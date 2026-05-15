Вердер – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

Бундеслига, 2025/26. 34 тур.

16 мая. 16:30. Бремен. “Везерштадион”

“Вердер” – “Боруссия Д"

Главный судья: Бастиан Данкерт

Трансляция: Setanta Sports OTT

Когда турнирные задачи решены - “Боруссия Д” обеспечила себе место в Лиге чемпионов, а “Вердер” гарантировал прописку в элите, то на первый план выходит эстетика. В субботу на “Везерштадионе” мы вправе ждать открытой игры без оглядки на тылы.

Новости “Вердера”

“Вердер” выжил и мы увидим его в Бунделиге на следующий сезон. Но сделал он это, заняв в итоге последнее из спасительных мест - пятнадцатое. В последнем туре бременцы могут подняться на пару строк выше, если обыграют “Боруссию Д”.

Чтобы успешно бороться за выживание, клуб в феврале сменил тренера. Четвёртого февраля был назначен Даниэль Тиуне. При нём команда сначала достигла отметки в тринадцать матчей без побед. И тут команду прорвало - последовали четыре победы в семи матчах, которые и помогли “музыкантам” сделать отрыв от аутсайдеров.

Последним результативным матчем стала ничья в гостях со “Штутгартом” (1:1). “Швабы” конечно перебили бременцев вдвое по ударам, но всё чего добились - это обмена голами.

Последние два матча “Вердер" проиграл. Дома без шансов “Аугсбургу” (1:3) и в гостях минимально “Хоффенхайму” (0:1). Несмотря на удаление в начале матча, вдесятером бременцы дали бой сопернику.

Новости “Боруссии Д”

Дортмундская “Боруссия” в концовке сезона заставила понервничать своих болельщиков. Когда для путёвки в ЛЧ оставалось завоевать всего одно очко, то “шмели” никак не могли достичь этой цели. Так получилось, что они сыграли две встречи подряд с другими претендентами на попадание в ЛЧ и обоим проиграли.

Дома было поражение от “Байера” (0:1). В этом матче дортмундцы создали большое количество моментов. Но при всём богатстве ударов, в створ “шмели” попали лишь единожды за весь матч. А судьбу поединка решил перехват Андриха и его точный удар из-за пределов штрафной площади.

В гостях уступили “Хоффенхайму” (1:2). В пользу “Хоффе” было назначено два пенальти и оба были реализованы. Причём решающий уже на последних секундах компенсированного времени, на 90+8 минуте.

И всё же после этих поражений задача по попаданию в ЛЧ была решена в домашнем матче против “Фрайбурга” (4:0). Дома “шмели” просто переехали соперника (4:0). Всё было решено в первые пятнадцать минут, когда были забиты два из четырёх мячей дортмундцев. Остаток матча “Боруссия Д” доигрывала, но при этом довела дело до разгрома.

Решив поставленную задачу, дортмундцы проиграли в гостях “Дерби Боруссий”, в матче где обе команды за весь матч не нанесли и двух десятков ударов. А решающий мяч соперник забил, поймав защиту “шмелей” на создании офсайда.

В матче прошлого тура “Боруссия Д” победила дома “Айнтрахт” (3:2). Тем самым досрочно став второй по итогам чемпионата. Победа далась нелегко, помогла ударная пятиминутка в конце первого тайма, когда шмели забили дважды и стали вести в счёте. Во втором тайме, в хорошей борьбе, дортмундцы отстояли победу.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Бавария 33 27 5 1 117-35 86 2 Боруссия 33 21 7 5 68-34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65-43 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69-47 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65-48 61 6 Байер 33 17 7 9 67-46 58 7 Фрайбург 33 12 8 13 47-56 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59-63 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45-57 43 10 Майнц 33 9 10 14 42-53 37 11 Гамбург 33 9 10 14 39-53 37 12 Унион 33 9 9 15 40-58 36 13 Боруссия 33 8 11 14 38-53 35 14 Кёльн 33 7 11 15 48-58 32 15 Вердер 33 8 8 17 37-58 32 16 Вольфсбург 33 6 8 19 42-68 26 17 Хайденхайм 33 6 8 19 41-70 26 18 Санкт-Паули 33 6 8 19 28-57 26

Личные встречи

Это одна из тех пар среди немецких клубов, где количество личных встреч давно перевалило за сто. Первый матч соперники сыграли без малого девять десятков лет назад, в сентябре 1937 года. Но потом был перерыв на двадцать шесть лет. Стабильно соперники начали играть друг против друга с шестидесятых годов прошлого века. Всего соперники встречались между собой сто двадцать четыре раза. Абсолютное и подавляющее большинство, а именно сто тринадцать из них было в Бундеслиге, ещё восемь в рамках Кубка Германии, дважды в Кубке Лиги и ещё одна встреча была в Кубке Telekom. Сорок шесть побед у “Вердера”, пятьдесят пять побед у “Боруссии Д”, двадцать три матча завершились вничью.

Последние пять личных встреч

13.01.2026 “Боруссия Д” - “Вердер” 3:0 Бундеслига

25.01.2025 “Боруссия Д” - “Вердер” 2:2 Бундеслига

31.08.2024 “Вердер” - “Боруссия Д” 0:0 Бундеслига

09.03.2024 “Вердер” - “Боруссия Д” 1:2 Бундеслига

20.10.2023 “Боруссия Д” - “Вердер” 1:0 Бундеслига

Последние 5 матчей “Вердера”

09.05.2026 “Хоффенхайм” - “Вердер” 1:0 Бундеслига

02.05.2026 “Вердер” - “Аугсбург” 1:3 Бундеслига

26.04.2026 “Штутгарт” - “Вердер” 1:1 Бундеслига

18.04 2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига

12.04.2026 “Кёльн” - “Вердер” 3:1 Бундеслига

Последние 5 матчей “Боруссии Д”

08.05.2026 “Боруссия Д” - “Айнтрахт” 3:2 Бундеслига

03.05.2026 “Боруссия М” - “Боруссия Д” 1:0 Бундеслига

26.04.2026 “Боруссия Д” - “Фрайбург” 4:0 Бундеслига

18.04.2026 “Хоффенхайм” - “Боруссия Д” 2:1 Бундеслига

11.04.2026 “Боруссия Д” - “Байер” 0:1 Бундеслига

Цифры и факты

“Боруссия Д” выиграла у “Вердера” в четырёх из шести последних личных встречах.

Четыре года “Вердер” не выигрывал у “Боруссии Д”.

“Вердер” не выигрывает последние три матча.

У “Вердера” одна победа в пяти последних матчах.

У “Вердера” четыре поражения в последних шести матчах.

“Вердер” пропускает в последних шести матчах.

У “Боруссии Д” только две победы в последних пяти матчах.

В трёх из четырёх последних матчах с участием “Боруссии Д” сыграла ставка: ТБ 2.5.

В двух из трёх последних матчах с участием “Боруссии Д” сыграла ставка: Обе команды забьют (Нет).

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

По дисквалификации матч пропускает игрок Вердера Юкинари Сугавара из-за красной карточки, полученной в прошлой игре. Кроме того у Вердера есть травмированные игроки: Митчелл-Эли Вайзер (разрыв крестообразной связки), Карл Якоб Хейн (повреждение большого пальца), Кеке Топп (разрыв крестообразной связки), Хулиан Малатини (разрыв синдесмоза) и Леонардо Биттенкурт (травма подколенного сухожилия). У Боруссии Д таковых игроков только двое: Эмре Джан (разрыв крестообразной связки) и Рами Бенсебаини (травма лодыжки).

"Вердер" 4-3-3: Бакхаус - Агу, Пипер, Фридль, Деман - Линен, Стаге, Пуэртас - Нджинма, Шмид, Муза

"Боруссия Д" 3-4-3: Майер - Реджани, Антон, Шлоттербек - Коуту, Забитцер, Беллингем, Свенссон - Байер, Инасио, Силва

Прогноз на матч между “Вердером” и “Боруссией Д” от UA-Футбол

Диапазон голов 4-6 за коэф. 2.22. В матче, где уже никто не гонится за результатом, а играют ради зрителей может быть много голов. К примеру: в диапазоне от четырёх до шести.

