемы, что накладывается на солидный прессинг "Арминии", который наверняка попробует проверить 18-летнего Ельча и компанию.

Факты и статистика

3-кратный обладатель Кубка Германии "Штутгарт" сыграет в своем первом финале с 2013-го года, когда они уступили "Баварии" (3:2).

"Арминия" может стать первым обладателем DFB Cup, который на тот момент выступал в третьем дивизионе.

Форвард "шваб" Ник Вольтемаде идет в лидерах списка голеадоров Кубка наряду с Шиком и Шешко (по 4 гола).

В последний раз команды пересекались в первом раунде Кубка 2022/23, когда "швабы" разгромно победили (6:0). Это единственная победа "Штутгарта" над "Арминией" в истории.

Себастьян Хёнесс проведет свой 99-й матч во главе "Штутгарта". В Кубке Германии у него 9 побед в 11 матчах (проиграли в 1/4 "Айнтрахту" и в 1/8 "Байеру").

Мариус Вольф – лидер "Арминии" по голам в турнире (3), во всех соревнованиях ведет Юлиан Кания (17 мячей).

Ориентировочные составы

Арминия: Керскен – Шнайдер, Руссо, Гроссер – Хагманн, Шрек, Корбоз, Оппи – Саренсен Базее, Вёрль – Гродовски

Штутгарт: Нюбель – Ельч, Шабо, Хендрикс – Вагноман, Каразор, Мийо, Миттельштедт – Левелинг, Ундав – Вольтемаде

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Арминия – Штутгарт от UA-Футбол

"Арминия" воплощает в себе классические немецкие ценности – смелость без мяча (высокий прессинг) и быстрый вертикальный футбол на пространстве. На пути к финалу они ни разу не забивали меньше двух за игру. Добавим к их бешеной атаке проблемы "Штутгарта" в последней линии, и рассчитывать на их гол в финале выглядит вполне реальным развитием событий. Ставка: обе забьют + "Штутгарт" победит в основное время с коэффициентом 2.79.