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Барселона - Бавария. Эксперты верят в гол Левандовски и проход Баварии
Лига Чемпионов приближается к своей решающей стадии. И из всех четвертьфиналов, безусловно, наиболее ожидаемым является матч "Барселона" - "Бавария". Когда "Барселона" и "Бавария" встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов, то впоследствии одна из команд обязательно выигрывает турнир. Так было в 2009, 2013 и 2015 годах. Как будет на сей раз?
Коэффициенты Favbet: 3.55 – 4.05 – 1.91
Выход в полуфинал:
- Барселона – 2.53
- Бавария – 1.53
Победа в Лиге Чемпионов:
- Бавария – 3.8
- Барселона - 8
В четвертьфинале "Бавария" дважды без проблем разобралась с "Челси", с общим счетом 7:1. Мюнхенцы сейчас демонстрируют самый яркий и зрелищный футбол в Европе, в 2020-м они еще ни разу не проигрывали, а их победная серия во всех турнирах насчитывает уже 18 матчей.
В отличии от "Баварии", "Барселона" в последние месяцы не похожа сама на себя. Каталонцы провалили заключительный отрезок чемпионата Испании, уступив титул "Реалу". Кресло под тренером Кике Сетьенном шатается вовсю, и не факт, что даже победа в Лиге Чемпионов позволит его сохранить. Да и в матче с "Наполи" "Барселона" выглядела не слишком уверенно, но выиграла благодаря индивидуальному мастерству своих звезд, в первую очередь – Лионелю Месси. Собственно, Месси – это и главный козырь и главная проблема нынешней "Барселоны". Вся игра завязана на аргентинце, и стоит его закрыть, как у "блаугранас" начинаются серьезные проблемы с креативностью.
Но даже если Месси покажет свою лучшую игру, не факт, что это поможет обыграть мюнхенцев. Как команда, "Бавария" сейчас смотрится намного сильнее. В фантастической форме находится Роберт Левандовски. После выхода из карантина поляк забил 14 голов в 11 матчах. Если говорить отдельно о Лиге Чемпионов, то здесь у Роберта еще более впечатляющая статистика – 13 голов в 8 матчах. И нынешней кризисной "Барселоне" вряд ли удастся остановить эту машину по забиванию голов.
Конечно, недооценивать "Барселону" не стоит, произойти можно всё что угодно, тем более из-за коронавируса стадия 1/4 состоит лишь из одного матча. Но все говорит в пользу "Баварии" и наиболее логично смотрятся две ставки:
- Прогноз №1: проход Баварии – 1.53
- Прогноз №2: Роберт Левандовски забьет – 1.75