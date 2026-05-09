Майнц – Унион Берлин. Анонс и прогноз матча 33-го тура Бундеслиги на 10.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Майнцом" и "Унион Берлин" в рамках чемпионата Германии
Бундеслига, 2025/26. 33 тур.
10 мая. 20:30. Майнц. “Мева Арена”
“Майнц” – “Унион Берлин"
Главный судья: Флориан Экснер
Трансляция: Setanta Sports
В 33-м туре состоится поединок между “Майнцем” и “Унион Берлин”, которые уже решили свои турнирные задачи. Но осталась одна интрига для берлинского клуба. Будет ли в последних двух матчах сезона первая победа для железных под руководством Мари-Луизы Эта.
Новости “Майнца”
“Майнц” решил задачу по выживанию досрочно. Ещё два тура назад их главный конкурент “Санкт-Паули” проиграл в гостях “Ханденхайму” (0:2) и после того поражения уже математически не мог догнать “карнавальщиков”. Которые в том туре устроили шоу для своих болельщиков проиграв дома “Баварии” (3:4). Первый тайм “Майнц” выиграл у резервного состава мюнхенцев со счётом 3:0. Но второй тайм проиграл вчистую 0:4, после того, как на поле появились игроки основы “Баварии”.
Дальше был матч в Гамбурге против “Санкт-Паули” (2:1). Он уже не нёс для “карнавальщиков” принципиального значения, но они выиграли его на классе, забив свои мячи ещё в первом тайме. “Пираты” смогли под конец матча создать интригу, забив один мяч в ответ, но на большее не хватило сил.
Стоит напомнить, что весной силы “Майнца” были направлены ещё и на Лигу конференций, где “карнавальщики” дошли до четвертьфинала. Но на этой стадии уступили французскому “Страсбуру”. “Карнавальщики” хорошо сыграли первые двадцать минут первого домашнего матча, в течение которых они задавили прессингом соперника и забили свои два мяча. А первый матч выиграли со счётом 2:0. В ответном матче французы смели своего соперника и выиграли 4:0, забив в каждом из таймов по два мяча. Прессинг у игроков “Майнца” не получался, создать что-либо стоящее у них не вышло. А по итогу лишь один удар в створ ворот за весь матч.
Новости “Унион Берлин”
В прошлом туре “Унион Берлин” взял первое очко под руководством Мари-Луизы Эта. Перед своими болельщиками берлинцы сыграли вничью с “Кёльном” (2:2). Игроки команды проявили характер, сумев сделать камбэк, отыгравшись проигрывая в два мяча. Ещё за полчаса до завершения поединка “козлы” вели 2:0, но в последние двадцать минут берлинцы сумели сравнять счёт.
Эта ничья позволила берлинцам решить задачу на сезон - продлить своё выступление в Бундеслиге на следующий сезон.
До этой ничьи, под руководством Мари-Луизы Эта у берлинцев было два поражения: дома “Вольфсбургу” (0:2) и в гостях “РБ Лейпциг” (1:3).
В матче с “Вольфсбургом” “железные” создали моментов на несколько матчей. Они нанесли в пять раз больше ударов, подали почти втрое больше угловых. Но их подвела реализация создаваемых моментов. КПД по реализации был лучше у “волков” в этом матче, которые смогли забить на один мяч больше, чего хватило им для победы.
В матче против “РБ Лейпциг” борьбы не получилось. Биться с “быками” сейчас у берлинцев нет достаточных сил. В матче всё было решено в течение трёх минут первого тайма, когда “быки” забили два из трёх своих мячей в матче. Свой мяч берлинцы забили единственным ударом в створ ворот уже ближе к завершению матча при счёте 0:3. Красноречивая статистика этого матча: “быки” нанесли в четыре раза больше ударов, на порядок больше попали в створ ворот, подали больше чем вдвое угловых. Разница в xG вообще запредельная.
На успехе первого зарботанного очка, в клубе ждут теперь и первой победы под руководством Мари-Луизы Эта.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|32
|26
|5
|1
|116-35
|83
|2
|33
|21
|7
|5
|68-34
|70
|3
|33
|20
|5
|8
|65-43
|65
|4
|33
|18
|7
|8
|69-47
|61
|5
|33
|18
|7
|8
|65-48
|61
|6
|33
|17
|7
|9
|67-46
|58
|7
|32
|12
|8
|12
|45-53
|44
|8
|33
|11
|10
|12
|59-63
|43
|9
|33
|12
|7
|14
|45-57
|43
|10
|32
|9
|10
|13
|41-50
|37
|11
|33
|8
|11
|14
|38-53
|35
|12
|32
|8
|10
|14
|36-51
|34
|13
|32
|8
|9
|15
|37-57
|33
|14
|32
|7
|11
|14
|47-55
|32
|15
|33
|8
|8
|17
|37-58
|32
|16
|32
|6
|8
|18
|42-67
|26
|17
|33
|6
|8
|19
|28-57
|26
|18
|32
|5
|8
|19
|38-69
|23
Личные встречи
История очных противостояний этих команд ведёт свой отчёт с декабря 2001 года. Всего соперники встречались между собой девятнадцать раз. Тринадцать раз было в Бундеслиге и шесть раз в Бундеслиге 2. Пять побед у “Майнца”, восемь побед у “Унион Берлин”, шесть матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 10.01.2026 “Унион Берлин” - “Майнц” 2:2 Бундеслига
- 19.01.2025 “Унион Берлин” - “Майнц” 2:1 Бундеслига
- 24.08.2024 “Майнц” - “Унион Берлин” 1:1 Бундеслига
- 07.02.2024 “Майнц” - “Унион Берлин” 1:1 Бундеслига
- 20.08.2023 “Унион Берлин” - “Майнц” 4:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Майнца”
- 03.05.2026 “Санкт-Паули” - “Майнц” 1:2 Бундеслига
- 25.04.2026 “Майнц” - “Бавария” 3:4 Бундеслига
- 19.04.2026 “Боруссия М” - “Майнц” 1:1 Бундеслига
- 16.04 2026 “Страсбур” - “Майнц” 4:0 Лига конференций
- 12.04.2026 “Майнц” - “Фрайбург” 0:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Унион Берлин”
- 02.05.2026 “Унион Берлин” - “Кёльн” 2:2 Бундеслига
- 24.04.2026 “РБ Лейпциг” - “Унион Берлин” 3:1 Бундеслига
- 18.04.2026 “Унион Берлин” - “Вольфсбург” 1:2 Бундеслига
- 11.04.2026 “Хайденхайм” - “Унион Берлин” 3:1 Бундеслига
- 05.04.2026 “Унион Берлин” - “Санкт-Паули” 1:1 Бундеслига
Цифры и факты
- В трёх из четырёх последних матчах между соперниками были ничьи.
- В последних двух матчах между соперниками сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В последних шести матчах между соперниками сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- “Майнц” пропускает в последних шести матчах Бундеслиги.
- В последних трёх матчах у “Майнца” были все варианты по исходу матчей: победа, ничья и поражение.
- В последних двух матчах с участием “Майнца” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В последних трёх матчах с участием “Майнца” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- “Унион Берлин” без побед в последних шести матчах.
- У “Униона Берлин” три поражения в последних четырёх мачтах.
- “Унион Берлин” пропускает последние шесть матчей
- Последние четыре матча с участием “Унион Берлин” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- Последние пять матчей с участием “Унион Берлин” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
У Команд есть ряд игроков, которые находятся в лазаретах. У “Майнца” это: Ли Джэ Сон (травма ноги пальца), Максим Ляйч (травма подколенного сухожилия), Бенедикт Холлербах (разрыв ахиллова сухожилия), Силас Катомпа Мвумпа (перелом большой и малоберцовой кости) и Кейси Бос (травма плеча). У “Унион Берлин” это: Роберт Сков (дефицит тренировочной практики), Чон У Ён (рана), Матео Рааб (травма руки) и Фредерик Рённов (разрыв отводящей мышцы).
"Майнц" 3-5-2: Центнер - да Коста, Пош, Кор - Видмер, Небель, Кайсю, Амири, Мвене - Беккер, Тиц
"Унион Берлин" 3-5-2: Клаус - Духи, Лейте, Нсоки - Триммель, Шефер, Хедира, Кемляйн, Роте - Берк, Бурджу
Ставки и коэффициенты на матч
Победа "Майнца" - 1.73; ничья - 3.89; победа "Унион Берлин" - 4.65.
Прогноз на матч между “Майнцом” и “Унион Берлин” от UA-Футбол
“Унион Берлин” Победа или ничья + ТБ 2.5 (Да) за коэф. 4.22. Все матчи берлинцев под руководством Мари-Луизы Эта были результативными, во всех забивалось больше двух мячей. Поскольку “Майнцу” уже ничего не надо, то мы верим в берлинцев, что они приложат все усилия для победы. Рекомендуем объединить эти вероятности в одну ставку: что берлинцы не проиграют и в матче будет забито больше двух мячей.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
