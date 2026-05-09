Гамбург – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 10.05.2026

Бундеслига, 2025/26. 33 тур.

10 мая. 16:30. Гамбург. “Фолькспаркштадион”

“Гамбург” – “Фрайбург"

Главный судья: Феликс Цвайер

Трансляция: Setanta Sports OTT

В рамках 33-го тура Фрайбург едет в Гамбург на встречу с одноимённым клубом за победой, чтобы досрочно закрепить за собой седьмое еврокубковое место. Которое даст возможность сыграть в Лиге Конференций в следующем сезоне.

Новости “Гамбурга”

“Гамбург” досрочно решил задачу на сезон - остаться в Бундеслиге на следующий. Решили гамбуржцы эту задачу волевой победой в гостях, в прошлом туре над “Айнтрахтом” (2:1). Матч равных команд, проходил в равной борьбе. “Гамбург” смог на один больше реализовать свои моменты, чем соперник. Эта победа прервала серию из трёх поражений. В гостях от “Штутгарта” (0:4) и “Вердера” (1:3) и домашней от “Хоффенхайма” (1:2).

“Штутгарту” проиграли вчистую. “Швабы” забили в каждом тайме по два мяча. Могло быть и крупнее, но “швабы” забили ещё один мяч из офсайда, а также не реализовали пенальти.

“Вердеру” статистически проиграли вчистую, но сопротивлялись и искали свои возможности. На 79-й минуте остались в меньшинстве и вместо того, чтобы сравнять счёт пропустили контрольный третий уже в компенсированное время.

“Хоффенхайм” выиграл на классе, но не таком, когда одна команда намного превосходит другую. А на трудовом, где свой класс надо было доказывать в каждом эпизоде и всё время бороться за мяч.

Новости “Фрайбурга”

В минувший четверг “Фрайбург” вышел в финал Лиги Европы, обыграв в ответном домашнем матче португальскую “Брагу” (3:1). Это немецко-португальское противостояние решил перевес в один мяч. Ведь в первом матче в гостях “Фрайбург” уступил “Браге” (1:2).

В первом матче ключевыми стали последние минуты каждого из таймов. Игроки “Фрайбурга” физически проседали в концовках таймов. В компенсированное время первого тайма португальцы получили право на пенальти. Вратарь Ноа Атуболу смог дотянутся и отбить удар в правый от себя угол. А решающий мяч португальцы забили на 90+2 минуте.

Что касается ответного матча, то фрайбургцы снова просели в последние десять минут матча. К этому времени они уже вели с разницей в три мяча и португальцам надо было отыграть два, чтобы перевести игру в дополнительное время. Получить такой перевес “Фрайбургу” удалось благодаря умелому прессингу на чужой половине поля. И очень помогло удаление у соперника уже на 6-й минуте матча. Но за десять минут до завершения основного времени “Брага” сумела забить один мяч в ответ и всё оставшееся время вдесятером устроила давление и навал на ворота немцев, стремясь забить ещё один спасительный мяч. Даже их вратарь Горничек пошел на последний угловой, намереваясь помочь своей команде. Но игроки “Фрайбурга” выстояли, победили и прошли в финал второго за престижностью еврокубка.

В финале Лиги Европы 20 мая, в Стамбуле “Фрайбург” встретится с английской “Астон Виллой”. В случае победы фрайбуржцы получат путёвку в Лигу Чемпионов на следующий сезон. А пока, в ожидание финала еврокубка “Фрайбургу” необходимо завершить сезон в Бундеслиге. Ведь если они проиграют англичанам, то могут остаться вообще без еврокубков в следующем году.

После поражения “Айнтрахта” в пятницу, в гостях от дортмундской “Боруссии” (2:3), у “Фрайбурга” появилась возможность досрочно финишировать на 7-м месте, которое даёт право играть в Лиге Конференций на следующий сезон. Для этого нужна только победа над “Гамбургом”. В противном случае этот вопрос останется на последний тур. А там в соперниках “РБ Лейпциг”, который хоть и решил свои задачи, но проигрывать просто так не будет.

Турнирное положение команд

1 Бавария 32 26 5 1 116-35 83 2 Боруссия 33 21 7 5 68-34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65-43 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69-47 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65-48 61 6 Байер 33 17 7 9 67-46 58 7 Фрайбург 32 12 8 12 45-53 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59-63 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45-57 43 10 Майнц 32 9 10 13 41-50 37 11 Боруссия 33 8 11 14 38-53 35 12 Гамбург 32 8 10 14 36-51 34 13 Унион 32 8 9 15 37-57 33 14 Кёльн 32 7 11 14 47-55 32 15 Вердер 33 8 8 17 37-58 32 16 Вольфсбург 32 6 8 18 42-67 26 17 Санкт-Паули 33 6 8 19 28-57 26 18 Хайденхайм 32 5 8 19 38-69 23

Личные встречи

История очных противостояний этих команд ведёт свой отчёт с октября 1983 года. Соперники встречались между собой сорок три раза. Тридцать семь из них были сыграны в рамках Бундеслиги, четыре в рамках Кубка Германии. Ещё два матча носили товарищеский характер. Шестнадцать побед у “Гамбурга”, двенадцать побед у “Фрайбурга”, пятнадцать матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

10.01.2026 “Фрайбург” - “Гамбург” 2:1 Бундеслига

30.10.2024 “Фрайбург” - “Гамбург” 2:1 Кубок Германии

13.01.2023 “Фрайбург” - “Гамбург” 6:2 Товарищеский матч

19.04.2022 “Гамбург” - “Фрайбург” 1:3 Кубок Германии

21.04.2018 “Гамбург” - “Фрайбург” 1:0 Бундеслига

Последние 5 матчей “Гамбурга”

02.05.2026 “Айнтрахт” - “Гамбург”1:2 Бундеслига

25.04.2026 “Гамбург” - “Хоффенхайм” 1:2 Бундеслига

18.04.2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига

12.04.2026 “Штутгарт” - “Гамбург” 4:0 Бундеслига

04.04.2026 “Гамбург” - “Аугсбург” 1:1 Бундеслига

Последние 5 матчей “Фрайбурга”

07.05.2026 “Фрайбург” - “Брага” 3:1 Лига Европы

03.05.2026 “Фрайбург” - “Вольфсбург” 1:1 Бундеслига

30.04.2026 “Брага” - “Фрайбург” 2:1 Бундеслига

26.04.2026 “Боруссия Д” - “Фрайбург” 4:0 Товарищеский матч

23.04.2026 “Штутгарт” - “Фрайбург” 2:1 (После доп. вр.) Кубок Германии

Цифры и факты

“Фрайбург” выиграл последние четыре встречи у “Гамбурга”.

Две последние победы “Фрайбурга” над “Гамбургом” были домашними и обе завершились со счётом 2:1.

В четырёх последних матчах между соперниками сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В четырёх последних матчах между соперниками сыграла ставка: ТБ 2.5.

У “Гамбурга” одна победа в последних семи матчах.

В трёх последних матчах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: ТБ 2.5.

В трёх последних матчах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

У “Фрайбурга” одна победа в последних пяти матчах во всех турнирах.

В трёх последних матчах во всех турнирах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В трёх из четырёх последних матчах во всех турнирах с участием “Фрайбурга” сыграла ставка: ТБ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У команд ряд игроков находятся в лазарете. У “Гамбурга” это: Роберт Глатцель (растяжение задней части голени), Вильям Микельбренсис (повреждение приводящей мышцы), Фернандо Дайкс (травма плеча), Александер Рёссинг-Лелесиит (травма лодыжки) и Миро Мухайм (травма лодыжки). У “Фрайбурга” это: Патрик Остерхаге (операция на колене), Макс Розенфельдер (травма подколенного сухожилия), Ян-Никлас Бесте и Юито Судзуки (перелом ключицы).

"Гамбург" 3-5-2: Хойер Фернандеш - Капальдо, Вушкович, Торунарига - Джатта, Ремберг, Самби Локонга, Грёнбек, Вийера - Кёнигсдёрффер, Отеле

"Фрайбург": 4-2-3-1: Атуболу - Кюблер, Гинтер, Линхарт, Гюнтер - Эггештайн, Манзамби - Огбус, Хёлер, Грифо - Матанович

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Гамбург" - "Фрайбург": победа "Гамбурга" - 2.71; ничья - 3.7\64; победа "Фрайбурга" - 2.46. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между “Гамбургом” и “Фрайбургом” от UA-Футбол

Обе команды забьют + ТБ 2.5 за коэф. 1.93. В большинстве последних матчах команд забивалось больше двух мячей обеими командами. Скорее всего подобная тенденция продлится и на этот матч.

21+

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих відповідно до рішень КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.