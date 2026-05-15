Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Байер – Гамбург. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Байером" и "Гамбургом" в рамках чемпионата Германии
UA-футбол
Бундеслига, 2025/26. 34 тур.
16 мая. 16:30. Ливеркузен. “БайАрена”
“Байер” – “Гамбург"
Главный судья: Тобиас Штилер
Трансляция: Setanta Sports OTT
В рамках последнего 34-го тура “Байер” у себя дома будет стремиться выиграть у “Гамбурга”. У ливеркузенцев ещё есть небольшой шанс в случае победы попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.
Новости “Байера”
“Байер” по итогам сезона точно будет осенью играть в еврокубках. Пока ливеркузенцы обеспечили себе участие в Лиге Европы. Но у них есть небольшой шанс попасть в Лигу чемпионов. Для этого необходимо выиграть в своём матче и рассчитывать, что “Штутгарт” и “Хоффенхайм” проиграют свои матчи. Оба конкурента играют в гостях. “Штутгарт” с “Айнтрахтом”, а “Хоффенхайм” с Менхенгладбахской “Боруссией”.
В последних двух матчах фармацевты могли решить вопрос с участием в Лиге Чемпионов в свою пользу. Два тура назад “Байер” устроил разгром на своём поле “РБ Лейпцигу” (4:1). Хет-трик Шика, по два забитых мяча в каждом из таймов, знаменитый прессинг ливеркузенцев на чужой половине поля - всё это элементы этой яркой победы. После которой “Байер” сравнялся по очкам со своими конкурентами “Штутгартом” и “Хоффенхаймом”.
В матче прошлого тура был ключевой матч в борьбе за ЛЧ против “Штутгарта” (1:3) в гостях. Фармацевты уже на второй минуте открыли счёт. Но это был единственный голевой момент у них в матче. “Штутгарт” был сильнее в движении и в единоборствах. “Швабы” быстро сравняли счёт. Под занавес первого тайма с пенальти забили гол в раздевалку. Во втором тайме подкрепили своё преимущество ещё двумя мячами, один из которых не был засчитан из-за оффсайда.
После этого поражения практически всё решено для “Байера”. С другой стороны почему бы не попытаться использовать очень маленький, но шанс побороться за ЛЧ. Надо просто выиграть свою игру, а потом смотреть как повезёт с результатами в параллельных матчах.
Новости “Гамбурга”
“Гамбург” доигрывает сезон. Задачу по сохранению места в Бундеслиги “красноштанники” решили ещё два тура назад волевой победой в гостях над “Айнтрахтом” (2:1). Матч равных команд, проходил в равной борьбе. “Гамбург” смог на один больше реализовать свои моменты, чем соперник.
В матче прошлого тура “горожане” показали, что просто они доигрывать не будут и выиграли в домашнем матче у “Фрайбурга” (3:2), не дав сопернику оформить участие в еврокубках на следующий сезон. Уверенная победа получилась у “Гамбурга”. Только на последних минутах игры возникла интига, но там скорее “красноштанники” могли закрепить успех, нежели “Фрайбург” сравнять счёт.
Наверняка и в Ливеркузене “Гамбург” не будет валять дурака, а постарается завершить сезон хорошей игрой и оказать достойное сопротивление “Байеру”.
Турнирное положение команд
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|33
|27
|5
|1
|117-35
|86
|2
|33
|21
|7
|5
|68-34
|70
|3
|33
|20
|5
|8
|65-43
|65
|4
|33
|18
|7
|8
|69-47
|61
|5
|33
|18
|7
|8
|65-48
|61
|6
|33
|17
|7
|9
|67-46
|58
|7
|33
|12
|8
|13
|47-56
|44
|8
|33
|11
|10
|12
|59-63
|43
|9
|33
|12
|7
|14
|45-57
|43
|10
|33
|9
|10
|14
|42-53
|37
|11
|33
|9
|10
|14
|39-53
|37
|12
|33
|9
|9
|15
|40-58
|36
|13
|33
|8
|11
|14
|38-53
|35
|14
|33
|7
|11
|15
|48-58
|32
|15
|33
|8
|8
|17
|37-58
|32
|16
|33
|6
|8
|19
|42-68
|26
|17
|33
|6
|8
|19
|41-70
|26
|18
|33
|6
|8
|19
|28-57
|26
Личные встречи
Истории очных противостояний этих команд ведёт свой отчёт с декабря 1979 года. Всего соперники встречались между собой восемьдесят три раза. Семьдесят девять из них проходили в рамках Бундеслиги. По два матча было в рамках Кубка Германии и Кубка УЕФА. Тридцать три победы у “Байера”, тридцать побед у “Гамбурга”, двадцать матчей завершились вничью.
Последние пять личных встреч
- 04.03.2026 “Гамбург” - “Байер” 0:1 Бундеслига
- 17.02.2018 “Гамбург” - “Байер” 1:2 Бундеслига
- 24.09.2017 “Байер” - “Гамбург” 3:0 Бундеслига
- 03.02.2017 “Гамбург” - “Байер” 1:0 Бундеслига
- 10.09.2016 “Байер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Байера”
- 09.05.2026 “Штутгарт” - “Байер”3:1 Бундеслига
- 02.05.2026 “Байер” - “РБ Лейпциг” 4:1 Бундеслига
- 25.04.2026 “Кёльн” - “Байер” 1:2 Бундеслига
- 22.04.2026 “Байер” - “Бавария” 0:2 Кубок Германии
- 18.04.2026 “Байер” - “Аугсбург” 1:2 Бундеслига
Последние 5 матчей “Гамбурга”
- 10.05.2026 “Гамбург” - “Фрайбург” 3:2 Бундеслига
- 02.05.2026 “Айнтрахт” - “Гамбург” 1:2 Бундеслига
- 25.04.2026 “Гамбург” - “Хоффенхайм” 1:2 Бундеслига
- 18.04.2026 “Вердер” - “Гамбург” 3:1 Бундеслига
- 12.04.2026 “Штутгарт” - “Гамбург” 4:0 Бундеслига
Цифры и факты
- “Байер” выиграл последние пять матчей из шести у “Гамбурга” в личных встречах.
- “Байер” выиграл последние три матча у “Гамбурга” в личных встречах.
- “Байер” выиграл в двух из трёх последних матчах.
- В последних трёх матчах с участием “Байера” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- В последних трёх матчах с участием “Байера” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В последних двух матчах с участием “Байера” сыграла ставка: ТБ 3.5.
- “Гамбург” одержал победы в последних двух матчах.
- “Гамбург” пропускает на протяжении последних тринадцати игр.
- В последних четырёх матчах с участием “Гамбурга” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В последних четырёх матчах с участием “Гамбурга” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
В лазаретах команд находятся несколько игроков. У Байера таких двое: Нейтан Телла (мышечные проблемы) и Мартин Терье (травма подколенного сухожилия). У “Гамбурга” таких четверо: Роберт Глатцель (растяжение задней части голени), Вильям Микельбренсис (повреждение приводящей мышцы), Фернандо Дайкс (травма плеча) и Александер Рёссинг-Лелесиит (травма лодыжки).
"Байер" 3-4-3: Флеккен - Куанса, Андрих, Тапсоба - Калбрет, Гарсия, Паласиос, Гримальдо - Маза, Поку, Шик
"Гамбург": 3-4-3: Хойер Фернандеш - Капальдо, Вушкович, Омари - Джатта, Ремберг, Самби Локонга, Грёнбек - Вийера, Кёнигсдёрффер, Штанге
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Байер” и “Гамбургом” от UA-Футбол
П1 с форой (-1.5) за коеф. 1.62. “Байеру” нужно выигрывать в этом матче. Скорее всего им это удастся сделать с разностью минимум в два мяча.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
