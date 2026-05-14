Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт – Штутгарт. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
Швабам нужна победа, орлам — чудо
Бундеслига, 34-й тур
Франкфурт, Дойче Банк Парк
Айнтрахт – Штутгарт 16:30
Трансляция — OTT Setanta Sports
Штутгарт
После волевой победы над "Байером" (3:1) в прошлом туре "швабы" занимают четвёртое место с 61 очком — и судьба путёвки в Лигу чемпионов в их собственных руках. Нужна просто победа. "Хоффенхайм" с отставанием по разнице голов (+17 против +22) едва одолел "Вердер" в большинстве — вряд ли они наберут нужное количество голов в Гладбахе. Так что "швабам" достаточно сделать своё дело.
Сезон у команды Хенесса получился выдающимся. 61 очко — значительный прогресс после девятого места в прошлом сезоне. По голам — вторые в лиге после "Баварии": 69 мячей, причём 61 из открытой игры. Стандарты играют минимальную роль — лишь 12% голов, меньше всех в Бундеслиге. "Штутгарт" стал самой подающей командой лиги: Хенесс упростил игру, сделав ставку на навесы — смотреть стало менее интересно, но результаты говорят сами за себя.
Главный козырь — атакующий дуэт. Ундав (19 голов) установил личный рекорд, Демирович забивает в каждом из трёх последних матчей — итого 12. Вместе — 31 гол на двоих, лучший показатель среди небаварских пар в лиге. Отдельная статистика для субботы: Ундав забил четыре гола в четырёх играх против "Айнтрахта". Каразор по-прежнему дисквалифицирован, поэтому в центре снова Чема Андрес — возможен также вариант с Нарти в роли десятки, что добавит интенсивности в центральной зоне.
Айнтрахт
Все места в топ-6 заняты — остаётся бороться за седьмое и путёвку в Лигу Европы. Для этого нужно побеждать "Штутгарт" и надеяться на осечку "Фрайбурга" в матче с "Лейпцигом". Дополнительный нюанс: следить придётся и за "Аугсбургом" — у него столько же очков, но хуже разница голов, и баварцы принимают "Унион". Восьмое место тоже может дать еврокубки — в случае победы "Фрайбурга" в финале Лиги Европы.
Контекст удручающий. Одно очко в четырёх последних матчах, три поражения. В прошлом туре в Дортмунде — 2:3, причём оборона комично разваливалась при навесах и прострелах. 63 пропущенных гола за сезон — больше только у "Хайденхайма" и "Вольфсбурга", и худший показатель клуба с 2000/01 года, когда такая же статистика обернулась вылетом.
Кристенсен возвращается после дисквалификации — хоть какое-то усиление обороны. Но "Штутгарт" на пике и один из самых неудобных стилистически — именно навесы и прострелы, которые "орлы" не умеют оборонять.
Тактический рисунок
"Штутгарт" — самая подающая команда Бундеслиги, и именно навесы стали главным оружием в арсенале Хенесса. "Айнтрахт" в прошлом туре комично разваливался при аналогичных подачах "Боруссии" — Шлоттербек и Инасио забили практически одинаковые голы после прострелов. Ждать, что в субботу будет иначе, не приходится.
При этом у "Айнтрахта" есть мотивация и домашние стены. Узун и Калимуэндо способны создать моменты — тем более что "Штутгарт" в гостях чуть менее надёжен, чем дома. Но для победы над таким соперником нужна совсем другая оборона — а её у "орлов" сейчас попросту нет.
Ориентировочные составы
Айнтрахт: Цеттерер — Кристенсен, Аменда, Кох, Браун — Узун, Схири, Хейлунд — Доан, Калимуэндо, Баойя
Штутгарт: Нюбель — Хендрикс, Шабо, Миттельштедт — Левелинг, Чема, Штиллер, Фюрих — Нарти — Ундав, Демирович
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бавария
|33
|27
|5
|1
|117
|82
|86
|2
|Боруссия
|33
|21
|7
|5
|68
|34
|70
|3
|РБ Лейпциг
|33
|20
|5
|8
|65
|22
|65
|4
|Штутгарт
|33
|18
|7
|8
|69
|22
|61
|5
|Хоффенхайм
|33
|18
|7
|8
|65
|17
|61
|6
|Байер
|33
|17
|7
|9
|67
|21
|58
|7
|Фрайбург
|33
|12
|8
|13
|47
|-9
|44
|8
|Айнтрахт
|33
|11
|10
|12
|59
|-4
|43
|9
|Аугсбург
|33
|12
|7
|14
|45
|-12
|43
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
"Штутгарт" приезжает в Франкфурт с чёткой задачей и чёткими инструментами для её выполнения. "Айнтрахт" в глубоком кризисе, с дырявой обороной и туманными перспективами. Навесы и прострелы "швабов" уже сломали куда более организованные линии в этом сезоне — против нынешнего "Айнтрахта" это должно сработать ещё эффективнее. Ставка: победа "Штутгарта" — коэф. 1.92.
Популярное сейчас
- Будет ли Фаал в Динамо? Появилось окончательное решение по трансферу
- Александрия получит шанс? Клуб УПЛ может не сыграть в переходных матчах
- Золото Забарного, исторический день для ЛНЗ и дубль Интера. Главные новости за 13 мая
- Воронин - о допинговом скандале Мудрика: Ситуация выглядит очень странно
- Вскружила голову на минимальной скорости. Самая горячая автогонщица мира показала формы в бикини
- Очень горячо: Жена защитника Динамо снялась в откровенной рекламе нижнего белья. Фото