Кёльн – Хайденхайм. Анонс и прогноз матча 33-го тура Бундеслиги на 10.05.2026

Бундеслига, 2025/26. 33 тур.

10 мая. 18:30. Кёльн. “Рейн Энерги”

“Кёльн” – “Хайденхайм"

Главный судья: Свен Яблонски

Трансляция: Setanta Sports +

Очередной “матч жизни” для “Хайденхайма” ждёт нас в 33-м туре. В соперниках "Кёльн", который к моменту старта матча уже решил задачу на сезон - избежал вылета из Бундеслиги. Но это обстоятельство не означает лёгкий матч для “Хайденхайма”, ведь перед своим трибунами “Кёльн” будет играть только на победу.

Новости “Кёльна”

Чтобы решить задачу и выжить, руководство клуба в конце марта решило сменить тренера. Вместо Лукаша Квасниока был назначен исполняющим обязанности до конца сезона Рене Вагнер, который был ассистентом при Квасниоке. При новом тренере команда выиграла один матч, три сыграла вничью и только один проиграла.

Проиграла домашний поединок в рамках “Дерби Северного Рейна” “Байеру” (1:2). Но при этом “Кёльн” дал бой. "Козлы" нанесли в три раза больше, как просто ударов, так и ударов в створ ворот. Они создали более десятков хороших подходов в штрафную соперника, но реализовали лишь один. У “Байера” КПД по реализации был лучше. Свои два момента из не более пяти они забили и этого хватило им для победы.

Победа была дома над “Вердером” (3:1). Во многом “козлам” помогло удаление центрального защитника бременцев Фридля уже в середине первого тайма. И хоть “музыканты” старались сопротивляться по мере сил, но вдесятером не смогли удержать соперника.

Все три ничьи были сыграны в гостях: с “Санкт-Паули” (1:1), с “Айнтрахтом” (2:2) и с “Унион Берлин” (2:2). В Гамбурге игра вышла довольно унылой , в матче было мало моментов, мало фолов, мало движения и завершился он обменом забитыми мячами, причём “козлы” отыгрались с пенальти всего лишь за пять минут до окончания встречи. В матче с “Айнтрахтом” “козлы” проявили характер, сделав камбэк, отыграв два мяча. А вот в матче прошлого тура в Берлине они позволили сопернику проявить характер, сделать камбэк и отыграть три мяча. Ведь “Кёльн” вёл в счёте 2:0 к 60-й минуте, но упустил победный счёт.

В этом 33-й туре “Санкт-Паули” и “Вольфсбург” уже сыграли свои матчи. Победу не одержали ни “пираты”, ни “волки”, а это значит, что даже не выйдя на поле “козлы” избежали вылета из Бундеслиги.

Новости “Хайденхайма”

За два тура до финиша “Хайденхайм” ещё борется за выживание. Команда занимает последнее место, но отставание от основных конкурентов - “Санкт-Паули” и “Вольфсбурга” всего три очка или дистанция одной победы. Соперникам предстоят матчи с командами из топ-5 и матч в последнем туре между собой. У “Хайденхайма” остались: гостевая игра c “Кёльном” и домашняя против “Майнца”. Так что побороться за место, которое даёт право играть стыковые матчи ещё вполне возможно.

В многом эта борьба жива из-за того, что в последних турах “Хайденхайм” стабильно набирает очки. За последние шесть матчей у команды только одно поражение. В гостях уступили “Фрайбургу” (1:2). “Горожане” реализовали, наверное, единственный свой момент. А “Фрайбург” создал много опасных моментов, из которых реализовал два и этого хватило для победы.

Но ключевыми матчами стали две домашние победы: над “Унион Берлин” (3:1) и над одним из своих главных конкурентов по борьбе за выживание “Санкт- Паули” (2:0).

В матче с “Унион Берлин” первый тайм провалили берлинцы, чем “красно-сине-белые” воспользовались, забив два мяча. Во втором тайме шла равная борьба и “горожанам” удалось удержать победу с разницей в два мяча.

В матче с “Санкт-Паули” залогом к победе была надёжная игра в обороне. Вратарю пришлось всего пару раз вступить в игру, а больше моментов у “пиратов” и не было. Из своих моментов “Ханденхайм” по одному в каждом из таймов реализовал.

Нельзя не отметить ничью в прошлом туре на “Альянц Арене”. Понятно, что Кампани в свете ожидания ответного полуфинала с “ПСЖ” дал отдохнуть всем своим лидерам. Но этой ситуацией надо было суметь воспользоваться. И даже, когда на поле вышли Кейн, Диас, Олисе и Киммих, “Хайденхайм” до последних секунд претендовал на победу. Ведь Олисе сравнял счёт практически перед финальным свистком, на 90+10 минуте.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Бавария 32 26 5 1 116-35 83 2 Боруссия 33 21 7 5 68-34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65-43 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69-47 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65-48 61 6 Байер 33 17 7 9 67-46 58 7 Фрайбург 32 12 8 12 45-53 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59-63 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45-57 43 10 Майнц 32 9 10 13 41-50 37 11 Боруссия 33 8 11 14 38-53 35 12 Гамбург 32 8 10 14 36-51 34 13 Унион 32 8 9 15 37-57 33 14 Кёльн 32 7 11 14 47-55 32 15 Вердер 33 8 8 17 37-58 32 16 Вольфсбург 32 6 8 18 42-67 26 17 Санкт-Паули 33 6 8 19 28-57 26 18 Хайденхайм 32 5 8 19 38-69 23

Личные встречи

История очных противостояний этих команд крайне мала и ведёт свой отчёт с октября 2018 года. Всего соперники успели встретиться между собой пять раз. Трижды это было в Бундеслиге и дважды в Бундеслиге 2. По одной победе у каждого из соперников и три матча завершились вничью.

Последние пять личных встреч

10.01.2026 “Хайденхайм” - “Кёльн” 2:2 Бундеслига

18.05.2024 “Хайденхайм” - “Кёльн” 4:1 Бундеслига

13.01.2024 “Кёльн” - “Хайденхайм” 1:1 Бундеслига

07.04.2019 “Хайденхайм” - “Кёльн” 0:2 Бундеслига 2

27.10.2018 “Кёльн” - “Хайденхайм” 1:1 Бундеслига 2

Последние 5 матчей “Кёльна”

02.05.2026 “Унион Берлин” - “Кёльн” 2:2 Бундеслига

25.04.2026 “Кёльн” - “Байер” 1:2 Бундеслига

17.04.2026 “Санкт-Паули” - “Кёльн” 1:1 Бундеслига

12.04 2026 “Кёльн” - “Вердер” 3:1 Бундеслига

05.04.2026 “Айнтрахт” - “Кёльн” 2:2 Бундеслига

Последние 5 матчей “Хайденхайма”

02.05.2026 “Бавария” - “Хайденхайм” 3:3 Бундеслига

25.04.2026 “Хайденхайм” - “Санкт-Паули” 2:0 Бундеслига

19.04.2026 “Фрайбург” - “Хайденхайм” 2:1 Бундеслига

11.04.2026 “Хайденхайм” - “Унион Берлин” 3:1 Бундеслига

04.04.2026 “Боруссия М” - “Хайденхайм” 2:2 Бундеслига

Цифры и факты

У “Кёльна” одна победа в последних двенадцати матчах.

У “Кёльна” пять ничьих в последних семи матчах.

У “Кёльна” только одно поражение в последних семи матчах.

“Кёльн” пропускает в последних двенадцати матчах.

В последних восьми матчах с участием “Кёльна” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В пяти из шести последних матчах с участием “Кёльна” сыграла ставка: ТБ 2.5.

У “Хайденхайма” две победы в последних четырёх матчах.

В гостях “Хайденхайм” последний раз выигрывал в двенадцатом туре.

У “Хайденхайма” только одно поражение в последних шести матчах.

“Хайденхайм” забивает в шести последних матчах.

В пяти из шести последних матчах с участием “Хайденхайма” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В пяти из шести последних матчах с участием “Хайденхайма” сыграла ставка: ТБ 2.5.

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

По дисквалификации матч пропустит игрок “Кёльна” Эрик Мартель. Кроме того ряд игроков у “козлов” травмированы. Это: Тимо Хюбертс (травма колена), Лука-Яннис Килиан (разрыв крестообразной связки), Рав Ван ден Берг (мышечные проблемы), Малек эль Мала (разрыв мышцы) и Рагнар Ахе (мышечная травма). У “Хайденхайма” следующие игроки в лазарете: Леарт Пакярада (разрыв крестообразной связки), Бенедикт Гимбер (рана), Матиас Хонсак (рана), Ник Ротвайлер (мышечные проблемы) и Сирлорд Конте (операция на колене).

"Кёльн" 4-2-3-1: Швебе - Себулонсен, Симпсон-Пьюзи, Озкаджар, Лунн - Йоуханнессон, Краус - Вальдшмидт, Каминський, Бюльтер - Эль-Мала

"Хайденхайм": 4-4-2: Рамай - Буш, Майнка, Фёренбах, Беренс - Шёппнер, Дорш, Динкчи, Ибрагимович - Пирингер, Зивзивадзе

Ставки и коэффициенты на матч

Победа "Кёльна" - 2.02; ничья - 4.03; победа "Хайденхайма" - 3.27.

Прогноз на матч между “Кёльном” и “Хайденхаймом” от UA-Футбол

Ничья или победа “Хайденхайма” за коэф. 1.78. “Хайденхайм” в последние пару лет - неудобный соперник для “Кёльна”, который никак не может выиграть у соперника. Вероятно и в этом матче “Хайденхайм” не проиграет, так как “Кёльн” уже решил свою задачу, а “Хайденхайм” ещё нет.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.