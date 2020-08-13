Барселона - Бавария. Прогноз на матч Лиги чемпионов

Победа над "Наполи" вернула болельщикам "Барселоны" оптимизм. Точнее, не позволила погаснуть последней искре этого оптимизма. Сезон – провальный, но все еще остается возможность перечеркнуть все неудачи и выиграть Лигу чемпионов. Однако на пути к этому уже в четвертьфинале каталонцам придется противостоять едва ли не главному претенденту на победу – мюнхенской "Баварии".

Лига чемпионов. Четвертьфинал.

Португалия. Лиссабон. "Эстадио да Луш"

Арбитр в поле – Дамир Скомина (Словения)

"Барселона" (Испания) 22:00 "Бавария" (Мюнхен, Германия)

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В целом, если не углубляться в детали, "Барселона" уверенно переиграла "Наполи" в ответном матче 1/8-й финала турнира. Однако все могло сложиться иначе, если бы неаполитанцы при счете 1:0 в домашнем матче развивали преимущество, а не играли на удержание. Тот поединок был выигрышным для команды Гаттузо, но сказались отсутствие опыта и, возможно, избыточный пиетет относительно соперника. Уже на "Камп Ноу" итальянцы на второй минуте всколыхнули каркас ворот, а затем вступил в силу фактор Лионеля Месси.

Хотя перед тем был гол с нарушением правил от Клемана Лангле. Фактор судейства был заметным в противостоянии "Барселоны" и "Наполи", хотя нельзя говорить, что именно он определил результат. На данный момент "Барса" просто сильнее – даже в своем разобранном состоянии. Но против "Баварии" уже сама "Барселона" может оказаться в роли "Наполи".

Букмекеры отдают предпочтение мюнхенской машине. В тех матчах, что мы видели, "Звезда Юга" поражала командной игрой. Да и в плоскости индивидуального мастерства вряд ли у "Барселоны" есть преимущество. Лионель Месси – это козырь, но в этом году многие называли Роберта Левандовски главным претендентом на самую престижную индивидуальную награду "Золотой мяч". Очное противостояние этих команд – это очное противостояние двух, возможно, лучших форвардов современности (хотя Месси гениальный и как ассистент). А еще – это противостояние голкиперов Нойера и тер Штегена. Марка некоторые считают номером один в Германии, и он оправдывает высокий статус классной игрой за "Барсу". Голкипер сейчас не менее важный игрок для каталонцев, чем Месси. Однако Нойер остается глыбой в своем ареале и символом золотого поколения сборной Германии.

Бундеслигу "Бавария" закончила полтора месяца назад, но после этого одержала победу в финале Кубка Германии и разгромила "Челси" в ответном поединке 1/8-й финала Лиги чемпионов. Вряд ли стоит говорить о том, что у "Барселоны" есть преимущество в тонусе. Не тот уровень, не та ответственность, чтобы учитывать такие мелочи. Куда более показательна статистика последних игр обеих команд: "Бавария" в официальном матче в последний раз проигрывала седьмого декабря 2019-го года, в последних трех поединках забила пятнадцать голов, в последний раз не забивали девятого февраля. Для "Барселоны" же в конце Ла Лиги даже "Осасуна" была грозой.

Нельзя не обратить внимание и на статистику личных встреч. "Барселона" и "Бавария" десять раз встречались между собой на уровне еврокубков, и лишь дважды побеждал представитель Испании. Правда, за каталонцами осталось хронологически последнее двухматчевое противостояние этих команд – в полуфинале Лиги чемпионов 2014/15 "блаугранас" прошли мюнхенцев 3:0 и 2:3.

Ориентировочные составы:

У "Баварии" не сыграет Бенжамен Павар. У "Барселоны" – Самуэль Умтити, Даниэль Мореро, Жан Тодибо. Мартин Брайтвайт не заявлен. Потери не критичны ни для одной из сторон, а у "Барселоны" в заявке даже Усман Дембеле – редкое событие.

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Нельсон Семеду, Херард Пике, Клеман Лангле, Хорди Альба - Серхио Бускетс, Френки Де Йонг, Артуро Видаль - Лионель Месси – Антуан Гризманн, Луис Суарес.

За "Баварию" может сыграть арендованный у "Барселоны" Фелипе Коутиньо. Бразилец – не основной в мюнхенской команде, но испанская пресса опасается этого козыря в рукаве Ханси Флика. Коутиньо – взрывной, может сыграть на непривычной позиции, а на "Барселону" у него будет особая мотивация.

"Бавария": Мануэль Нойер - Йозуа Киммих, Жером Боатенг, Давид Алаба, Альфонсо Девис - Леон Горецка, Тьяго Алькантара - Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман - Роберт Левандовски.

Прогноз: победа "Баварии" 3:2.

Ставка : "Бавария" является фаворитом. Большой фактор в пользу немцев – то, что матч состоится не на территории "Барселоны". Из последних четырнадцати поединков Лиги чемпионов не на "Камп Ноу" "гранатовые" выиграли лишь пять. Также учитывая личную статистику команд, есть убеждение в результативном футболе. Поэтому ставка – победа "Баварии" и тотал больше 2,5.