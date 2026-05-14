Боруссия М – Хоффенхайм. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

Бундеслига, 34-й тур

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Хоффенхайм 16:30

Трансляция — OTT Setanta Sports

Боруссия М

"Гладбах" доигрывает сезон без турнирных задач — вопрос о выживании закрыли ещё несколько недель назад, обыграв тёзок из Дортмунда. Та победа над серебряными призёрами продлила беспроигрышную домашнюю серию до шести матчей. На этом отрезке — ничья с "Байером" (1:1), победы над "Паули", "Унионом", всего четыре пропущенных дома.

"Жеребцы" — не первый год одна из самых домашних команд Бундеслиги. Перед родной публикой собираются всегда, вне зависимости от турнирного положения. Главная причина опасаться гостей — Моритц Николас, лучший шот-стоппер лиги по предотвращённым голам, который в субботу встанет на пути у атаки "Хоффенхайма".

Кадровых сюрпризов минимум: дисквалифицирован Кастроп, в лазарете Кляйндинст и Нгуму. Впрочем, без турнирного давления Полански наверняка выпустит оптимальный состав — гордость перед домашней публикой в последнем матче сезона никто не отменял.

Хоффенхайм

"Хоффе" нужна победа — и надежда на осечку "Штутгарта". Только такой расклад открывает дорогу в Лигу чемпионов. Ничья со "швабами" (3:3) двухнедельной давности, когда "Хоффенхайм" упустил перевес в два гола в большинстве, рискует оказаться решающей потерей в гонке за топ-4.

Тем не менее сезон получился выдающимся — команда прыгнула выше головы. Победа в субботу установит клубный рекорд: 64 очка, больше чем в лучшем сезоне 2016/17. Крамарич с ассистом в прошлом туре против "Вердера" достиг отметки в 20 результативных действий за сезон (14+6). К слову, в первом круге он оформил хет-трик именно против "Гладбаха", который тогда переживал кризис.

Кадровых потерь почти нет — только Жандри с травмой лодыжки. Состав оптимален для решающего матча сезона.

Тактический рисунок

Интересное столкновение стилей. "Гладбах" — ярко выраженная домашняя команда, перед своей публикой играет смелее и раскрытее, чем на выезде. "Хоффенхайм" же чувствует себя в гостях ничуть не хуже, чем дома — потеряли одинаковое количество очков на выезде и дома по ходу сезона.

Одна из причин — интенсивный прессинг, лучший в лиге по PPDA и числу запрессингованных владений. Эта манера отлично работает именно в гостях: даже середняки дома играют смелее и раскрываются, чем "Хоффе" умело пользуется. "Гладбах" в домашних матчах тоже не сидит в блоке — пространства для вертикальных атак гостей будет достаточно.

Главный вопрос — реализация и умение закрывать матчи. "Хоффе" нередко нервничает и теряется в ключевые моменты, а в воротах Моритц Николас — лучший шот-стоппер лиги. Если Крамарича закроют, лидерских качеств в погоне за мечтой может не хватить.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бавария 33 27 5 1 117 82 86 2 Боруссия 33 21 7 5 68 34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65 22 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69 22 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65 17 61 6 Байер 33 17 7 9 67 21 58 7 Фрайбург 33 12 8 13 47 -9 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59 -4 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45 -12 43 10 Майнц 33 9 10 14 42 -11 37 11 Гамбург 33 9 10 14 39 -14 37 12 Унион 33 9 9 15 40 -18 36 13 Боруссия 33 8 11 14 38 -15 35 14 Кёльн 33 7 11 15 48 -10 32 15 Вердер 33 8 8 17 37 -21 32 16 Вольфсбург 33 6 8 19 42 -26 26 17 Хайденхайм 33 6 8 19 41 -29 26 18 Санкт-Паули 33 6 8 19 28 -29 26

Ориентировочные составы

Боруссия М: Николас — Сандер, Эльведи, Дикс — Скэлли, Райтц, Энгельхардт, Мохья, Улльрих — Онора, Табакович

Хоффенхайм: Бауманн — Кабак, Хайдари, Бернардо — Цоуфал, Авдуллаху, Бюргер, Туре — Крамарич — Лемперле, Аслани

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Хоффенхайм" вполне может доминировать по игре — и при этом потерять очки. Не хватает опыта закрывать матчи, есть проблемы с реализацией, а Моритц Николас в воротах — дополнительный аргумент против лёгкой победы гостей. Рискнём поставить на осечку "Хоффе". Ставка: Боруссия М не проиграет (двойной шанс) — коэф. ~2.20