Хайденхайм – Майнц. Анонс и прогноз матча 34-го тура Бундеслиги на 16.05.2026
Бундеслига, 2025/26. 34 тур.
16 мая. 16:30. Хайденхайм-на-Бренце. “ФОЙТ-Арена”
“Хайденхайм” – “Майнц"
Главный судья: Роберт Хартман
Трансляция: Setanta Sports OTT
В 34-м туре немецкой Бундеслиги на “ФОЙТ-Арене” сойдутся команды с абсолютно разной мотивацией. ”Хайденхайм” Франка Шмидта отчаянно цепляется за сохранение прописки в элите, в то время как “Майнц” обеспечил себе спокойное существование и может позволить себе выйти на поле расслабленным.
Новости “Хайденхайма”
Решающий “матч жизни” для “Хайденхайма”. Которому, чтобы попасть в стыковой матч за право играть в Бундеслиге нужна победа над “Майнцом”, а также нужный результат в матче конкурентов “Санкт-Паули” и “Вольфсбурга”, которые встретятся в Гамбурге. Поскольку у всех трёх команд - одинаковое количество очков, то лучше всего для “красно-сине-белых” будет, если в параллельном матче конкуренты сыграют вничью. В случае победы кого-либо придётся смотреть на разницу мячей, поэтому в своём матче “Хайденхайму” кроме победы желательно улучшить и разницу мячей.
Эта решающая возможность в последнем туре стало возможна для “Хайденхайма” за счёт трёх побед в последних пяти матчах, плюс ничейный исход на “Альянс Арене”.
В матче с Баварией (3:3) игроки “Хайденхайма” воспользовались тем, что Кампани в свете ожидания ответного полуфинала с “ПСЖ” дал отдохнуть всем своим лидерам. Но даже, когда на поле вышли Кейн, Диас, Олисе и Киммих, “горожане” до последних секунд претендовал на победу. Ведь Олисе сравнял счёт практически перед финальным свистком, на 90+10 минуте.
Три победы сложились по разному, но везде уверенно по счёту. Дома были повержены: “Унион Берлин” (3:1) и “Санкт-Паули” (2:0), а в гостях, в матче прошлого тура, “Кёльн” (3:1).
В матче с “Унион Берлин” первый тайм провалили берлинцы, чем “красно-сине-белые” воспользовались, забив два мяча. Во втором тайме шла равная борьба и “горожанам” удалось удержать победу с разницей в два мяча.
В ключевом матче против одного из основных конкурентов “Санкт-Паули” залогом к победе была надёжная игра в обороне. Вратарю пришлось всего пару раз вступить в игру, а больше моментов у “пиратов” и не было. Из своих моментов “Ханденхайм” реализовал по одному в каждом из таймов.
В матче с “Кёльном” “горожане” победили за счёт большего желания. Мяч больше был под контролем “козлов”, но опаснее свои атаки проводили “красно-сине-белые”. “Хайденхайм” просто зубами вцепился в возможность победить и не упустил её.
Новости “Майнца”
“Майнц” доигрывает чемпионат. Задача по продлению прописки в Бундеслиге решилась три тура назад, когда “Санкт-Паули” проиграл в гостях “Ханденхайму” (0:2) и после того поражения уже математически не мог догнать “карнавальщиков”.
Сам “Майнц” в том туре уступил дома “Баварии” (3:4) устроив шоу для болельщиков. Первый тайм “карнавальщики” выиграли у резервного состава мюнхенцев со счётом 3:0. Но второй тайм проиграли вчистую 0:4, после того, как на поле появились игроки основы “Баварии”.
Дальше был матч в Гамбурге против “Санкт-Паули” (2:1). “Карнавальщики” на деле показали, что они сильнее, выиграв на классе, забив свои мячи ещё в первом тайме. “Пираты” смогли под конец матча создать интригу, забив один мяч в ответ, но на большее не хватило сил.
В матче прошлого тура “Майнц” проиграл дома “Униону Берлин” (1:3). Тут всё решило большее желание соперника победить, который в конце поединка решил исход игры, забив решающие два мяча.
Это первая победа в истории мужской футбольной команды в Бундеслиге, когда женщина занимает пост главного тренера. Ею стала Мари-Лимза Эта. А “карнавальщики” вошли в историю, как соперник по этому матчу.
Турнирное положение команд
Личные встречи
Истории очных противостояний этих команд совсем маленькая - ей всего три года. Первая встреча была в декабре 2023 года. За эти три года соперники успели встретиться между собой всего пять раз. Все пять были в рамках Бундеслиги. Соперники побеждали по два раза и один раз сыграли вничью.
Последние пять личных встреч
- 13.01.2026 “Майнц” - “Хайденхайм” 2:1 Бундеслига
- 16.02.2025 “Хайденхайм” - “Майнц” 0:2 Бундеслига
- 28.09.2024 “Майнц” - “Хайденхайм” 0:2 Бундеслига
- 05.05.2024 “Хайденхайм” - “Майнц” 1:1 Бундеслига
- 16.12.2023 “Майнц” - “Хайденхайм” 0:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Хайденхайма”
- 10.05.2026 “Кёльн” - “Хайденхайм” 1:3 Бундеслига
- 02.05.2026 “Бавария” - “Хайденхайм” 3:3 Бундеслига
- 25.04.2026 “Хайденхайм” - “Санкт-Паули”2:0 Бундеслига
- 19.04.2026 “Фрайбург” - “Хайденхайм” 2:1 Бундеслига
- 11.04.2026 “Хайденхайм” - “Унион Берлин” 3:1 Бундеслига
Последние 5 матчей “Майнца”
- 10.05.2026 “Майнц” - “Унион Берлин” 1:3 Бундеслига
- 03.05.2026 “Санкт-Паули” - “Майнц” 1:2 Бундеслига
- 25.04.2026 “Майнц” - “Бавария” 3:4 Бундеслига
- 19.04 2026 “Боруссия М” - “Майнц” 1:1 Бундеслига
- 16.04 2026 “Страсбур” - “Майнц” 4:0 Лига конференций
Цифры и факты
- “Майнц” выиграл у “Хайденхайма” две последних личных встречи.
- У “Хайденхайма” три победы в пяти последних матчах.
- “Хайденхайм” забивал в последних семи матчах.
- В шести из семи последних матчах с участием “Хайденхайма” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В шести из семи последних матчах с участием “Хайденхайма” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- В двух последних матчах с участием “Хайденхайма” сыграла ставка: ТБ 3.5.
- У “Майнца” одна победа в последних шести матчах во всех турнирах.
- У “Майнца” четыре поражения в последних шести матчах во всех турнирах.
- В трёх последних матчах с участием “Майнца” сыграла ставка: ТБ 2.5.
- В четырёх последних матчах с участием “Майнца” сыграла ставка: Обе команды забьют (Да).
- “Майнц” пропускал в последних шести матчах во всех турнирах.
- “Майнц” пропускал в последних семи матчах Бундеслиги.
Кадровая ситуация и ориентировочные составы
В лазаретах команд есть ряд игроков. У “Хайденхайма”: Леарт Пакярада (разрыв крестообразной связки), Марнон Буш (рана), Бенедикт Гимбер (рана), Матиас Хонсак (рана), Ник Ротвайлер (мышечные проблемы) и Сирлорд Конте (операция на колене). У “Майнца”: Максим Даль (травма колена), Максим Ляйч (травма подколенного сухожилия), Бенедикт Холлербах (разрыв ахиллова сухожилия), Данни да Коста, Силас Катомпа Мвумпа (перелом большой и малоберцовой кости) и Кейси Бос (травма плеча).
"Хайденхайм" 4-4-2: Феллер - Траоре, Майнка, Фёренбах, Беренс - Шёппнер, Дорш, Динкчи, Ибрагимович - Пирингер, Зивзивадзе
"Майнц": 3-5-2: Батц - Потульский, Пош, Кор - Каси, Небель, Кайсю, Амири, Мвене -Тиц, Беккер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между “Хайденхаймом” и “Майнцом” от UA-Футбол
П1 за коэф. 1.94. Для “Хайденхайма” - это матч жизни этого сезона. Команда уже многое сделала для выживания и остался последний шаг. Победа хозяев очень реальна в этом матче.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
