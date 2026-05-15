Санкт-Паули – Вольфсбург. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

Бундеслига. 34-й тур

16 мая 2026 года. 16:30. Гамбург. Стадион "Миллернтор"

Главный судья: Даниэль Зиберт

Трансляция: Setanta Sport OTT

В Гамбурге пройдет самый важный матч для "Санкт-Паули" и "Вольфсбурга" – матч на выживание. Команда, которая победит – получит путевку в стыковые матчи. Проигравшая отправится Бундеслигу 2. Ничья, скорее всего, не устраивает ни один из коллективов.

Новости "Санкт-Паули"

"Санкт-Паули" занимает 18-е место (26 очков) в турнирной таблице Бундеслиги. Команда выиграла 6 матчей, завершили вничью 8, проиграла 19; забила 28 голов, пропустила 57.

Последнее место в турнирной таблице Бундеслиги – этим все сказано. Команда даже если и владеет мячом – не создает моментов. Фланги спят, защита разваливается при первой же опасности. Нет ни прессинга, ни давления на соперника. К концу матчей игрокам не хватает сил не только бежать вперед, а и сопротивляться в обороне. Дальние удары не работают. Стандарты команда не использует. Одним словом, Бундеслига оказалась не под силу "пиратам".

В последних пяти матчах "пираты" с большим трудом вырвали одну ничью в матче с "Кельном" (1:1). До этого проиграли "Баварии" (0:5), что вполне закономерно при таком беззубом футболе. В проигранном матче с "Хайденхаймом" (2:0) набегали только на один удар в створ ворот. Поражения от "Майнц 05" (1:2) и "РБ Лейпциг" (2:1) загнали команду еще в более глубокую яму. Если свершится чудо и "пираты" одержат в последнем матче чемпионата победу над "Вольфсбургом" – это не значит, что команда получит шанс на стыковые матчи. Для такого варианта необходимо, чтобы "Хайденхайм" проиграл "Майнцу".

У "пиратов" есть минимальная надежда на фактор домашнего стадиона. В последних 10-ти матчах команда 3 матча проиграла, 4 завершила вничью и 3 выиграла. Если лидеры команды Джексон Ирвин (капитан), Дзеэру Фудзите, Томойе Андо и Аркадиуш Пырка найдут мотивацию, чтобы повести команду вперед, есть шанс на положительный результат.

Новости "Вольфсбурга"

"Вольфсбург" занимает 16-е место (26 очков) в турнирной таблице Бундеслиги. Команда выиграла 6 матчей, завершила вничью 8, проиграла 19; забила 42 гола, пропустила 68.

Впервые за практически 30 лет "Вольфсбург" может покинуть элиту Бундеслиги. Правда, спасать положение "зелено-белым" приходится далеко не первый раз. В марте на тренерском мостике "Вольфсбурга" произошла смена главного коуча. Даниэля Бауэра сменил Дитер Хеккинг. И следует признать, у Хеккинга получилось немного исправить ситуацию. Тем не менее, для прописки в Бундеслиге на следующий сезон "зелено-белым" необходима победа над "Санкт-Паули".

В последних пяти матчах "Вольфсбург" проиграл "Айнтрахту" (1:2) и "Баварии" (0:1). Стоит отметить, что в матче с "Баварией" команда Дитера Хеккинга сражалась как львы. Кейн, Мусиала, Киммих, Горецка, Джексон никак не могли пробить оборону "зелено-белых". И только лишь Олисе удалось во втором тайме решить исход матча. Две ничьи – с "Боруссией М" (0:0) и "Фрайбургом" (1:1) показали, что "зелено-белые" не готовы сдаваться, несмотря на катастрофическое положение в атаке и обороне.

Фактор гостевого матча – не препятствие для "волков". С февраля команда проиграла только два матча на чужом поле. Из шести выигранных матчей четыре пришлись именно на гостевые.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П Р Очки 1 Бавария 33 27 5 1 117-35 86 2 Боруссия 33 21 7 5 68-34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65-43 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69-47 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65-48 61 6 Байер 33 17 7 9 67-46 58 7 Фрайбург 33 12 8 13 47-56 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59-63 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45-57 43 10 Майнц 33 9 10 14 42-53 37 11 Гамбург 33 9 10 14 39-53 37 12 Унион 33 9 9 15 40-58 36 13 Боруссия 33 8 11 14 38-53 35 14 Кёльн 33 7 11 15 48-58 32 15 Вердер 33 8 8 17 37-58 32 16 Вольфсбург 33 6 8 19 42-68 26 17 Хайденхайм 33 6 8 19 41-70 26 18 Санкт-Паули 33 6 8 19 28-57 26

Личные встречи команд

10.07.2012. Товарищеский матч

"Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 1:3

05.01.2018. Товарищеский матч

"Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 3:1

26.10.2024. Бундеслига

"Санкт-Паули" – "Вольфсбург" 0:0

08.03.2025. Бундеслига

"Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 1:1

14.01.2026. Бундеслига

"Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 2:1

Цифры и факты

"Санкт-Паули" в последних пяти матчах Бундеслиги 4 матча проиграла и 1 завершила вничью;

"Санкт-Паули" в последних пяти матчах Бундеслиги забивает в среднем 0,6 гола, пропускает 2,4 мяча за 90 минут;

"Вольфсбург" в последних пяти матчах Бундеслиги одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью, 2 проиграл;

"Вольфсбург" в последних пяти матчах Бундеслиги забивает в среднем 0,8 гола, пропускает 1 мяч.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Санкт-Паули" перед самым ответственным матчем возникли большие проблемы в составе. В команде заболели несколько игроков вирусом – основной защитник Хуаке Валь и еще один резервный. Нет гарантии, что перед стартовым свистком мы не узнаем о еще нескольких заболевших игроках. Под вопросом выход на поле Манолиса Салиакаса – восстанавливается после травмы. С расстройством желудка попал в лазарет и Давид Немет. С травмой колена в лазарете находится Перейра Лаже, с травмой лодыжки – Сэндс.

Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Василь — Андо, Смит, Метц — Пурка, Меткалф, Ирвин, Рицка — Синани, Фуджита — Унтонджи Главный тренер: Александр Блессин

У "Вольфсбурга" дела с травмированными игроками не лучше. В лазарете находятся – Арнольд (травма паха), Дардаи (травма колена), Фишер (травма бедра), Рожерио (мышечная травма), Виммер (травма бедра). Под вопросом выход на поле Клейтона (травма лодыжки) и Винда (мышечная травма). Эль Амир Амура – дисквалификация.

Ориентировочный состав (3 – 5 – 2): Грабара — Кулиеракис, Вавро, Белосьян — Мехле, Эриксен, Вини Соуза, Герхардт, Кумбеди — Пейчинови, Дагим Главный тренер: Дитер Хеккинг

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Санкт-Паули" и "Вольфсбургом" от UA-Футбол

"Санкт-Паули" давно забыли вкус победы. Команде не хватает креатива, дисциплины и сил. Травмированные игроки обороны – огромный минус для "пиратов". Только благодаря фактору домашнего стадиона можно рассчитывать на гол в ворота соперника.

"Вольфсбург" едет в гости к "пиратам" в статусе фаворита. Правда, команде с осени 2025 года не удается удержать свои ворота на замке. Ничего не говорит о том, что и в этом матче "волки" смогут сыграть без пропущенных мячей. Наш прогноз: "обе забьют – да"; "ТМ 3,5".

