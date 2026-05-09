Майнц – Унион Берлин. Анонс и прогноз матча 33-го тура Бундеслиги на 10.05.2026

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Майнцом" и "Унион Берлин" в рамках чемпионата Германии

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Бундеслига, 2025/26. 33 тур.

10 мая. 20:30. Майнц. “Мева Арена”

“Майнц” – “Унион Берлин"

Главный судья: Флориан Экснер

Трансляция: Setanta Sports

В 33-м туре состоится поединок между “Майнцем” и “Унион Берлин”, которые уже решили свои турнирные задачи. Но осталась одна интрига для берлинского клуба. Будет ли в последних двух матчах сезона первая победа для железных под руководством Мари-Луизы Эта.

Новости “Майнца”

“Майнц” решил задачу по выживанию досрочно. Ещё два тура назад их главный конкурент “Санкт-Паули” проиграл в гостях “Ханденхайму” (0:2) и после того поражения уже математически не мог догнать “карнавальщиков”. Которые в том туре устроили шоу для своих болельщиков проиграв дома “Баварии” (3:4). Первый тайм “Майнц” выиграл у резервного состава мюнхенцев со счётом 3:0. Но второй тайм проиграл вчистую 0:4, после того, как на поле появились игроки основы “Баварии”.

Дальше был матч в Гамбурге против “Санкт-Паули” (2:1). Он уже не нёс для “карнавальщиков” принципиального значения, но они выиграли его на классе, забив свои мячи ещё в первом тайме. “Пираты” смогли под конец матча создать интригу, забив один мяч в ответ, но на большее не хватило сил.

Стоит напомнить, что весной силы “Майнца” были направлены ещё и на Лигу конференций, где “карнавальщики” дошли до четвертьфинала. Но на этой стадии уступили французскому “Страсбуру”. “Карнавальщики” хорошо сыграли первые двадцать минут первого домашнего матча, в течение которых они задавили прессингом соперника и забили свои два мяча. А первый матч выиграли со счётом 2:0. В ответном матче французы смели своего соперника и выиграли 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча. Прессинг у игроков “Майнца” не получался, создать что-либо стоящее у них не вышло. А по итогу лишь один удар в створ ворот за весь матч.

Новости “Унион Берлин”

В прошлом туре “Унион Берлин” взял первое очко под руководством Мари-Луизы Эта. Перед своими болельщиками берлинцы сыграли вничью с “Кёльном” (2:2). Игроки команды проявили характер, сумев сделать камбэк, отыгравшись проигрывая в два мяча. Ещё за полчаса до завершения поединка “козлы” вели 2:0, но в последние двадцать минут берлинцы сумели сравнять счёт.

Эта ничья позволила берлинцам решить задачу на сезон - продлить своё выступление в Бундеслиге на следующий сезон.

До этой ничьи, под руководством Мари-Луизы Эта у берлинцев было два поражения: дома “Вольфсбургу” (0:2) и в гостях “РБ Лейпциг” (1:3).

В матче с “Вольфсбургом” “железные” создали моментов на несколько матчей. Они нанесли в пять раз больше ударов, подали почти втрое больше угловых. Но их подвела реализация создаваемых моментов. КПД по реализации был лучше у “волков” в этом матче, которые смогли забить на один мяч больше, чего хватило им для победы.

В матче против “РБ Лейпциг” борьбы не получилось. Биться с “быками” сейчас у берлинцев нет достаточных сил. В матче всё было решено в течение трёх минут первого тайма, когда “быки” забили два из трёх своих мячей в матче. Свой мяч берлинцы забили единственным ударом в створ ворот уже ближе к завершению матча при счёте 0:3. Красноречивая статистика этого матча: “быки” нанесли в четыре раза больше ударов, на порядок больше попали в створ ворот, подали больше чем вдвое угловых. Разница в xG вообще запредельная.

На успехе первого зарботанного очка, в клубе ждут теперь и первой победы под руководством Мари-Луизы Эта.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Бавария

 32 26 5 1 116-35 83
2

Боруссия

 33 21 7 5 68-34 70
3

РБ Лейпциг

 33 20 5 8 65-43 65
4

Штутгарт

 33 18 7 8 69-47 61
5

Хоффенхайм

 33 18 7 8 65-48 61
6

Байер

 33 17 7 9 67-46 58
7

Фрайбург

 32 12 8 12 45-53 44
8

Айнтрахт

 33 11 10 12 59-63 43
9

Аугсбург

 33 12 7 14 45-57 43
10

Майнц

 32 9 10 13 41-50 37
11

Боруссия

 33 8 11 14 38-53 35
12

Гамбург

 32 8 10 14 36-51 34
13

Унион

 32 8 9 15 37-57 33
14

Кёльн

 32 7 11 14 47-55 32
15

Вердер

 33 8 8 17 37-58 32
16

Вольфсбург

 32 6 8 18 42-67 26
17

Санкт-Паули

 33 6 8 19 28-57 26
18

Хайденхайм

 32 5 8 19 38-69 23

Личные встречи

История очных противостояний этих команд ведёт свой отчёт с декабря 2001 года. Всего соперники встречались между собой девятнадцать раз. Тринадцать раз было в Бундеслиге и шесть раз в Бундеслиге 2. Пять побед у “Майнца”, восемь побед у “Унион Берлин”, шесть матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

  • 10.01.2026 “Унион Берлин” - “Майнц” 2:2 Бундеслига
  • 19.01.2025 “Унион Берлин” - “Майнц” 2:1 Бундеслига
  • 24.08.2024 “Майнц” - “Унион Берлин” 1:1 Бундеслига
  • 07.02.2024 “Майнц” - “Унион Берлин” 1:1 Бундеслига
  • 20.08.2023 “Унион Берлин” - “Майнц” 4:1 Бундеслига

Последние 5 матчей “Майнца”

  • 03.05.2026 “Санкт-Паули” - “Майнц” 1:2 Бундеслига
  • 25.04.2026 “Майнц” - “Бавария” 3:4 Бундеслига
  • 19.04.2026 “Боруссия М” - “Майнц” 1:1 Бундеслига
  • 16.04 2026 “Страсбур” - “Майнц” 4:0 Лига конференций
  • 12.04.2026 “Майнц” - “Фрайбург” 0:1 Бундеслига

Последние 5 матчей “Унион Берлин”

  • 02.05.2026 “Унион Берлин” - “Кёльн” 2:2 Бундеслига
  • 24.04.2026 “РБ Лейпциг” - “Унион Берлин” 3:1 Бундеслига
  • 18.04.2026 “Унион Берлин” - “Вольфсбург” 1:2 Бундеслига
  • 11.04.2026 “Хайденхайм” - “Унион Берлин” 3:1 Бундеслига
  • 05.04.2026 “Унион Берлин” - “Санкт-Паули” 1:1 Бундеслига

Цифры и факты

  • В трёх из четырёх последних матчах между соперниками были ничьи.
  • В последних двух матчах между соперниками сыграла ставка: ТБ 2.5.
  • В последних шести матчах между соперниками сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
  • “Майнц” пропускает в последних шести матчах Бундеслиги.
  • В последних трёх матчах у “Майнца” были все варианты по исходу матчей: победа, ничья и поражение.
  • В последних двух матчах с участием “Майнца” сыграла ставка: ТБ 2.5.
  • В последних трёх матчах с участием “Майнца” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
  • “Унион Берлин” без побед в последних шести матчах.
  • У “Униона Берлин” три поражения в последних четырёх мачтах.
  • “Унион Берлин” пропускает последние шесть матчей
  • Последние четыре матча с участием “Унион Берлин” сыграла ставка: ТБ 2.5.
  • Последние пять матчей с участием “Унион Берлин” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

У Команд есть ряд игроков, которые находятся в лазаретах. У “Майнца” это: Ли Джэ Сон (травма ноги пальца), Максим Ляйч (травма подколенного сухожилия), Бенедикт Холлербах (разрыв ахиллова сухожилия), Силас Катомпа Мвумпа (перелом большой и малоберцовой кости) и Кейси Бос (травма плеча). У “Унион Берлин” это: Роберт Сков (дефицит тренировочной практики), Чон У Ён (рана), Матео Рааб (травма руки) и Фредерик Рённов (разрыв отводящей мышцы).

"Майнц" 3-5-2: Центнер - да Коста, Пош, Кор - Видмер, Небель, Кайсю, Амири, Мвене - Беккер, Тиц

"Унион Берлин" 3-5-2: Клаус - Духи, Лейте, Нсоки - Триммель, Шефер, Хедира, Кемляйн, Роте - Берк, Бурджу

Ставки и коэффициенты на матч

Эксперты GGBET дают такой прогноз на футбол "Майнц" - "Унион Берлин": победа "Майнца" - 1.73; ничья - 3.89; победа "Унион Берлин" - 4.65. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите для себя интересный матч. Держи свою линию!

Прогноз на матч между “Майнцом” и “Унион Берлин” от UA-Футбол

“Унион Берлин” Победа или ничья + ТБ 2.5 (Да) за коэф. 4.22. Все матчи берлинцев под руководством Мари-Луизы Эта были результативными, во всех забивалось больше двух мячей. Поскольку “Майнцу” уже ничего не надо, то мы верим в берлинцев, что они приложат все усилия для победы. Рекомендуем объединить эти вероятности в одну ставку: что берлинцы не проиграют и в матче будет забито больше двух мячей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

