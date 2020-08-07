Бавария - Челси. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

8 августа. Мюнхен, “Альянц-Арена”

“Бавария” Мюнхен 22:00 “Челси” Лондон

(первый матч – 3:0)

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

“Бавария” показала мастер-класс в первом матче на “Стэмфорд Бридж”. Именно после убедительной победы над “Челси” 3:0 в первом матче 1/8 Лиги чемпионов о “Баварии” заговорили как об одном из фаворитов на победу в Лиге чемпионов.

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Пауза между первой и второй игрой растянулась на 165 дней. И “Бавария” и “Челси” доиграли внутренние турниры. “Бавария” сделала дубль, “Челси” стал четвертым в АПЛ и проиграл в финале Кубка Англии “Арсеналу”.

Игра на “Уэмбли” принесли разочарование для “Челси” не только в плане результата. Серьезные травмы получили ведущие футболисты “синих” Сезар Аспиликуэта и Кристиан Пулишич, также травмировался Педро. Вне игры из-за травм у “Челси” также остаются Гилмор и Виллиан, игровой тонус Лофтус-Чика и Канте под вопросом. На этом проблемы не заканчиваются. В первом матче с “Баварией” получили дисквалификации Жоржиньо и Алонсо. С таким кадровым дефицитом “Челси” очень сложно рассчитывать на положительный результат в Мюнхене.

Цифры и факты

Лучший бомбардир “Баварии” Роберт Левандовски забил во всех турнирах в три раза больше мячей, чем лучший голеадор “Челси” Тэмми Абрахам – 51 против 17.

“Бавария” с Ханси Фликом во главе выиграла 29 из 32 матчей, забила 100 голов и пропустила 23.

Ранее “Баварии” удалось выиграть требл (Бундеслига, Кубок Германии, Лига чемпионов) только в сезоне 2012/2013.

“Бавария” всего лишь один раз из 25 случаев проиграла ответный матч плей-офф еврокубков после выездной победы в первой игре. Обидчиком мюнхенцев выступил миланский “Интер” в Лиге чемпионов 2010/11.

В шести из семи последних матчей Лиги чемпионов “Бавария” забивала за игру три и больше голов.

Ориентировочные составы

У “Баварии” две кадровые проблемы – травмировался основной правый защитник Павар и вингер Коман. Киммих вынужден будет покинуть свое обжитое место в центре поля и освободить позицию для Тиаго, а Комана заменит Коутиньо или Перишич. Список травмированных “Челси” внушительнее. Место в старте могут получить Рис Джеймс и Каллум Хадсон-Одои.

“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горетцка, Тиаго – Гнабри, Мюллер, Коутиньо – Левандовски

“Челси”: Кабальеро – Кристенсен, Зума, Рюдигер – Джеймс, Баркли, Ковачич, Эмерсон – Хадсон-Одои, Жиру, Маунт

Прогноз на матч “Бавария” – “Челси”

“Челси” нечего терять, и в матче против “Баварии” команда Фрэнка Лэмпарда постарается сыграть так же хорошо, как на первых минутах кубкового финала против “Арсенала”. В этот раз ответственность за результат не будет давить на “синих”. Это может придать игре динамизма, но на результате, скорее всего, не скажется. “Бавария” остается явным фаворитом и скорее победит в матче, который вероятнее всего получится результативным. Предполагаемая ставка – “Тотал 3 Б” в 1.63.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.