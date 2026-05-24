Падерборн – Вольфсбург. Анонс и прогноз матча стыков Бундеслиги на 25.05.2026

Стыковые матчи Бундеслиги, ответный матч (0:0)

Падерборн, Хоум Делюкс Арена

Падерборн – Вольфсбург 21:30

Трансляция – Setanta Sports+

Вольфсбург

Первый матч не задался. "Вольфсбург" имел игровое преимущество с середины первого тайма до финального свистка, но кроме выхода Дагима один на один и мастерского удара Эриксена со штрафного ничего толком не создал. Преимущественно неподготовленные удары издали от центральных защитников и навесы в борьбу – скудный арсенал для команды, обязанной побеждать. 0:0 дома против заметно более слабого соперника.

Хеккинг после матча признал: не хватило качества в финальной трети, последнего паса и исполнения. "Падерборн" при этом защищался лучше, чем в недавних матчах второй Бундеслиги – пространства не открывал. Добавим сюда опасный эпизод в концовке, когда Вавро и Мэле общими усилиями выносили мяч с линии ворот – и картина невыразительного перфоманса "волков" полная.

Любопытная статистика: "Вольфсбург" был слабейшей домашней командой Бундеслиги в сезоне – 11 поражений в 17 домашних матчах. Зато в гостях выглядел заметно лучше – девятое место по выездной форме. Плюс возвращается главный разрушитель Винисиус Соуза, отбывший дисквалификацию. Это меняет баланс в центре поля.

Падерборн

Кеттеманн остался доволен – и по делу. Его команда проиграла по ударам 2:13, но выстояла, местами выглядела организованно и едва не вырвала победу в концовке. Вратарь Займен признан лучшим игроком первого матча: 20-летний голкипер отразил все шесть ударов в створ и уверенно работал с мячом – 79% точных передач. Серьёзный аргумент на ответную игру.

Дома "Падерборн" будет ещё опаснее. Выездная статистика в лиге была хороша (29 очков в гостях – второй показатель), но именно дома команда Кеттеманна умеет создавать атмосферу и давление. В семи из двенадцати гостевых матчей сезона "Падерборн" возвращался в игру после первого пропущенного – а дома этот показатель ещё выше.

Кадровое усиление: возвращается Баур – лидер по количеству навесов, отбывший дисквалификацию. Зато Штикер после красной карточки на 90+4 в первом матче пропустит ответный.

Тактический рисунок

Статистика стыков говорит не в пользу "волков": команда из Бундеслиги выигрывала первый домашний матч лишь однажды в последних восьми парах – исключением стал "Штутгарт" в 2023-м. Нули в первом матче – это тренд, а не случайность.

"Вольфсбург" порой излишне осторожно действовал в прессинге, что позволяло "Падерборну" подолгу катать мяч на своей половине и сбивать темп. С возвращением Соузы эта проблема частично решится – разрушитель добавит агрессии без мяча. Но вопрос качества в финальной трети никуда не делся: без острых комбинаций и чёткого последнего паса "волки" снова рискуют биться об организованный блок.

Ориентировочные составы

Падерборн: Займен – Браккельманн, Шеллер, Хансен – Баур, Кастаньеда, Билбия, Курда – Клаас, Мюллер – Марино

Вольфсбург: Грабара – Кульеракис, Вавро, Белосьян – Мэле, Соуза, Эриксен, Сванберг, Кумбеди – Дагим, Пейчинович

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

"Вольфсбург" обязан побеждать – иначе вылет. Возвращение Соузы усиливает центр поля, а выездная форма "волков" в этом сезоне неплоха. Но "Падерборн" дома с таким вратарём и такой мотивацией – крепкий орешек. Нынешние "волки" способны проиграть сами себе, что уже продемонстрировали в первом матче. Ждём напряжённого матча с минимальным счётом. Ставка: победа "Вольфсбурга" – коэф. 2.08.