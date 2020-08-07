Ювентус - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

7 августа. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Турин. "Алльянц Стадиум"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Первый матч - 1:0 в пользу "Лиона"

"Лион" проводит свой худший сезон в 21-ом веке, впервые не попав в Еврокубки через внутренние соревнования. Руди Гарсия, пришедший по ходу сезона, не особо изменил ситуацию и пребывает под угрозой увольнения. "Ювентус" называют худшим чемпионом Италии в 21-ом веке, и угроза увольнения его наставника не менее жива. Более того - жива угроза провалить и второй год лигочемпионского проекта Криштиану Роналду. Так что обе сидят на пороховой бочке. Первые играли лишь однажды за последние полгода, вторые отыграли 14 матчей за 55 дней. Что и кто окажется более сильным? Эмоции - уж точно.

"Ювентус" закончил сезон в Серии А привычно - чемпионом. Обеспечив Скудетто ещё за два тура до финиша. Непривычна настолько мощная критика в его адрес. Хотя и неудивительна. И по статистике, и по игре речь о худшем чемпионе Италии за последние десять, если не 20 лет. Особо бросаются в глаза всего 83 очка - антирекорд последних десяти лет, 43 пропущенных, чего ни с одним чемпионом с сезона 1961/62 не случалось. И 21 потерянное очко при ведении в счёте, чего с чемпионами не было никогда. Даже не утихают разговоры о возможном увольнении Маурицио Сарри. Особенно - если не пройдёт "Лион".

Правда, сам тренер заявляет, что его руководство не настолько любительское, чтобы решать судьбу тренера по итогам одного матча и уже приняло решение. Но и такие слова, как и слова о том, что этот матч - "просто ещё один важный" - настораживают. Учитывая окончательную цель проекта Криштиану Роналду, вылет от "Лиона" уже в 1/8-ой финала в клубе просто не поймут.

Не поймут в том числе и из-за соперника. Прекращение Лиги I застало команду Гарсии на седьмом месте, а поражение от "Пари Сен-Жермен" в финале Кубка Лиги оставило лишь один вариант выхода в Еврокубки в сезоне 2020/21 - победу в Лиге Чемпионов. Это президент Жан-Мишель Оля воспринял как катастрофу. Против "ПСЖ" (0:0) "ткачи" отыграли очень прилично, полностью перекрыли его атаку (Гарсия говорил о закрытом матче, отмечая первый тайм и видя сильный фундамент), переиграли по ударам по воротам (15:11) и уступили лишь в серии пенальти. Впрочем, в Кубках важен лишь результат. В том числе и сегодня.

Нельзя не упомянуть о первом матче. Тогда итальянцы остались без ударов по воротам до 27-ой минуты и без ударов в створ ворот вообще. До перерыва французы просто утюжили соперника и забили меньше, чем заслужили. Официальный сайт "Ювентуса" напомнил о высоком прессинге пятерых-шестерых в районе игрока с мячом на фланге. А во втором тайме "ткачи" отзащищались слишком легко. Именно после этого матча начали появляться сообщения о неверии в Сарри. Сам же он считает, что поражение тогда предоставило "Лиону" возможность сегодня играть как он любит - на контратаках. Непростая тактическая задача.

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Кадры

Гарсия уже перепробовал немало тактических схем, но в Топ-матчах выбирает 3-5-2. Участие Марсело под вопросом, потому в центре обороны, скорее всего, выйдут Денайер, Андерсен и Марсал. Справа сыграет более надёжный Дюбуа, слева - взрывной практически вингер Корне. Проблемы намечаются в центре поля. Автор гола в первом матче Тузар уже в "Герте", Гимараеш провалился против парижан. Трансферная цель "Юве" Ауар также был прикрыт. Зато в атаке после тяжёлой травмы, из-за которой не играл в первом матче, вернулся капитан Депай, автор пяти голов в групповом турнире. Его важность отмечает и Сарри.

В отличие от Мемфиса, Муса Дембеле ещё в ЛЧ не забивал и постарается исправиться. Всё же форвард, на счету которого 16 мячей в Лиге I, должен уметь забивать и в главном клубном турнире Европы.

Сарри со схемами не экспериментирует с зимы. Оставаясь с 4-3-3. Да и первый состав "Ювентуса" довольно ясен. Лучший вратарь Серии А по процентам сейвов и мнению правления лиги Войцех Щесны займёт место в воротах. Четвёрку защитников составят Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи и Сандро. Хотя, возможно, тренер изберёт более осторожный вариант с Данило на одном из флангов. Также он сообщает, что Пьянич достаточно отдохнул. Француз Адриен Рабио летом вырос из провала в лучшего игрока центра поля. А его соотечественник Матюиди в последнее время в запасе.

Проблемы остаются лишь в тройке атакёров. Официально лучший игрок сезона в Серии А Дибала травмировался ещё в 36-ом, чемпионском, туре. Ныне он тренируется отдельно. В заявку Пауло попал, но не факт, что выйдет в "старте". Дуглас Коста точно играть не будет. Гонсало Игуаин забил десять мячей в лиге и ЛЧ, но обычно играет слабовато. Бернардески тяжело работает, но забил лишь по одному мячу. Так что очень многое может зависеть от Криштиану Роналду. Разумеется, КриРо не привыкать. Он провёл отличный сезон, отдохнул и готов к бою.

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Бентанкур, Пьянич, Рабио, Бернардески, Игуаин, Криштиану Роналду

"Лион": А. Лопеш, Дюбуа, Андерсен, Денайер, Марсал, Какере, Тьяго Мендеш, Ауар, Корне, Депай, Дембеле

Прогноз: Ювентус - Лион 2:0

Французские команды пытались пройти "Ювентус" 12 раз. Не удалось. В последних девяти очных матчах они добыли лишь одну победу против шести поражений. Правда, эту победу как раз одержал "Лион". Неделю тому отлично опробовавший выездную модель на ПСЖ. Сарри отмечал плотность и солидность 3-5-2, а также скорость соперника. И всё же дома "бьянконери" в 22-ух матчах лиги и Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне не побеждали лишь четырежды. С помощью Роналду, выходящего на замену Дибалы, тычка Игуаина либо пробуждения Бернардески они найдут свои голы. А ответ "ткачей" видится сомнительным.