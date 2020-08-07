Манчестер Сити - Реал. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

В этой паре сразу после жеребьевки видели одного из главных претендентов на финал турнира. Мол, кто победит здесь – тому не будут страшны больше никакие препятствия. Изменилось ли что-то после карантина? В контексте "Реала" – да. Команда Зидана стала сильнее прежде всего психологически (победа в Ла Лиге этому способствует). В контексте "МанСити" тоже есть своя изюминка: "горожане" не лишились возможности сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, но от этого не перестают мечтать о победе в турнире уже сейчас. Пеп Гвардиола нацелен только на этот результат.

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Лига чемпионов. 1/8-я финала. Ответный матч

Англия. Манчестер. "Этихад"

Арбитр в поле – Феликс Брых (Германия)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал" (Испания)

Телетрансляция в Украине – "Футбол 1"

Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

Первый матч - 2:1

Первый матч в этом противостоянии "Реал" проводил в период, когда команду лихорадило. Перед "Манчестер Сити" мадридцы сыграли вничью с "Сельтой" и уступили "Леванте", после поражения одолели "Барселону" в Ла Лиге, но затем уступили "Бетису". "Реал" только нащупывал игру, а вот после карантина был настоящим монстром – десять побед в десяти турах. Лишь в последнем матче Ла Лиги, когда все задачи были выполнены, "Реал" позволил себе сыграть вничью с "Леганесом".

"Манчестер Сити" в этом сезоне самую громкую победу одержал не на футбольном поле, а в кабинетах. "Горожане" успешно обжаловали еврокубковый бан за нарушение финансового фэйр-плей, поэтому осенью снова сыграют в Лиге чемпионов. На поле же удалось победить в финале Кубка английской лиги. А еще в августе 2019-го команда Гвардиолы выиграла Суперкубок Англии, продавив "Ливерпуль" в серии пенальти. Без трофеев манчестерский супер-клуб не остался, но вес добычи явно не соответствует калибру использованного на охоте оружия. Лига чемпионов – вот настоящий трофей.

В первом матче "Манчестер Сити" не обладал тотальным преимуществом. Игра развивалась на три счета, однако англичане лучше распорядились своими шансами. Два гола на поле соперника – прочный фундамент, однако отсутствие зрителей в ответном матче не позволит англичанам чувствовать себя хозяевами ситуации. Психологическое преимущество, как уже говорилось выше, на стороне команды Зидана, статистика личных встреч также лучшая у мадридцев, проблемой может стать разве что отсутствие Серхио Рамоса.

Капитан - это половина команды, и сейчас эта половина останется в стороне из-за дисквалификации. Без Рамоса в заявке "Реал" в Лиге чемпионов выиграл только один матч, а на "Этихад" надо только побеждать. К тому же, с ощутимым преимуществом. Нет в заявке также Гарета Бейла и Мариано Диаса, Марсело и Азар приехали, но находятся не в лучших кондициях.

"МанСити" точно не поможет Бенжамен Менди из-за дисквалификации. Это шанс для нашего Александра Зинченко. Не восстановился от травмы Серхио Агуэро, он Гвардиоле тоже не помощник. Зато на месте – Кеви Де Брюйне, который провел феноменальный сезон (13 голов и 20 передач в АПЛ) и готов вести свою команду к успеху в Лиге чемпионов.

Ориентировочные составы:

"Манчестер Сити": Эдерсон - Кайл Уокер, Эмерик Ляпорт, Эрик Гарсия, Александр Зинченко - Кевин Де Брюйне, Родри, Давид Силва - Рияд Марез, Габриэль Жезус, Рахим Стерлинг "Реал": Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Рафаэль Варан, Эдер Милитао, Ферлан Менди - Карлос Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско - Эден Азар, Карим Бензема

Прогноз: победа "Реала" 2: 1 и серия пенальти.

Ставка: сложный матч для прогнозирования, но отталкиваться нужно от того, что обе забьют. Вероятно, "Реал" сделает это первым, а дальше важно будет для команды Зидана не позволить "МанСити" перехватить инициативу. Спрогнозируем победу испанцев 2: 1 и серию пенальти, где, как известно, возможно что угодно.