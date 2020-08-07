Барселона - Наполи. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

1/8 финала Лиги чемпионов. Ответный матч

8 августа. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Наполи"

Трансляция: Футбол 2

Арбитр: Джюнейт Чакыр (Турция)

Тот случай, когда Лионелю Месси, Луису Суаресу, Жерару Пике и другим отступать просто некуда. Все остальные трофеи в сезоне-2019/20 они уже слили.

"Наполи" не станет легкой добычей на "Камп Ноу" - это понятно уже по тому, как команды сыграли между собой в первом матче. Подопечные Дженнаро Гаттузо выстроили три шеренги защитников, и момент с голом Гризманна был по сути единственным, который "Барса" создала за все 90 минут. Просто повезло, что его хватило для выгодной ничьей 1:1.

Теперь "Наполи" попал в плохое положение - на своем поле "Барселона" даже в отвратительном состоянии берет очки. Вдумайтесь только: домашняя беспроигрышная серия каталонцев в Лиге чемпионов составляет аж 35 матчей! Последней "Барсу" на "Камп Ноу" била еще "Бавария" в 2013 году.

В общем, чтобы пройти дальше, "Наполи" нужен подвиг. Способна ли на него команда Гаттузо? Теоретически, да. Хотя "Партенопеи" финишировали только 7-ми в Серии А, отстав от зоны Лиги чемпионов аж на 16 очков, с сильными командами они играли более-менее удачно. "Лацио" в последнем туре прихлопнули (3:1), "Интер" из Кубка выбивали, "Ювентус" побеждали и в чемпионате, и в финале Кубка.

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О "Барсе" этого сказать нельзя - она наоборот теряла очки на "Камп Ноу" в Примере именно в лобовых столкновениях с конкурентами - 0:0 с "Реалом" и 2:2 с "Атлетико". Брать свое в ключевые моменты команда Сетьена как-то разучилась. Вдобавок играть с неаполитанцами "Барселоне" придется без двух основных центральных хавбеков. От того, как тренерам удастся заменить интеллект Бускетса и энергию Видаля будет зависеть исход всей игры.

Ну и еще, конечно, он будет зависеть от Лео Месси. Как бы не была слаба "Барса", как бы не презирали игроки тренерский штаб Сетьена, про шестикратного обладателя Золотого мяча забывать нельзя. Он один может перевернуть всю игру с ног на голову.

В этом сезоне Месси все больше обживается в роли плеймейкера, действуя вдали от ворот, из-за чего его результативность заметно снизилась. Но космическое количество ассистов говорит, что влияние аргентинца на игру "Блаугранас" никуда не подевалось - оно просто трансформировалось в нечто иное. Чтобы справиться с новой версией Эль Лео, защите "Наполи" придется уходить за ним в глубину и тщательно следить за рывками Гризманна, Суареса, Альбы и остальных.

Да, с учетом невысокой командной скорости каталонцев в этом сезоне задача решаема, но есть нюанс - "Наполи" не устраивают нули на табло. Ему нужно будет идти вперед. А про то, как Месси опасен в контригре, защитники всех клубов Примеры вам оды пропоют.

Со стороны кажется, что успех "Наполи" в этом матче будет зависеть, прежде всего, от быстрого гола. Если удастся его забить и заставить уже "Барсу" большими силами идти вперед - шансы будут. Если же каталонцы забьют первыми - Сетьен задержится в тренерском кресле еще как минимум на матч.

Цифры и факты

"Барселона" в последний раз проигрывала дома в Лиге чемпионов 1 мая 2013-го "Баварии" (0:3). С тех пор у каталонцев 4 ничьи и 31 победа

"Наполи", начиная с 2018 года, всего раз проиграл на выезде в ЛЧ (+1=4-1)

"Наполи" проиграл 3 из 5 последних матчей во всех турнирах при всего одной победе

"Барселона" проиграла в последнем домашнем матче чемпионата "Осасуне" (1:2), тем самым прервав серию из 42 игр без поражений на своем поле

В последних 8 матчах "Наполи" во всех турнирах забивался как минимум 1 мяч до перерыва

В 57% матчей "Наполи" в этой Лиге чемпионов арбитры назначали пенальти

"Барселона" и "Наполи" до этого года встречались только в товарищеских матчах. Два последних, которые прошли в августе 2019-го, завершились победами "Блаугранас" - 4:0, 2:1

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Барселоны" вне заявки на матч дисквалифицированные полузащитники Артуро Видаль и Серхио Бускетс - и это серьезные потери.

Также не сыграют (вечно) травмированный Самюэль Юмтити, (вечно) восстанавливающийся после травмы Усман Дембеле, ну и Артур, который крайне некрасиво прощается с "Камп Ноу" перед отъездом в Турин.

У "Наполи" не сыграет из-за перелома ребра основной центрбек Костас Манолас, плюс под вопросом на матч еще один защитник Никола Максимович. Если и он не выйдет на поле, ситуация получится авральная.

Также в последнем туре Серии А травму получил Лоренцо Инсинье, но есть вероятность, что его таки успеют поставить на ноги к стартовому свистку.

"Барселона": Тер Штеген - Семеду, Пике, Ленгле, Альба - Серхи Роберто, Ракитич, Де Йонг - Месси - Суарес, Гризманн

"Наполи": Оспина - Хюсай, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй - Фабиан Руис, Демме, Зьелински - Кальехон, Мертенс, Инсинье

Прогноз на матч "Барселона" - "Наполи"

Оригинальными не будем - поставим на прямую победу "Барселоны". Каталонцы, конечно, далеки от идеала, но с нестабильной командой Гаттузо должны справиться. Тем более, что именно "Наполи" придется идти вперед со старта.

Букмекеры предлагают победу "Барсы" за 1,6-1,7. Позорный кэф для хозяев "Камп Ноу", но что поделать - играть лучше надо.