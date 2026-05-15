Фрайбург – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

Бундеслига, 34-й тур

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – РБ Лейпциг 16:30

Фрайбург

Определяющая неделя в истории клуба. Впервые "Фрайбург" вышел в финал еврокубка — в среду "Чёрный лес" сыграет с "Астон Виллой" в финале Лиги Европы. Победа откроет дорогу в Лигу чемпионов — впервые в истории клуба. Но журавль пока в небе, а синица — вот она, в субботу.

Седьмое место в Бундеслиге гарантирует как минимум Лигу конференций на следующий сезон вне зависимости от финала ЛЕ. Пока "Фрайбург" на этой позиции, но "Айнтрахт" и "Аугсбург" дышат в спину — отставание всего в одно очко. Франкфурт, скорее всего, станет жертвой "Штутгарта". А вот "Аугсбург" реально может обогнать — их ждёт выезд к нестабильному и демотивированному "Униону".

Болезненные потери в центре поля. Юито Судзуки — основной двигатель команды в последней трети, креативный центр атаки — выбыл со сломанной ключицей. Плюс недоступен Остерхаге, приличных вариантов с лавки в опорную зону практически нет.

РБ Лейпциг

Бронзовые медали и возвращение в Лигу чемпионов гарантированы. Казалось бы, "Фрайбургу" это должно внушать оптимизм — но с нынешним "Лейпцигом" играть не хочется никому. Восемь побед в десяти последних матчах Бундеслиги, уверенное третье место в таблице.

Победа в субботу принесёт рекордные 68 очков, превзойдя лучший результат клуба из дебютного сезона в Бундеслиге (67 очков, 2016/17). Оле Вернер на пресс-конференции прямо сказал: едем побеждать и устанавливать рекорд. Команда на ходу, мотивация есть.

Главный козырь — Ян Диоманде. 19 результативных действий (12+7) в дебютном сезоне Бундеслиги, по эффективности завершения уступает только Кейну. Взрывная скорость, техника и чутьё на гол — именно он способен взломать автобус "Фрайбурга" в нужный момент. Из потерь — лишь Зинглер. Ожидается возвращение Гулачи в ворота впервые с 22-го тура. Раум, вероятно, поберегут, его место займёт Финкгрэфе.

Тактический рисунок

Главная надежда "Фрайбурга" — монолитный автобус. С низкими блоками у "Лейпцига" регулярно возникают трудности: в прошлом туре против "Санкт-Паули" оба гола пришли со стандартов, с игры опасных моментов было немного. Именно в этом заключается шанс хозяев: долго удерживать равенство и ловить свой момент на контратаке или стандарте.

"Фрайбург" — вторая команда лиги по угрозе со стандартов (xG 15.85, 16 голов). Однако здесь есть существенный нюанс: в то же время они вторые с конца по пропущенным со стандартов (19 голов). "Лейпциг" же наравне со "Штутгартом" меньше всех в лиге пропускает в этом компоненте — всего пять голов за сезон. Главный козырь хозяев рискует оказаться нейтрализованным.

Без Судзуки "Фрайбургу" будет крайне сложно создавать угрозу в переходных фазах — именно он был ключевым звеном в быстрых атаках. Сложно представить сценарий, в котором хозяева нащупают контригру против этого "Лейпцига".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Бавария 33 27 5 1 117 82 86 2 Боруссия 33 21 7 5 68 34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65 22 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69 22 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65 17 61 6 Байер 33 17 7 9 67 21 58 7 Фрайбург 33 12 8 13 47 -9 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59 -4 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45 -12 43

Ориентировочные составы

Фрайбург: Атуболу — Кюблер, Гинтер, Линхарт, Трой — Эггештайн, Манзамби — Бесте, Хёлер, Шерхант — Матанович

РБ Лейпциг: Гулачи — Баку, Орбан, Люкеба, Финкгрэфе — Уэдраого, Шлагер, Баумгартнер — Диоманде, Ромуло, Нуса

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

Закрытая игра с небольшим количеством голов — наиболее вероятный сценарий. "Лейпцигу" будет непросто взломать автобус "Фрайбурга", но и контригра у хозяев без Судзуки выглядит призрачно. "Быки" сильнее, мотивированы рекордом и в итоге должны взять своё. Ставка: победа РБ Лейпцига — коэф. 2.37.