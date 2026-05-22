Бавария – Штутгарт. Анонс и прогноз финала Кубка Германии на 23.05.2026

Кубок Германии, финал

Берлин, Олимпиаштадион

Бавария – Штутгарт 21:00

Трансляция – Megogo Футбол 1

Бавария

Путь в финал получился убедительным. После нервного старта против третьелигиста "Вена Висбаден" (3:2) мюнхенцы последовательно выбили четыре клуба Бундеслиги – "Кельн" (4:1), "Унион" (3:2), "Лейпциг" (2:0) и "Байер" (2:0). Первый финал Кубка за шесть лет – снова претензия на рекордный 21-й трофей.

Полуфинал с "Байером" показал другую "Баварию" – умеренный прессинг, ставка на компактность и нейтрализацию соперника, более сдержанная атака. 2:0 и абсолютный контроль – но без фирменного блеска. Последние недели сезона добавляют оговорок: четыре подряд провальных первых тайма в Бундеслиге, вылет из ЛЧ от ПСЖ, отсутствие оптимального тонуса на финише кампании. Яркий разгром "Кельна" (5:1) в последнем туре немного освежил картину, но закономерностей не отменил.

Нойер не восстановился от травмы икры и на поле не выйдет – в воротах Урбиг. Гнабри и Дэвис также выбыли, все трое полетят в Берлин поддержать команду с трибун.

Штутгарт

Действующий чемпион идёт защищать титул. В прошлом сезоне разобрались с "Арминией Билефельд" (4:2) в финале, в кубковой копилке "швабов" уже пять трофеев – победы в 1997-м, 1986-м и дважды в 1950-х. Дорога к финалу далась с разной степенью лёгкости: "Майнц" (2:0), "Бохум" (2:0), "Хольштайн Киль" (3:0) прошли без особых проблем. Но полуфинал с "Фрайбургом" заставил нервничать – пропустили первыми, тянули до экстра-тайма, и лишь голы Ундава и Томаша принесли победу (2:1).

Параллельно с кубковым походом "швабы" решили и главную задачу сезона в лиге. Четвёртое место с 62 очками досталось в жёсточайшей борьбе – вопрос закрылся лишь в последнем туре, когда ничья 2:2 с "Айнтрахтом" при нужных результатах конкурентов обеспечила путёвку в ЛЧ. Хенесс вывел "Штутгарт" в Лигу чемпионов уже второй раз за три сезона, а между этими двумя попаданиями – ещё и Кубок Германии. Теперь команда готова замахнуться на второй Кубок подряд.

Кадровых проблем нет – Хенесс выставит оптимальный состав. Возвращается Эль-Ханнусс, добавляющий вариативности в атаке. Ундав – 25 голов во всех турнирах за сезон – выйдет капитаном и главным оружием "швабов".

Тактический рисунок

В пяти последних матчах "Бавария" побеждала "Штутгарт" каждый раз. В 16 предыдущих встречах всегда забивали хотя бы трижды – финал вряд ли станет исключением.

"Штутгарт" в топ-матчах традиционно агрессирует – и традиционно за это платит против мюнхенцев. "Бавария" же скорее повторит полуфинальный план: компактность, контроль, ставка на нейтрализацию – схема, которая уже удушила "Байер". При этом отсутствие оптимального тонуса на финише сезона несколько выравнивает шансы, а "Штутгарт" с оптимальным составом и максимальной мотивацией – соперник в полном смысле слова.

Ориентировочные составы

Бавария: Урбиг – Станишич, Упамекано, Та, Лаймер – Киммих, Павлович – Олисе, Мусиала, Диас – Кейн

Штутгарт: Нюбель – Хендрикс, Шабо, Миттельштедт – Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих – Эль-Ханнусс – Демирович, Ундав

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Бавария" исторически сильнее и в последних пяти матчах не давала "Штутгарту" шансов. Но финал – особый контекст: действующий чемпион кубка, оптимальный состав и максимальная мотивация у "швабов" против мюнхенцев на излёте сезона. Голы будут с обеих сторон – история личных встреч это гарантирует. Ставка: обе забьют + победа "Баварии" в основное время – коэф. 2.50.