Байер – Гамбург. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026

Бундеслига, 2025/26. 34 тур.

16 мая. 16:30. Ливеркузен. “БайАрена”

“Байер” – “Гамбург"

Главный судья: Тобиас Штилер

Трансляция: Setanta Sports OTT

В рамках последнего 34-го тура “Байер” у себя дома будет стремиться выиграть у “Гамбурга”. У ливеркузенцев ещё есть небольшой шанс в случае победы попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

Новости “Байера”

“Байер” по итогам сезона точно будет осенью играть в еврокубках. Пока ливеркузенцы обеспечили себе участие в Лиге Европы. Но у них есть небольшой шанс попасть в Лигу чемпионов. Для этого необходимо выиграть в своём матче и рассчитывать, что “Штутгарт” и “Хоффенхайм” проиграют свои матчи. Оба конкурента играют в гостях. “Штутгарт” с “Айнтрахтом”, а “Хоффенхайм” с Менхенгладбахской “Боруссией”.

В последних двух матчах фармацевты могли решить вопрос с участием в Лиге Чемпионов в свою пользу. Два тура назад “Байер” устроил разгром на своём поле “РБ Лейпцигу” (4:1). Хет-трик Шика, по два забитых мяча в каждом из таймов, знаменитый прессинг ливеркузенцев на чужой половине поля - всё это элементы этой яркой победы. После которой “Байер” сравнялся по очкам со своими конкурентами “Штутгартом” и “Хоффенхаймом”.

В матче прошлого тура был ключевой матч в борьбе за ЛЧ против “Штутгарта” (1:3) в гостях. Фармацевты уже на второй минуте открыли счёт. Но это был единственный голевой момент у них в матче. “Штутгарт” был сильнее в движении и в единоборствах. “Швабы” быстро сравняли счёт. Под занавес первого тайма с пенальти забили гол в раздевалку. Во втором тайме подкрепили своё преимущество ещё двумя мячами, один из которых не был засчитан из-за оффсайда.

После этого поражения практически всё решено для “Байера”. С другой стороны почему бы не попытаться использовать очень маленький, но шанс побороться за ЛЧ. Надо просто выиграть свою игру, а потом смотреть как повезёт с результатами в параллельных матчах.

Новости “Гамбурга”

“Гамбург” доигрывает сезон. Задачу по сохранению места в Бундеслиги “красноштанники” решили ещё два тура назад волевой победой в гостях над “Айнтрахтом” (2:1). Матч равных команд, проходил в равной борьбе. “Гамбург” смог на один больше реализовать свои моменты, чем соперник.

В матче прошлого тура “горожане” показали, что просто они доигрывать не будут и выиграли в домашнем матче у “Фрайбурга” (3:2), не дав сопернику оформить участие в еврокубках на следующий сезон. Уверенная победа получилась у “Гамбурга”. Только на последних минутах игры возникла интига, но там скорее “красноштанники” могли закрепить успех, нежели “Фрайбург” сравнять счёт.

Наверняка и в Ливеркузене “Гамбург” не будет валять дурака, а постарается завершить сезон хорошей игрой и оказать достойное сопротивление “Байеру”.

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Бавария 33 27 5 1 117-35 86 2 Боруссия 33 21 7 5 68-34 70 3 РБ Лейпциг 33 20 5 8 65-43 65 4 Штутгарт 33 18 7 8 69-47 61 5 Хоффенхайм 33 18 7 8 65-48 61 6 Байер 33 17 7 9 67-46 58 7 Фрайбург 33 12 8 13 47-56 44 8 Айнтрахт 33 11 10 12 59-63 43 9 Аугсбург 33 12 7 14 45-57 43 10 Майнц 33 9 10 14 42-53 37 11 Гамбург 33 9 10 14 39-53 37 12 Унион 33 9 9 15 40-58 36 13 Боруссия 33 8 11 14 38-53 35 14 Кёльн 33 7 11 15 48-58 32 15 Вердер 33 8 8 17 37-58 32 16 Вольфсбург 33 6 8 19 42-68 26 17 Хайденхайм 33 6 8 19 41-70 26 18 Санкт-Паули 33 6 8 19 28-57 26

Личные встречи

Истории очных противостояний этих команд ведёт свой отчёт с декабря 1979 года. Всего соперники встречались между собой восемьдесят три раза. Семьдесят девять из них проходили в рамках Бундеслиги. По два матча было в рамках Кубка Германии и Кубка УЕФА. Тридцать три победы у “Байера”, тридцать побед у “Гамбурга”, двадцать матчей завершились вничью.

Последние пять личных встреч

04.03.2026 “Гамбург” - “Байер” 0:1 Бундеслига

17.02.2018 “Гамбург” - “Байер” 1:2 Бундеслига

24.09.2017 “Байер” - “Гамбург” 3:0 Бундеслига

03.02.2017 “Гамбург” - “Байер” 1:0 Бундеслига

10.09.2016 “Байер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига

Последние 5 матчей “Байера”

09.05.2026 “Штутгарт” - “Байер”3:1 Бундеслига

02.05.2026 “Байер” - “РБ Лейпциг” 4:1 Бундеслига

25.04.2026 “Кёльн” - “Байер” 1:2 Бундеслига

22.04.2026 “Байер” - “Бавария” 0:2 Кубок Германии

18.04.2026 “Байер” - “Аугсбург” 1:2 Бундеслига

Последние 5 матчей “Гамбурга”

10.05.2026 “Гамбург” - “Фрайбург” 3:2 Бундеслига

02.05.2026 “Айнтрахт” - “Гамбург” 1:2 Бундеслига

25.04.2026 “Гамбург” - “Хоффенхайм” 1:2 Бундеслига

18.04.2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига

12.04.2026 “Штутгарт” - “Гамбург” 4:0 Бундеслига

Цифры и факты

“Байер” выиграл последние пять матчей из шести у “Гамбурга” в личных встречах.

“Байер” выиграл последние три матча у “Гамбурга” в личных встречах.

“Байер” выиграл в двух из трёх последних матчах.

В последних трёх матчах с участием “Байера” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

В последних трёх матчах с участием “Байера” сыграла ставка: ТБ 2.5.

В последних двух матчах с участием “Байера” сыграла ставка: ТБ 3.5.

“Гамбург” одержал победы в последних двух матчах.

“Гамбург” пропускает на протяжении последних тринадцати игр.

В последних четырёх матчах с участием “Гамбурга” сыграла ставка: ТБ 2.5.

В последних четырёх матчах с участием “Гамбурга” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

В лазаретах команд находятся несколько игроков. У Байера таких двое: Нейтан Телла (мышечные проблемы) и Мартин Терье (травма подколенного сухожилия). У “Гамбурга” таких четверо: Роберт Глатцель (растяжение задней части голени), Вильям Микельбренсис (повреждение приводящей мышцы), Фернандо Дайкс (травма плеча) и Александер Рёссинг-Лелесиит (травма лодыжки).

"Байер" 3-4-3: Флеккен - Куанса, Андрих, Тапсоба - Калбрет, Гарсия, Паласиос, Гримальдо - Маза, Поку, Шик

"Гамбург": 3-4-3: Хойер Фернандеш - Капальдо, Вушкович, Омари - Джатта, Ремберг, Самби Локонга, Грёнбек - Вийера, Кёнигсдёрффер, Штанге

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между “Байер” и “Гамбургом” от UA-Футбол

П1 с форой (-1.5) за коеф. 1.62. “Байеру” нужно выигрывать в этом матче. Скорее всего им это удастся сделать с разностью минимум в два мяча.

