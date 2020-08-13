  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Барселона - Бавария. Эксперты верят в гол Левандовски и проход Баварии
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Бавария. Эксперты верят в гол Левандовски и проход Баварии

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Барселона - Бавария. Эксперты верят в гол Левандовски и проход Баварии
Новина українською

Лига Чемпионов приближается к своей решающей стадии. И из всех четвертьфиналов, безусловно, наиболее ожидаемым является матч "Барселона" - "Бавария". Когда "Барселона" и "Бавария" встречаются в плей-офф Лиги Чемпионов, то впоследствии одна из команд обязательно выигрывает турнир. Так было в 2009, 2013 и 2015 годах. Как будет на сей раз?

Коэффициенты Favbet: 3.55 – 4.05 – 1.91

Выход в полуфинал:

  • Барселона – 2.53
  • Бавария – 1.53

Победа в Лиге Чемпионов:

  • Бавария – 3.8
  • Барселона - 8

Коэффициенты Favbet >>

В четвертьфинале "Бавария" дважды без проблем разобралась с "Челси", с общим счетом 7:1. Мюнхенцы сейчас демонстрируют самый яркий и зрелищный футбол в Европе, в 2020-м они еще ни разу не проигрывали, а их победная серия во всех турнирах насчитывает уже 18 матчей.

В отличии от "Баварии", "Барселона" в последние месяцы не похожа сама на себя. Каталонцы провалили заключительный отрезок чемпионата Испании, уступив титул "Реалу". Кресло под тренером Кике Сетьенном шатается вовсю, и не факт, что даже победа в Лиге Чемпионов позволит его сохранить. Да и в матче с "Наполи" "Барселона" выглядела не слишком уверенно, но выиграла благодаря индивидуальному мастерству своих звезд, в первую очередь – Лионелю Месси. Собственно, Месси – это и главный козырь и главная проблема нынешней "Барселоны". Вся игра завязана на аргентинце, и стоит его закрыть, как у "блаугранас" начинаются серьезные проблемы с креативностью.

Но даже если Месси покажет свою лучшую игру, не факт, что это поможет обыграть мюнхенцев. Как команда, "Бавария" сейчас смотрится намного сильнее. В фантастической форме находится Роберт Левандовски. После выхода из карантина поляк забил 14 голов в 11 матчах. Если говорить отдельно о Лиге Чемпионов, то здесь у Роберта еще более впечатляющая статистика – 13 голов в 8 матчах. И нынешней кризисной "Барселоне" вряд ли удастся остановить эту машину по забиванию голов.

Конечно, недооценивать "Барселону" не стоит, произойти можно всё что угодно, тем более из-за коронавируса стадия 1/4 состоит лишь из одного матча. Но все говорит в пользу "Баварии" и наиболее логично смотрятся две ставки:

  • Прогноз №1: проход Баварии – 1.53
  • Прогноз №2: Роберт Левандовски забьет – 1.75
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 16:55
Роберт Левандовські - давай хет-трик у ворота каталонців
Ответить
+2
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 16:54
Баварія, вперед ще ніколи так не був за мюнхенський клуб але якщо треба щоб вилетіла Барса, то вболіватиму і за Баварію! Моє фанатське серце - за МЮ Red Devils - манкуніанці - найкращі (хто б не грав за МЮ і не був його тренером!)
Ответить
+1
-1
Po4eson (Одесса)
13.08.2020 в 17:00
Юнайтед в ЛЕ играет, если кто не в курсе
Ответить
+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 17:02
це ліричний відступ (про вболіваницькі "предпочтения"), якщо хто не в курсі
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...