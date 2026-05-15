  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Германия
  4. Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

Германия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вердером" и "Боруссией Д" в рамках чемпионата Германии

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

UA-футбол

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 2025/26. 34 тур.

16 мая. 16:30. Бремен. “Везерштадион”

“Вердер” – “Боруссия Д"

Главный судья: Бастиан Данкерт

Трансляция: Setanta Sports OTT

Когда турнирные задачи решены - “Боруссия Д” обеспечила себе место в Лиге чемпионов, а “Вердер” гарантировал прописку в элите, то на первый план выходит эстетика. В субботу на “Везерштадионе” мы вправе ждать открытой игры без оглядки на тылы.

Содержание

Новости “Вердера”

“Вердер” выжил и мы увидим его в Бунделиге на следующий сезон. Но сделал он это, заняв в итоге последнее из спасительных мест - пятнадцатое. В последнем туре бременцы могут подняться на пару строк выше, если обыграют “Боруссию Д”.

Чтобы успешно бороться за выживание, клуб в феврале сменил тренера. Четвёртого февраля был назначен Даниэль Тиуне. При нём команда сначала достигла отметки в тринадцать матчей без побед. И тут команду прорвало - последовали четыре победы в семи матчах, которые и помогли “музыкантам” сделать отрыв от аутсайдеров.

Последним результативным матчем стала ничья в гостях со “Штутгартом” (1:1). “Швабы” конечно перебили бременцев вдвое по ударам, но всё чего добились - это обмена голами.

Последние два матча “Вердер" проиграл. Дома без шансов “Аугсбургу” (1:3) и в гостях минимально “Хоффенхайму” (0:1). Несмотря на удаление в начале матча, вдесятером бременцы дали бой сопернику.

Новости “Боруссии Д”

Дортмундская “Боруссия” в концовке сезона заставила понервничать своих болельщиков. Когда для путёвки в ЛЧ оставалось завоевать всего одно очко, то “шмели” никак не могли достичь этой цели. Так получилось, что они сыграли две встречи подряд с другими претендентами на попадание в ЛЧ и обоим проиграли.

Дома было поражение от “Байера” (0:1). В этом матче дортмундцы создали большое количество моментов. Но при всём богатстве ударов, в створ “шмели” попали лишь единожды за весь матч. А судьбу поединка решил перехват Андриха и его точный удар из-за пределов штрафной площади.

В гостях уступили “Хоффенхайму” (1:2). В пользу “Хоффе” было назначено два пенальти и оба были реализованы. Причём решающий уже на последних секундах компенсированного времени, на 90+8 минуте.

И всё же после этих поражений задача по попаданию в ЛЧ была решена в домашнем матче против “Фрайбурга” (4:0). Дома “шмели” просто переехали соперника (4:0). Всё было решено в первые пятнадцать минут, когда были забиты два из четырёх мячей дортмундцев. Остаток матча “Боруссия Д” доигрывала, но при этом довела дело до разгрома.

Решив поставленную задачу, дортмундцы проиграли в гостях “Дерби Боруссий”, в матче где обе команды за весь матч не нанесли и двух десятков ударов. А решающий мяч соперник забил, поймав защиту “шмелей” на создании офсайда.

В матче прошлого тура “Боруссия Д” победила дома “Айнтрахт” (3:2). Тем самым досрочно став второй по итогам чемпионата. Победа далась нелегко, помогла ударная пятиминутка в конце первого тайма, когда шмели забили дважды и стали вести в счёте. Во втором тайме, в хорошей борьбе, дортмундцы отстояли победу.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 1Бавария

 33 27 5 1 117-35 86
2

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 2Боруссия

 33 21 7 5 68-34 70
3

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 3РБ Лейпциг

 33 20 5 8 65-43 65
4

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 4Штутгарт

 33 18 7 8 69-47 61
5

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 5Хоффенхайм

 33 18 7 8 65-48 61
6

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 6Байер

 33 17 7 9 67-46 58
7

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 7Фрайбург

 33 12 8 13 47-56 44
8

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 8Айнтрахт

 33 11 10 12 59-63 43
9

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 9Аугсбург

 33 12 7 14 45-57 43
10

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 10Майнц

 33 9 10 14 42-53 37
11

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 11Гамбург

 33 9 10 14 39-53 37
12

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 12Унион

 33 9 9 15 40-58 36
13

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 13Боруссия

 33 8 11 14 38-53 35
14

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 14Кёльн

 33 7 11 15 48-58 32
15

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 15Вердер

 33 8 8 17 37-58 32
16

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 16Вольфсбург

 33 6 8 19 42-68 26
17

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 17Хайденхайм

 33 6 8 19 41-70 26
18

Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026 - изображение 18Санкт-Паули

 33 6 8 19 28-57 26

Личные встречи

Это одна из тех пар среди немецких клубов, где количество личных встреч давно перевалило за сто. Первый матч соперники сыграли без малого девять десятков лет назад, в сентябре 1937 года. Но потом был перерыв на двадцать шесть лет. Стабильно соперники начали играть друг против друга с шестидесятых годов прошлого века. Всего соперники встречались между собой сто двадцать четыре раза. Абсолютное и подавляющее большинство, а именно сто тринадцать из них было в Бундеслиге, ещё восемь в рамках Кубка Германии, дважды в Кубке Лиги и ещё одна встреча была в Кубке Telekom. Сорок шесть побед у “Вердера”, пятьдесят пять побед у “Боруссии Д”, двадцать три матча завершились вничью.

Последние пять личных встреч

  • 13.01.2026 “Боруссия Д” - “Вердер” 3:0 Бундеслига
  • 25.01.2025 “Боруссия Д” - “Вердер” 2:2 Бундеслига
  • 31.08.2024 “Вердер” - “Боруссия Д” 0:0 Бундеслига
  • 09.03.2024 “Вердер” - “Боруссия Д” 1:2 Бундеслига
  • 20.10.2023 “Боруссия Д” - “Вердер” 1:0 Бундеслига

Последние 5 матчей “Вердера”

  • 09.05.2026 “Хоффенхайм” - “Вердер” 1:0 Бундеслига
  • 02.05.2026 “Вердер” - “Аугсбург” 1:3 Бундеслига
  • 26.04.2026 “Штутгарт” - “Вердер” 1:1 Бундеслига
  • 18.04 2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига
  • 12.04.2026 “Кёльн” - “Вердер” 3:1 Бундеслига

Последние 5 матчей “Боруссии Д”

  • 08.05.2026 “Боруссия Д” - “Айнтрахт” 3:2 Бундеслига
  • 03.05.2026 “Боруссия М” - “Боруссия Д” 1:0 Бундеслига
  • 26.04.2026 “Боруссия Д” - “Фрайбург” 4:0 Бундеслига
  • 18.04.2026 “Хоффенхайм” - “Боруссия Д” 2:1 Бундеслига
  • 11.04.2026 “Боруссия Д” - “Байер” 0:1 Бундеслига

Цифры и факты

  • “Боруссия Д” выиграла у “Вердера” в четырёх из шести последних личных встречах.
  • Четыре года “Вердер” не выигрывал у “Боруссии Д”.
  • “Вердер” не выигрывает последние три матча.
  • У “Вердера” одна победа в пяти последних матчах.
  • У “Вердера” четыре поражения в последних шести матчах.
  • “Вердер” пропускает в последних шести матчах.
  • У “Боруссии Д” только две победы в последних пяти матчах.
  • В трёх из четырёх последних матчах с участием “Боруссии Д” сыграла ставка: ТБ 2.5.
  • В двух из трёх последних матчах с участием “Боруссии Д” сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

По дисквалификации матч пропускает игрок Вердера Юкинари Сугавара из-за красной карточки, полученной в прошлой игре. Кроме того у Вердера есть травмированные игроки: Митчелл-Эли Вайзер (разрыв крестообразной связки), Карл Якоб Хейн (повреждение большого пальца), Кеке Топп (разрыв крестообразной связки), Хулиан Малатини (разрыв синдесмоза) и Леонардо Биттенкурт (травма подколенного сухожилия). У Боруссии Д таковых игроков только двое: Эмре Джан (разрыв крестообразной связки) и Рами Бенсебаини (травма лодыжки).

"Вердер" 4-3-3: Бакхаус - Агу, Пипер, Фридль, Деман - Линен, Стаге, Пуэртас - Нджинма, Шмид, Муза

"Боруссия Д" 3-4-3: Майер - Реджани, Антон, Шлоттербек - Коуту, Забитцер, Беллингем, Свенссон - Байер, Инасио, Силва

Ставки и коэффициенты на матч

betking
3.35
4.00
2.05
Узнать больше

Прогноз на матч между “Вердером” и “Боруссией Д” от UA-Футбол

Диапазон голов 4-6 за коэф. 2.22. В матче, где уже никто не гонится за результатом, а играют ради зрителей может быть много голов. К примеру: в диапазоне от четырёх до шести.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Хайденхайм – Майнц. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
yellow-arrow
Байер – Гамбург. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
yellow-arrow
Фрайбург – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Бундеслига прогноз UA-Футбол Прогнозы
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости