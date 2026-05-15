Санкт-Паули – Вольфсбург. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Санкт-Паули" и "Вольфсбургом" в рамках чемпионата Германии
Бундеслига. 34-й тур
16 мая 2026 года. 16:30. Гамбург. Стадион "Миллернтор"
Главный судья: Даниэль Зиберт
Трансляция: Setanta Sport OTT
В Гамбурге пройдет самый важный матч для "Санкт-Паули" и "Вольфсбурга" – матч на выживание. Команда, которая победит – получит путевку в стыковые матчи. Проигравшая отправится Бундеслигу 2. Ничья, скорее всего, не устраивает ни один из коллективов.
Новости "Санкт-Паули"
"Санкт-Паули" занимает 18-е место (26 очков) в турнирной таблице Бундеслиги. Команда выиграла 6 матчей, завершили вничью 8, проиграла 19; забила 28 голов, пропустила 57.
Последнее место в турнирной таблице Бундеслиги – этим все сказано. Команда даже если и владеет мячом – не создает моментов. Фланги спят, защита разваливается при первой же опасности. Нет ни прессинга, ни давления на соперника. К концу матчей игрокам не хватает сил не только бежать вперед, а и сопротивляться в обороне. Дальние удары не работают. Стандарты команда не использует. Одним словом, Бундеслига оказалась не под силу "пиратам".
В последних пяти матчах "пираты" с большим трудом вырвали одну ничью в матче с "Кельном" (1:1). До этого проиграли "Баварии" (0:5), что вполне закономерно при таком беззубом футболе. В проигранном матче с "Хайденхаймом" (2:0) набегали только на один удар в створ ворот. Поражения от "Майнц 05" (1:2) и "РБ Лейпциг" (2:1) загнали команду еще в более глубокую яму. Если свершится чудо и "пираты" одержат в последнем матче чемпионата победу над "Вольфсбургом" – это не значит, что команда получит шанс на стыковые матчи. Для такого варианта необходимо, чтобы "Хайденхайм" проиграл "Майнцу".
У "пиратов" есть минимальная надежда на фактор домашнего стадиона. В последних 10-ти матчах команда 3 матча проиграла, 4 завершила вничью и 3 выиграла. Если лидеры команды Джексон Ирвин (капитан), Дзеэру Фудзите, Томойе Андо и Аркадиуш Пырка найдут мотивацию, чтобы повести команду вперед, есть шанс на положительный результат.
Новости "Вольфсбурга"
"Вольфсбург" занимает 16-е место (26 очков) в турнирной таблице Бундеслиги. Команда выиграла 6 матчей, завершила вничью 8, проиграла 19; забила 42 гола, пропустила 68.
Впервые за практически 30 лет "Вольфсбург" может покинуть элиту Бундеслиги. Правда, спасать положение "зелено-белым" приходится далеко не первый раз. В марте на тренерском мостике "Вольфсбурга" произошла смена главного коуча. Даниэля Бауэра сменил Дитер Хеккинг. И следует признать, у Хеккинга получилось немного исправить ситуацию. Тем не менее, для прописки в Бундеслиге на следующий сезон "зелено-белым" необходима победа над "Санкт-Паули".
В последних пяти матчах "Вольфсбург" проиграл "Айнтрахту" (1:2) и "Баварии" (0:1). Стоит отметить, что в матче с "Баварией" команда Дитера Хеккинга сражалась как львы. Кейн, Мусиала, Киммих, Горецка, Джексон никак не могли пробить оборону "зелено-белых". И только лишь Олисе удалось во втором тайме решить исход матча. Две ничьи – с "Боруссией М" (0:0) и "Фрайбургом" (1:1) показали, что "зелено-белые" не готовы сдаваться, несмотря на катастрофическое положение в атаке и обороне.
Фактор гостевого матча – не препятствие для "волков". С февраля команда проиграла только два матча на чужом поле. Из шести выигранных матчей четыре пришлись именно на гостевые.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р
|Очки
|1
|Бавария
|33
|27
|5
|1
|117-35
|86
|2
|Боруссия
|33
|21
|7
|5
|68-34
|70
|3
|РБ Лейпциг
|33
|20
|5
|8
|65-43
|65
|4
|Штутгарт
|33
|18
|7
|8
|69-47
|61
|5
|Хоффенхайм
|33
|18
|7
|8
|65-48
|61
|6
|Байер
|33
|17
|7
|9
|67-46
|58
|7
|Фрайбург
|33
|12
|8
|13
|47-56
|44
|8
|Айнтрахт
|33
|11
|10
|12
|59-63
|43
|9
|Аугсбург
|33
|12
|7
|14
|45-57
|43
|10
|Майнц
|33
|9
|10
|14
|42-53
|37
|11
|Гамбург
|33
|9
|10
|14
|39-53
|37
|12
|Унион
|33
|9
|9
|15
|40-58
|36
|13
|Боруссия
|33
|8
|11
|14
|38-53
|35
|14
|Кёльн
|33
|7
|11
|15
|48-58
|32
|15
|Вердер
|33
|8
|8
|17
|37-58
|32
|16
|Вольфсбург
|33
|6
|8
|19
|42-68
|26
|17
|Хайденхайм
|33
|6
|8
|19
|41-70
|26
|18
|Санкт-Паули
|33
|6
|8
|19
|28-57
|26
Личные встречи команд
- 10.07.2012. Товарищеский матч
- "Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 1:3
- 05.01.2018. Товарищеский матч
- "Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 3:1
- 26.10.2024. Бундеслига
- "Санкт-Паули" – "Вольфсбург" 0:0
- 08.03.2025. Бундеслига
- "Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 1:1
- 14.01.2026. Бундеслига
- "Вольфсбург" – "Санкт-Паули" 2:1
Цифры и факты
- "Санкт-Паули" в последних пяти матчах Бундеслиги 4 матча проиграла и 1 завершила вничью;
- "Санкт-Паули" в последних пяти матчах Бундеслиги забивает в среднем 0,6 гола, пропускает 2,4 мяча за 90 минут;
- "Вольфсбург" в последних пяти матчах Бундеслиги одержал 1 победу, 2 матча завершил вничью, 2 проиграл;
- "Вольфсбург" в последних пяти матчах Бундеслиги забивает в среднем 0,8 гола, пропускает 1 мяч.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
У "Санкт-Паули" перед самым ответственным матчем возникли большие проблемы в составе. В команде заболели несколько игроков вирусом – основной защитник Хуаке Валь и еще один резервный. Нет гарантии, что перед стартовым свистком мы не узнаем о еще нескольких заболевших игроках. Под вопросом выход на поле Манолиса Салиакаса – восстанавливается после травмы. С расстройством желудка попал в лазарет и Давид Немет. С травмой колена в лазарете находится Перейра Лаже, с травмой лодыжки – Сэндс.
Ориентировочный состав (3 – 4 – 2 – 1): Василь — Андо, Смит, Метц — Пурка, Меткалф, Ирвин, Рицка — Синани, Фуджита — Унтонджи
Главный тренер: Александр Блессин
У "Вольфсбурга" дела с травмированными игроками не лучше. В лазарете находятся – Арнольд (травма паха), Дардаи (травма колена), Фишер (травма бедра), Рожерио (мышечная травма), Виммер (травма бедра). Под вопросом выход на поле Клейтона (травма лодыжки) и Винда (мышечная травма). Эль Амир Амура – дисквалификация.
Ориентировочный состав (3 – 5 – 2): Грабара — Кулиеракис, Вавро, Белосьян — Мехле, Эриксен, Вини Соуза, Герхардт, Кумбеди — Пейчинови, Дагим
Главный тренер: Дитер Хеккинг
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Санкт-Паули" и "Вольфсбургом" от UA-Футбол
"Санкт-Паули" давно забыли вкус победы. Команде не хватает креатива, дисциплины и сил. Травмированные игроки обороны – огромный минус для "пиратов". Только благодаря фактору домашнего стадиона можно рассчитывать на гол в ворота соперника.
"Вольфсбург" едет в гости к "пиратам" в статусе фаворита. Правда, команде с осени 2025 года не удается удержать свои ворота на замке. Ничего не говорит о том, что и в этом матче "волки" смогут сыграть без пропущенных мячей. Наш прогноз: "обе забьют – да"; "ТМ 3,5".
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
