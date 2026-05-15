Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Вердером" и "Боруссией Д" в рамках чемпионата Германии
UA-футбол
Бундеслига, 2025/26. 34 тур.
16 мая. 16:30. Бремен. “Везерштадион”
“Вердер” – “Боруссия Д"
Главный судья: Бастиан Данкерт
Трансляция: Setanta Sports OTT
Когда турнирные задачи решены - “Боруссия Д” обеспечила себе место в Лиге чемпионов, а “Вердер” гарантировал прописку в элите, то на первый план выходит эстетика. В субботу на “Везерштадионе” мы вправе ждать открытой игры без оглядки на тылы.
Новости “Вердера”
“Вердер” выжил и мы увидим его в Бунделиге на следующий сезон. Но сделал он это, заняв в итоге последнее из спасительных мест - пятнадцатое. В последнем туре бременцы могут подняться на пару строк выше, если обыграют “Боруссию Д”.
Чтобы успешно бороться за выживание, клуб в феврале сменил тренера. Четвёртого февраля был назначен Даниэль Тиуне. При нём команда сначала достигла отметки в тринадцать матчей без побед. И тут команду прорвало - последовали четыре победы в семи матчах, которые и помогли “музыкантам” сделать отрыв от аутсайдеров.
Последним результативным матчем стала ничья в гостях со “Штутгартом” (1:1). “Швабы” конечно перебили бременцев вдвое по ударам, но всё чего добились - это обмена голами.
Последние два матча “Вердер" проиграл. Дома без шансов “Аугсбургу” (1:3) и в гостях минимально “Хоффенхайму” (0:1). Несмотря на удаление в начале матча, вдесятером бременцы дали бой сопернику.
Новости “Боруссии Д”
Дортмундская “Боруссия” в концовке сезона заставила понервничать своих болельщиков. Когда для путёвки в ЛЧ оставалось завоевать всего одно очко, то “шмели” никак не могли достичь этой цели. Так получилось, что они сыграли две встречи подряд с другими претендентами на попадание в ЛЧ и обоим проиграли.
Дома было поражение от “Байера” (0:1). В этом матче дортмундцы создали большое количество моментов. Но при всём богатстве ударов, в створ “шмели” попали лишь единожды за весь матч. А судьбу поединка решил перехват Андриха и его точный удар из-за пределов штрафной площади.
В гостях уступили “Хоффенхайму” (1:2). В пользу “Хоффе” было назначено два пенальти и оба были реализованы. Причём решающий уже на последних секундах компенсированного времени, на 90+8 минуте.
И всё же после этих поражений задача по попаданию в ЛЧ была решена в домашнем матче против “Фрайбурга” (4:0). Дома “шмели” просто переехали соперника (4:0). Всё было решено в первые пятнадцать минут, когда были забиты два из четырёх мячей дортмундцев. Остаток матча “Боруссия Д” доигрывала, но при этом довела дело до разгрома.
Решив поставленную задачу, дортмундцы проиграли в гостях “Дерби Боруссий”, в матче где обе команды за весь матч не нанесли и двух десятков ударов. А решающий мяч соперник забил, поймав защиту “шмелей” на создании офсайда.
В матче прошлого тура “Боруссия Д” победила дома “Айнтрахт” (3:2). Тем самым досрочно став второй по итогам чемпионата. Победа далась нелегко, помогла ударная пятиминутка в конце первого тайма, когда шмели забили дважды и стали вести в счёте. Во втором тайме, в хорошей борьбе, дортмундцы отстояли победу.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|33
|27
|5
|1
|117-35
|86
|2
|33
|21
|7
|5
|68-34
|70
|3
|33
|20
|5
|8
|65-43
|65
|4
|33
|18
|7
|8
|69-47
|61
|5
|33
|18
|7
|8
|65-48
|61
|6
|33
|17
|7
|9
|67-46
|58
|7
|33
|12
|8
|13
|47-56
|44
|8
|33
|11
|10
|12
|59-63
|43
|9
|33
|12
|7
|14
|45-57
|43
|10
|33
|9
|10
|14
|42-53
|37
|11
|33
|9
|10
|14
|39-53
|37
|12
|33
|9
|9
|15
|40-58
|36
|13
|33
|8
|11
|14
|38-53
|35
|14
|33
|7
|11
|15
|48-58
|32
|15
|33
|8
|8
|17
|37-58
|32
|16
|33
|6
|8
|19
|42-68
|26
|17
|33
|6
|8
|19
|41-70
|26
|18
|33
|6
|8
|19
|28-57
|26
Личные встречи
Это одна из тех пар среди немецких клубов, где количество личных встреч давно перевалило за сто. Первый матч соперники сыграли без малого девять десятков лет назад, в сентябре 1937 года. Но потом был перерыв на двадцать шесть лет. Стабильно соперники начали играть друг против друга с шестидесятых годов прошлого века. Всего соперники встречались между собой сто двадцать четыре раза. Абсолютное и подавляющее большинство, а именно сто тринадцать из них было в Бундеслиге, ещё восемь в рамках Кубка Германии, дважды в Кубке Лиги и ещё одна встреча была в Кубке Telekom. Сорок шесть побед у “Вердера”, пятьдесят пять побед у “Боруссии Д”, двадцать три матча завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 13.01.2026 “Боруссия Д” - “Вердер” 3:0 Бундеслига
- 25.01.2025 “Боруссия Д” - “Вердер” 2:2 Бундеслига
- 31.08.2024 “Вердер” - “Боруссия Д” 0:0 Бундеслига
- 09.03.2024 “Вердер” - “Боруссия Д” 1:2 Бундеслига
- 20.10.2023 “Боруссия Д” - “Вердер” 1:0 Бундеслига
Последние 5 матчей “Вердера”
- 09.05.2026 “Хоффенхайм” - “Вердер” 1:0 Бундеслига
- 02.05.2026 “Вердер” - “Аугсбург” 1:3 Бундеслига
- 26.04.2026 “Штутгарт” - “Вердер” 1:1 Бундеслига
- 18.04 2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига
- 12.04.2026 “Кёльн” - “Вердер” 3:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Боруссии Д”
- 08.05.2026 “Боруссия Д” - “Айнтрахт” 3:2 Бундеслига
- 03.05.2026 “Боруссия М” - “Боруссия Д” 1:0 Бундеслига
- 26.04.2026 “Боруссия Д” - “Фрайбург” 4:0 Бундеслига
- 18.04.2026 “Хоффенхайм” - “Боруссия Д” 2:1 Бундеслига
- 11.04.2026 “Боруссия Д” - “Байер” 0:1 Бундеслига
Цифры и факты
- “Боруссия Д” выиграла у “Вердера” в четырёх из шести последних личных встречах.
- Четыре года “Вердер” не выигрывал у “Боруссии Д”.
- “Вердер” не выигрывает последние три матча.
- У “Вердера” одна победа в пяти последних матчах.
- У “Вердера” четыре поражения в последних шести матчах.
- “Вердер” пропускает в последних шести матчах.
- У “Боруссии Д” только две победы в последних пяти матчах.
- В трёх из четырёх последних матчах с участием “Боруссии Д” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В двух из трёх последних матчах с участием “Боруссии Д” сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
По дисквалификации матч пропускает игрок Вердера Юкинари Сугавара из-за красной карточки, полученной в прошлой игре. Кроме того у Вердера есть травмированные игроки: Митчелл-Эли Вайзер (разрыв крестообразной связки), Карл Якоб Хейн (повреждение большого пальца), Кеке Топп (разрыв крестообразной связки), Хулиан Малатини (разрыв синдесмоза) и Леонардо Биттенкурт (травма подколенного сухожилия). У Боруссии Д таковых игроков только двое: Эмре Джан (разрыв крестообразной связки) и Рами Бенсебаини (травма лодыжки).
"Вердер" 4-3-3: Бакхаус - Агу, Пипер, Фридль, Деман - Линен, Стаге, Пуэртас - Нджинма, Шмид, Муза
"Боруссия Д" 3-4-3: Майер - Реджани, Антон, Шлоттербек - Коуту, Забитцер, Беллингем, Свенссон - Байер, Инасио, Силва
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Вердером” и “Боруссией Д” от UA-Футбол
Диапазон голов 4-6 за коэф. 2.22. В матче, где уже никто не гонится за результатом, а играют ради зрителей может быть много голов. К примеру: в диапазоне от четырёх до шести.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
