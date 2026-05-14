Боруссия М – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
"Жеребцы" доигрывают сезон, "Хоффе" охотится за топ-4
Бундеслига, 34-й тур
Менхенгладбах, Боруссия-Парк
Боруссия М – Хоффенхайм 16:30
Трансляция — OTT Setanta Sports
Боруссия М
"Гладбах" доигрывает сезон без турнирных задач — вопрос о выживании закрыли ещё несколько недель назад, обыграв тёзок из Дортмунда. Та победа над серебряными призёрами продлила беспроигрышную домашнюю серию до шести матчей. На этом отрезке — ничья с "Байером" (1:1), победы над "Паули", "Унионом", всего четыре пропущенных дома.
"Жеребцы" — не первый год одна из самых домашних команд Бундеслиги. Перед родной публикой собираются всегда, вне зависимости от турнирного положения. Главная причина опасаться гостей — Моритц Николас, лучший шот-стоппер лиги по предотвращённым голам, который в субботу встанет на пути у атаки "Хоффенхайма".
Кадровых сюрпризов минимум: дисквалифицирован Кастроп, в лазарете Кляйндинст и Нгуму. Впрочем, без турнирного давления Полански наверняка выпустит оптимальный состав — гордость перед домашней публикой в последнем матче сезона никто не отменял.
Хоффенхайм
"Хоффе" нужна победа — и надежда на осечку "Штутгарта". Только такой расклад открывает дорогу в Лигу чемпионов. Ничья со "швабами" (3:3) двухнедельной давности, когда "Хоффенхайм" упустил перевес в два гола в большинстве, рискует оказаться решающей потерей в гонке за топ-4.
Тем не менее сезон получился выдающимся — команда прыгнула выше головы. Победа в субботу установит клубный рекорд: 64 очка, больше чем в лучшем сезоне 2016/17. Крамарич с ассистом в прошлом туре против "Вердера" достиг отметки в 20 результативных действий за сезон (14+6). К слову, в первом круге он оформил хет-трик именно против "Гладбаха", который тогда переживал кризис.
Кадровых потерь почти нет — только Жандри с травмой лодыжки. Состав оптимален для решающего матча сезона.
Тактический рисунок
Интересное столкновение стилей. "Гладбах" — ярко выраженная домашняя команда, перед своей публикой играет смелее и раскрытее, чем на выезде. "Хоффенхайм" же чувствует себя в гостях ничуть не хуже, чем дома — потеряли одинаковое количество очков на выезде и дома по ходу сезона.
Одна из причин — интенсивный прессинг, лучший в лиге по PPDA и числу запрессингованных владений. Эта манера отлично работает именно в гостях: даже середняки дома играют смелее и раскрываются, чем "Хоффе" умело пользуется. "Гладбах" в домашних матчах тоже не сидит в блоке — пространства для вертикальных атак гостей будет достаточно.
Главный вопрос — реализация и умение закрывать матчи. "Хоффе" нередко нервничает и теряется в ключевые моменты, а в воротах Моритц Николас — лучший шот-стоппер лиги. Если Крамарича закроют, лидерских качеств в погоне за мечтой может не хватить.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бавария
|33
|27
|5
|1
|117
|82
|86
|2
|Боруссия
|33
|21
|7
|5
|68
|34
|70
|3
|РБ Лейпциг
|33
|20
|5
|8
|65
|22
|65
|4
|Штутгарт
|33
|18
|7
|8
|69
|22
|61
|5
|Хоффенхайм
|33
|18
|7
|8
|65
|17
|61
|6
|Байер
|33
|17
|7
|9
|67
|21
|58
|7
|Фрайбург
|33
|12
|8
|13
|47
|-9
|44
|8
|Айнтрахт
|33
|11
|10
|12
|59
|-4
|43
|9
|Аугсбург
|33
|12
|7
|14
|45
|-12
|43
|10
|Майнц
|33
|9
|10
|14
|42
|-11
|37
|11
|Гамбург
|33
|9
|10
|14
|39
|-14
|37
|12
|Унион
|33
|9
|9
|15
|40
|-18
|36
|13
|Боруссия
|33
|8
|11
|14
|38
|-15
|35
|14
|Кёльн
|33
|7
|11
|15
|48
|-10
|32
|15
|Вердер
|33
|8
|8
|17
|37
|-21
|32
|16
|Вольфсбург
|33
|6
|8
|19
|42
|-26
|26
|17
|Хайденхайм
|33
|6
|8
|19
|41
|-29
|26
|18
|Санкт-Паули
|33
|6
|8
|19
|28
|-29
|26
Ориентировочные составы
Боруссия М: Николас — Сандер, Эльведи, Дикс — Скэлли, Райтц, Энгельхардт, Мохья, Улльрих — Онора, Табакович
Хоффенхайм: Бауманн — Кабак, Хайдари, Бернардо — Цоуфал, Авдуллаху, Бюргер, Туре — Крамарич — Лемперле, Аслани
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
"Хоффенхайм" вполне может доминировать по игре — и при этом потерять очки. Не хватает опыта закрывать матчи, есть проблемы с реализацией, а Моритц Николас в воротах — дополнительный аргумент против лёгкой победы гостей. Рискнём поставить на осечку "Хоффе". Ставка: Боруссия М не проиграет (двойной шанс) — коэф. ~2.20
