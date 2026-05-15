Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фрайбург – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
Брайсгау цепляется за Европу, "быки" гонятся за рекордом
Бундеслига, 34-й тур
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Фрайбург – РБ Лейпциг 16:30
Трансляция — OTT Setanta Sports
Фрайбург
Определяющая неделя в истории клуба. Впервые "Фрайбург" вышел в финал еврокубка — в среду "Чёрный лес" сыграет с "Астон Виллой" в финале Лиги Европы. Победа откроет дорогу в Лигу чемпионов — впервые в истории клуба. Но журавль пока в небе, а синица — вот она, в субботу.
Седьмое место в Бундеслиге гарантирует как минимум Лигу конференций на следующий сезон вне зависимости от финала ЛЕ. Пока "Фрайбург" на этой позиции, но "Айнтрахт" и "Аугсбург" дышат в спину — отставание всего в одно очко. Франкфурт, скорее всего, станет жертвой "Штутгарта". А вот "Аугсбург" реально может обогнать — их ждёт выезд к нестабильному и демотивированному "Униону".
Болезненные потери в центре поля. Юито Судзуки — основной двигатель команды в последней трети, креативный центр атаки — выбыл со сломанной ключицей. Плюс недоступен Остерхаге, приличных вариантов с лавки в опорную зону практически нет.
РБ Лейпциг
Бронзовые медали и возвращение в Лигу чемпионов гарантированы. Казалось бы, "Фрайбургу" это должно внушать оптимизм — но с нынешним "Лейпцигом" играть не хочется никому. Восемь побед в десяти последних матчах Бундеслиги, уверенное третье место в таблице.
Победа в субботу принесёт рекордные 68 очков, превзойдя лучший результат клуба из дебютного сезона в Бундеслиге (67 очков, 2016/17). Оле Вернер на пресс-конференции прямо сказал: едем побеждать и устанавливать рекорд. Команда на ходу, мотивация есть.
Главный козырь — Ян Диоманде. 19 результативных действий (12+7) в дебютном сезоне Бундеслиги, по эффективности завершения уступает только Кейну. Взрывная скорость, техника и чутьё на гол — именно он способен взломать автобус "Фрайбурга" в нужный момент. Из потерь — лишь Зинглер. Ожидается возвращение Гулачи в ворота впервые с 22-го тура. Раум, вероятно, поберегут, его место займёт Финкгрэфе.
Тактический рисунок
Главная надежда "Фрайбурга" — монолитный автобус. С низкими блоками у "Лейпцига" регулярно возникают трудности: в прошлом туре против "Санкт-Паули" оба гола пришли со стандартов, с игры опасных моментов было немного. Именно в этом заключается шанс хозяев: долго удерживать равенство и ловить свой момент на контратаке или стандарте.
"Фрайбург" — вторая команда лиги по угрозе со стандартов (xG 15.85, 16 голов). Однако здесь есть существенный нюанс: в то же время они вторые с конца по пропущенным со стандартов (19 голов). "Лейпциг" же наравне со "Штутгартом" меньше всех в лиге пропускает в этом компоненте — всего пять голов за сезон. Главный козырь хозяев рискует оказаться нейтрализованным.
Без Судзуки "Фрайбургу" будет крайне сложно создавать угрозу в переходных фазах — именно он был ключевым звеном в быстрых атаках. Сложно представить сценарий, в котором хозяева нащупают контригру против этого "Лейпцига".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бавария
|33
|27
|5
|1
|117
|82
|86
|2
|Боруссия
|33
|21
|7
|5
|68
|34
|70
|3
|РБ Лейпциг
|33
|20
|5
|8
|65
|22
|65
|4
|Штутгарт
|33
|18
|7
|8
|69
|22
|61
|5
|Хоффенхайм
|33
|18
|7
|8
|65
|17
|61
|6
|Байер
|33
|17
|7
|9
|67
|21
|58
|7
|Фрайбург
|33
|12
|8
|13
|47
|-9
|44
|8
|Айнтрахт
|33
|11
|10
|12
|59
|-4
|43
|9
|Аугсбург
|33
|12
|7
|14
|45
|-12
|43
Ориентировочные составы
Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой — Эггештайн, Манзамби — Бесте, Хёлер, Шерхант — Матанович
РБ Лейпциг: Гулачи — Баку, Орбан, Люкеба, Финкгрэфе — Уэдраого, Шлагер, Баумгартнер — Диоманде, Ромуло, Нуса
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч от UA-Футбол
Закрытая игра с небольшим количеством голов — наиболее вероятный сценарий. "Лейпцигу" будет непросто взломать автобус "Фрайбурга", но и контригра у хозяев без Судзуки выглядит призрачно. "Быки" сильнее, мотивированы рекордом и в итоге должны взять своё. Ставка: победа РБ Лейпцига — коэф. 2.37.
