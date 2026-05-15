Бавария – Кельн. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 

Бундеслига, 34-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Кельн 16:30

Трансляция — Setanta Sports+

Бавария

Цифры этого сезона выходят за рамки привычного. 117 голов в 33 матчах — абсолютный рекорд Бундеслиги за всю историю. По очкам "Бавария" может финишировать на отметке 89 — больше набирали лишь сами мюнхенцы в сезонах 2012/13 (91) и 2013/14 (90), плюс "Байер" в прошлом сезоне (90). И всё это при единственном поражении за чемпионат — такое случалось у "Баварии" лишь дважды за всю историю.

Главная движущая сила — атакующее трио. Кейн, Олисе и Луис Диас суммарно набрали 100 результативных действий в Бундеслиге (63 гола и 37 ассистов) — с конца 1980-х ни одно трио в одном сезоне не достигало такой отметки. Олисе и вовсе вписал своё имя в историю: 15 голов и 19 ассистов — первый игрок за шесть лет, разменявший дубль 15+15 в одном чемпионате.

Мысли команды уже устремлены к финалу Кубка Германии через неделю, но последний домашний матч сезона обязан завершиться красиво. Стартовый состав обещает быть близким к оптимальному — Дэвис и Гнабри в лазарете, Ким поберегут, зато выйдут Горецка (прощальный матч на Альянц Арена), Мусиала, весь атакующий ансамбль. Прощальный матч ожидается и для Джексона с Геррейру.

Кельн

Не лучший сезон новичка — хотя стартовали ярко. Серьёзный спад в середине кампании в другой год мог обернуться вылетом, не будь столько провалов у конкурентов. В итоге выживание гарантировано, однако поражение в субботу оставит "козлов" на 32 очках — с таким багажом клуб вылетал или попадал в стыки в восьми из последних одиннадцати сезонов.

Главная потеря — мобильный таргетмен Рагнар Ахе (7+4), второй бомбардир команды, который в этом сезоне успел забить "Баварии" в Кубке Германии. Давно в лазарете центральные защитники Хюберс и Килиан. Хорошая новость — вернулся основной опорник Том Краусс. Без Ахе атакующую нагрузку тянут Эль-Мала и Бюльтер — связка небезопасная, но без должной поддержки против такого соперника возможности ограничены.

Тактический рисунок

В обеих личных встречах этого сезона "Кельн" выходил вперёд и выглядел достойно в дебюте — по делу забивал первым и создавал давление. Но силы заканчивались быстро, а пропущенный гол только разжигал "Баварию": в позапрошлый раз закончили 1:3, в следующий — 1:4.

Важный нюанс: "Бавария" провалила четыре последних первых тайма в Бундеслиге подряд и трижды из четырёх пропускала первой. От Штутгарта, от Майнца (0:3), от Хайденхайма (0:2) — закономерность очевидна. Так что ударный дебют "козлов" и даже их первый гол в матче вполне вероятны. Вопрос лишь в том, что последует дальше.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер — Станишич, Упамекано, Та, Лаймер — Киммих, Горецка — Олисе, Мусиала, Диас — Кейн

Кельн: Цилер — Шмид, Мартель, Симпсон-Пьюзи — Себулонсен, Тильманн, Краусс, Каминьски, Кастро-Монтес — Бюльтер, Эль-Мала

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Кельн" по традиции зацепит свой момент в дебюте и, скорее всего, откроет счёт — статистика последних туров "Баварии" в первых таймах это подтверждает. Но дальше всё пойдёт по привычному сценарию: чемпионы включатся, атакующий ансамбль сделает своё дело, и счёт выйдет крупным. Оба раза в этом сезоне личные встречи заканчивались 4+ голами. Ставка: тотал больше 4.5 — коэф. 1.78. Альтернатива: "Кельн" забьёт первым — коэф. 3.6.