Аталанта - Пари Сен-Жермен. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

12 августа. 22:00. Лига Чемпионов. 1/4 финала. Лиссабон. "Да Луш"

"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Телетрансляция - Футбол 1

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Сегодня "Пари Сен-Жермен" празднует своё 50-летие. "Аталанта" же празднует целый сезон - невероятный, феноменальный. Небогатый дебютант Лиги Чемпионов не желает окончания сказки. А его богатейший соперник желает разбить свой четвертьфинальный потолок впервые после 25-ти лет отсутствия в полуфинале. Причём разбивать авторы 36-ти забитых на двоих в турнире собираются через атаку. Corriere Di Bergamo призвал своих прекращать мечтать и "просто" победить. Но и Неймару, Мбаппе и Икарди надоело просто мечтать. Тем более, что реальность и статус фаворита стучатся в двери. Ожидаем мегаматч!

Тренеры и игроки заявляют, что команды подошли к матчу в наилучшем состоянии. С этим сложно согласиться. "Пари Сен-Жермен" не играл почти пять месяцев, затем забил лишь один гол за 210 минут двух выигранных кубковых финалов. 24 удара в этих матчах - слишком мало, причём "Лиону" в этом компоненте он уступил. "Аталанта" в последних пяти матчах забила лишь пять мячей, создавала непривычно мало, как и ПСЖ, играла непривычно медленно. В самом последнем даже уступила после 19-ти без поражений. Джан Пьеро Гасперини пришлось признать, что его команда выключена, и с такой игрой шансов на успех нет.

Правда, до этого у обеих всё было в порядке. Перед вынужденным прекращением Лиги I парижане забили четырежды в четырёх турах подряд. В 1/8 финала Лиги Чемпионов отыгрались после поражения в Дортмунде, причём эту победу (2:0) Томас Тухель назвал катализатором роста и большим шагом вперёд. А бергамцы в первых восьми летних турах набрали 22 очка и забили 23 мяча, заставив даже говорить о том, что заслуживают и способны украсть Скудетто у "Ювентуса". До этого, ещё до прекращения Серии А, забили по семь мячей в двух матчах лиги и по четыре - в двух матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Валенсии".

Сезон "Аталанты" и вовсе получился замечательным. Она сохранила третье место в лиге, побила её рекорд последних 68-ми лет по голам (98). В целом во всех турнирах забила 115 мячей. В Лиге Чемпионов в своём дебютном сезоне после трёх поражений подряд добыла четыре победы и ничью с 14-ю голами. До начала пандемии клуб и небольшой город Бергамо чувствовали себя просто в сказке, не могли передать ощущения словами. И сейчас тренер, игроки, президент "фабрики голов" (цитата "Франс Футбол") заявляют, что будут играть за страшно пострадавший город. И даже за всю Италию. Сильная мотивация.

На "Парк Де Пренс" всё не так драматично. Зато очень мощно. Даже если не говорить о слабоватой Лиге I и не слишком восхищаться серией из одного поражения в 30-ти матчах. В группе Лиги Чемпионов были опережены "Реал", "Галатасарай" и "Брюгге", причём двух последних ПСЖ однажды разгромил со счётом 5:0. А первую - со счётом 3:0, также вернувшись против неё с 0:2 в гостях. В ЛЧ команда пропустила лишь четыре мяча. И, учитывая свою силу, особый формат, а также первую для неё в катарскую эру сетку 1/4-1/2 финала без экс-победителей и нынешних фаворитов турнира, видит уникальный шанс выйти в финал.

Кадры

ПСЖ по разным причинам потерял Верратти, Ди Марию, Курзава, Менье и Кавани. Особенно ощутима потеря Марко. Заменить его может обычно центральный защитник Маркиньос либо глухой запасной Эррера. Если первый - тогда пару в центре обороны Тьяго Силве составит либо Диалло, либо Кимпембе. Впрочем, замены итальянцу на самом деле не существует. Место Ди Марии займёт Сарабия - игрок техничный и трудолюбивый, но сильно уступающий по угрозе воротам, мощи прорыва и хитрости паса. Слева выйдет либо юный голландец Баккер, игравший в обоих кубковых матчах, либо уже вернувшийся Бернат.

Особое внимание, разумеется, атаке. Икарди уже забил "Аталанте" семь мячей, в том числе и хет-трик в разгроме от "Интера" (7:1). Тухель хвалит его характер, бесстрашие и даже работу в обороне. Мбаппе, как и Мауро, забивший пять мячей в нынешнем сезоне ЛЧ, чудом оправился от травмы и в заявке точно будет. Возможно, даже в "старте". Хотя Тухель заявил, что Килиан более важен в концовке вместе с Неймаром. Бразилец забил лишь трижды, зато два последних - в обоих матчах против "Боруссии". После двух пропущенных концовок сезона из-за тяжёлых травм он наконец-то здоров. Очень вовремя.

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Две потери "Аталанты" не менее болезненны. Иличич, разорвавший "Валенсию" пятью голами, летом практически не играл из-за личных проблем. Его нет в Лиссабоне. За место Йосипа борются Руслан Малиновский и Марио Пашалич. СМИ отдают преимущество первому, более полезному и активному с мячом, в том числе и в центре поля. Руслан уже не раз выходил на поле именно против серьёзных соперников и именно с целью держать мяч под прессингом. Кроме того, травмирован первый вратарь Голлини. Его дублёр 28-летний Спортьелло в своём единственном матче Еврокубков в карьере пропустил трижды от "Валенсии".

Разумеется, есть у "Богини" и козыри. Даже один новый. Дуван Сапата из-за травм не выходил в "старте" в пяти матчах Лиги Чемпионов. Ныне же здоров, мощно выглядел летом и способен продавить кого угодно. Капитан и рекордсмен Серии А по ассистам за сезон (16) Алехандро Гомес получил немалое внимание французских СМИ перед матчем. В отсутствие Ди Марии Папу уж точно будет лучшим распасовщиком на поле. Левый латераль Робин Гозенс забил десять мячей и отдал восемь ассистов во всех турнирах. А Неймару и/или Мбаппе будет противостоять правый латераль Хатебур, невероятно жёсткий и весьма быстрый.

Тухель отмечает важность прежде всего обороны и умения страдать. Отмечает "уникальный" стиль соперника, с атакой большими силами и постоянным прессингом. Отмечает Гомеса, умеющего искать и игрока, и свободное пространство, и атаки латералей. Потому важнейшим игроком в матче считает своего вратаря Кейлора Наваса. Его команда, похоже, остаётся без типичных вингеров, что создаст проблемы в противостоянии латералям соперников. Зато и она может воспользоваться лишь одним игроком на каждом из флангов "Аталанты". Малиновскому и Гомесу придётся постоянно помогать прикрывать Неймара и Мбаппе.

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Толой, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Малиновский, Д. Сапата, А. Гомес

"Пари Сен-Жермен": Навас, Керер, Кимпембе, Тьяго Силва, Бернат, Маркиньос, Гуэй, Эррера, Сарабия, Икарди, Неймар

Прогноз: Аталанта - Пари Сен-Жермен 2:3

Гозенс считает, что ПСЖ - не команда, а собрание индивидуалов. И именно этим вдохновляется. Вот только сама "Аталанта" уже не та, что в начале лета. Возможно, она просто устала и теперь, после 11-дневного отдыха, вернётся. Но в любом случае времени на раскачку нет. Сам Гасперини заявляет, что из-за слабого начала матчей и кампаний в целом он бы даже предпочёл двухраундовое противостояние. Первые таймы итальянцев часто слабы, французы просто сильнее и не хотят упускать такой шанс. А Неймар заявляет, что никогда не чувствовал себя так хорошо в Париже, как сейчас. Он должен решить.