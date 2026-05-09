Гамбург – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Гамбургом" и "Фрайбургом" в рамках чемпионата Германии
Бундеслига, 2025/26. 33 тур.
10 мая. 16:30. Гамбург. “Фолькспаркштадион”
“Гамбург” – “Фрайбург"
Главный судья: Феликс Цвайер
Трансляция: Setanta Sports OTT
В рамках 33-го тура Фрайбург едет в Гамбург на встречу с одноимённым клубом за победой, чтобы досрочно закрепить за собой седьмое еврокубковое место. Которое даст возможность сыграть в Лиге Конференций в следующем сезоне.
Новости “Гамбурга”
“Гамбург” досрочно решил задачу на сезон - остаться в Бундеслиге на следующий. Решили гамбуржцы эту задачу волевой победой в гостях, в прошлом туре над “Айнтрахтом” (2:1). Матч равных команд, проходил в равной борьбе. “Гамбург” смог на один больше реализовать свои моменты, чем соперник. Эта победа прервала серию из трёх поражений. В гостях от “Штутгарта” (0:4) и “Вердера” (1:3) и домашней от “Хоффенхайма” (1:2).
“Штутгарту” проиграли вчистую. “Швабы” забили в каждом тайме по два мяча. Могло быть и крупнее, но “швабы” забили ещё один мяч из офсайда, а также не реализовали пенальти.
“Вердеру” статистически проиграли вчистую, но сопротивлялись и искали свои возможности. На 79-й минуте остались в меньшинстве и вместо того, чтобы сравнять счёт пропустили контрольный третий уже в компенсированное время.
“Хоффенхайм” выиграл на классе, но не таком, когда одна команда намного превосходит другую. А на трудовом, где свой класс надо было доказывать в каждом эпизоде и всё время бороться за мяч.
Новости “Фрайбурга”
В минувший четверг “Фрайбург” вышел в финал Лиги Европы, обыграв в ответном домашнем матче португальскую “Брагу” (3:1). Это немецко-португальское противостояние решил перевес в один мяч. Ведь в первом матче в гостях “Фрайбург” уступил “Браге” (1:2).
В первом матче ключевыми стали последние минуты каждого из таймов. Игроки “Фрайбурга” физически проседали в концовках таймов. В компенсированное время первого тайма португальцы получили право на пенальти. Вратарь Ноа Атуболу смог дотянутся и отбить удар в правый от себя угол. А решающий мяч португальцы забили на 90+2 минуте.
Что касается ответного матча, то фрайбургцы снова просели в последние десять минут матча. К этому времени они уже вели с разницей в три мяча и португальцам надо было отыграть два, чтобы перевести игру в дополнительное время. Получить такой перевес “Фрайбургу” удалось благодаря умелому прессингу на чужой половине поля. И очень помогло удаление у соперника уже на 6-й минуте матча. Но за десять минут до завершения основного времени “Брага” сумела забить один мяч в ответ и всё оставшееся время вдесятером устроила давление и навал на ворота немцев, стремясь забить ещё один спасительный мяч. Даже их вратарь Горничек пошел на последний угловой, намереваясь помочь своей команде. Но игроки “Фрайбурга” выстояли, победили и прошли в финал второго за престижностью еврокубка.
В финале Лиги Европы 20 мая, в Стамбуле “Фрайбург” встретится с английской “Астон Виллой”. В случае победы фрайбуржцы получат путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. А пока, в ожидание финала еврокубка “Фрайбургу” необходимо завершить сезон в Бундеслиге. Ведь если они проиграют англичанам, то могут остаться вообще без еврокубков в следующем году.
После поражения “Айнтрахта” в пятницу, в гостях от дортмундской “Боруссии” (2:3), у “Фрайбурга” появилась возможность досрочно финишировать на 7-м месте, которое даёт право играть в Лиге Конференций на следующий сезон. Для этого нужна только победа над “Гамбургом”. В противном случае этот вопрос останется на последний тур. А там в соперниках “РБ Лейпциг”, который хоть и решил свои задачи, но проигрывать просто так не будет.
Турнирное положение команд
|1
|32
|26
|5
|1
|116-35
|83
|2
|33
|21
|7
|5
|68-34
|70
|3
|33
|20
|5
|8
|65-43
|65
|4
|33
|18
|7
|8
|69-47
|61
|5
|33
|18
|7
|8
|65-48
|61
|6
|33
|17
|7
|9
|67-46
|58
|7
|32
|12
|8
|12
|45-53
|44
|8
|33
|11
|10
|12
|59-63
|43
|9
|33
|12
|7
|14
|45-57
|43
|10
|32
|9
|10
|13
|41-50
|37
|11
|33
|8
|11
|14
|38-53
|35
|12
|32
|8
|10
|14
|36-51
|34
|13
|32
|8
|9
|15
|37-57
|33
|14
|32
|7
|11
|14
|47-55
|32
|15
|33
|8
|8
|17
|37-58
|32
|16
|32
|6
|8
|18
|42-67
|26
|17
|33
|6
|8
|19
|28-57
|26
|18
|32
|5
|8
|19
|38-69
|23
Личные встречи
История очных противостояний этих команд ведёт свой отчёт с октября 1983 года. Соперники встречались между собой сорок три раза. Тридцать семь из них были сыграны в рамках Бундеслиги, четыре в рамках Кубка Германии. Ещё два матча носили товарищеский характер. Шестнадцать побед у “Гамбурга”, двенадцать побед у “Фрайбурга”, пятнадцать матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 10.01.2026 “Фрайбург” - “Гамбург” 2:1 Бундеслига
- 30.10.2024 “Фрайбург” - “Гамбург” 2:1 Кубок Германии
- 13.01.2023 “Фрайбург” - “Гамбург” 6:2 Товарищеский матч
- 19.04.2022 “Гамбург” - “Фрайбург” 1:3 Кубок Германии
- 21.04.2018 “Гамбург” - “Фрайбург” 1:0 Бундеслига
Последние 5 матчей “Гамбурга”
- 02.05.2026 “Айнтрахт” - “Гамбург”1:2 Бундеслига
- 25.04.2026 “Гамбург” - “Хоффенхайм” 1:2 Бундеслига
- 18.04.2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига
- 12.04.2026 “Штутгарт” - “Гамбург” 4:0 Бундеслига
- 04.04.2026 “Гамбург” - “Аугсбург” 1:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Фрайбурга”
- 07.05.2026 “Фрайбург” - “Брага” 3:1 Лига Европы
- 03.05.2026 “Фрайбург” - “Вольфсбург” 1:1 Бундеслига
- 30.04.2026 “Брага” - “Фрайбург” 2:1 Бундеслига
- 26.04.2026 “Боруссия Д” - “Фрайбург” 4:0 Товарищеский матч
- 23.04.2026 “Штутгарт” - “Фрайбург” 2:1 (После доп. вр.) Кубок Германии
Цифры и факты
- “Фрайбург” выиграл последние четыре встречи у “Гамбурга”.
- Две последние победы “Фрайбурга” над “Гамбургом” были домашними и обе завершились со счётом 2:1.
- В четырёх последних матчах между соперниками сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- В четырёх последних матчах между соперниками сыграла ставка: ТБ 2.5.
- У “Гамбурга” одна победа в последних семи матчах.
- В трёх последних матчах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В трёх последних матчах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- У “Фрайбурга” одна победа в последних пяти матчах во всех турнирах.
- В трёх последних матчах во всех турнирах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- В трёх из четырёх последних матчах во всех турнирах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: ТБ 2.5.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
У команд ряд игроков находятся в лазарете. У “Гамбурга” это: Роберт Глатцель (растяжение задней части голени), Вильям Микельбренсис (повреждение приводящей мышцы), Фернандо Дайкс (травма плеча), Александер Рёссинг-Лелесиит (травма лодыжки) и Миро Мухайм (травма лодыжки). У “Фрайбурга” это: Патрик Остерхаге (операция на колене), Макс Розенфельдер (травма подколенного сухожилия), Ян-Никлас Бесте и Юито Судзуки (перелом ключицы).
"Гамбург" 3-5-2: Хойер Фернандеш - Капальдо, Вушкович, Торунарига - Джатта, Ремберг, Самби Локонга, Грёнбек, Вийера - Кёнигсдёрффер, Отеле
"Фрайбург": 4-2-3-1: Атуболу - Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер - Эггештайн, Манзамби - Огбус, Хёлер, Грифо - Матанович
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Гамбургом” и “Фрайбургом” от UA-Футбол
Обе команды забьют + ТБ 2.5 за коэф. 1.93. В большинстве последних матчах команд забивалось больше двух мячей обеими командами. Скорее всего подобная тенденция продлится и на этот матч.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
