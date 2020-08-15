Ман Сити - Лион. Анонс и прогноз на четвертьфинал Лиги чемпионов

1/4 финала Лиги чемпионов

15 августа. Лиссабон. "Жозе Алваладе"

"Манчестер Сити" 22:00 "Лион"

Трансляция: Футбол 2

Арбитр: Данни Маккелли (Нидерланды)

Классическое противостояния опыта и молодости, класса и желания, больших денег и грамотной экономии.

Для "Лиона" сам факт выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов - уже большой успех. Мало кто ставил на команду Руди Гарсии перед играми против "Ювентуса", однако глубина кризиса туринцев перекрыла разницу в классе между командами. Один в поле даже Роналду не воин, хотя CR7 и был близок.

Против "Манчестер Сити" "Ткачам" придется сложнее - "Горожане" тоже не на взлете, если сравнивать с двумя предыдущими сезонами в их исполнении, но в их составе больше молодых игроков. В хорошей форме подошли к рестарту ЛЧ Де Брюйне и Жезус, есть толковые варианты на флангах, да и прессинг смотрится убедительно. Не "Бавария", конечно, но тоже неплохо.

Два года назад "Ткачи" уже обыгрывали "Ман Сити" на его же поле, но с тех пор много воды утекло. "Горожане" изменились только косметически и не факт, что в лучшую сторону. А вот сам "Лион" уже далеко не тот. Ушел тренер Бруно Женезьо - а с ним и остро атакующая манера игры. Руди Гарсия предпочитает обороняться глубже и академичнее, что часто идет в ущерб контригре.

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Во-вторых, нету больше у "Лиона" Набиля Фекира. Депай здорово прибавил с тех пор, но по части эффективности до экс-капитана все еще не дотягивает. Ну и потом, Ферлан Менди уже в "Реале", а Танги Ндомбеле - волнорез, которым после матча восхищался лично Пеп, сейчас греет банку в "Тоттенхэме" и ругается с Моуриньо. Потянет ли Бруно Гимараес его объем работы в такой игре - вопрос критически важный.

Вообще Бруно очень хорошо влился в "Лион" - кажется, именно такого игрока "Ткачам" и не хватало. Цепкий, резкий, неутомимый - прямо эталон опорника. Но часто фолит на карточку, и это может стать проблемой.

Еще одна головная боль "Лиона" - нестабильные защитники. Привезти горазд каждый - и Денайер, и Марсал, и Дюбуа. По этой причине Гарсия перешел на игру в пять оборонцев против серьезных команд - так есть хотя бы небольшие шансы услышать финальный свисток с приличным количеством пропущенных. Хотя, опять же, это идет в ущерб контратакам. С тем же "Ювентусом" Депай и, особенно, Токо-Экамби с Дембеле отбегали 90 минут без моментов. Хорошо, что был гандикап после первой игры. А вот с "Сити" его не будет.

А раскроется "Лион" - и пиши пропало. Все видели, что делали англичане на контратаках с "Реалом". Так вот, с французами будет еще хуже.

"Мы использовали свои шансы в первом тайме, а во втором блестяще сыграл наши вратарь и оборона", - говорил Женезьо после победы на "Этихаде" пару лет назад. С тех пор для "Лиона" ничего не поменялось. Его шанс и дальше в том, чтобы шокировать фаворита до перерыва и стоять насмерть после.

Цифры и факты

"Ман Сити" в пяти последних турах АПЛ наколотил 21 гол, а пропустил только раз

"Лион" проиграл обе официальные игры после рестарта сезона - в финале Кубка лиги "ПСЖ" (0:0, по пен. 5:6) и в ЛЧ "Ювентусу" (1:2)

Последняя победа "Лиона" датируется 1 марта - в дерби против "Сент-Этьена" (2:0). С тех пор - 4 подряд поражения

На чужих полях "Лион" в этом розыгрыше Лиги чемпионов потерпел три поражения при одной победе (кстати, на поле полуфиналиста - "Лейпцига")

"Ман Сити" в текущей ЛЧ еще не проиграл ни единого матча: у "Горожан" 6 побед и 2 ничьи

Во всех матчах "Лиона" в текущей ЛЧ был как минимум один гол в первом тайме

Это будет третий официальный матч между командами. В 2018 году "Лион" в гостях обыграл "Сити" (2:1), а дома сыграл вничью (2:2)

Ориентировочные составы

У "Лиона" потерь нет - и это отличные новости для Руди Гарсии. По крайней мере, у него будет с кого выбрать основной состав.

У "Ман Сити" под огромным вопросом Кун Агуэро - скорее всего, он если и появится, то только со скамейки и в самой крайней ситуации. В основе же продолжит выходить Габриэл Жезус - тем более, против "Реала" он был реально хорош.

Кроме того, вернулся после дисквалификации Бенжамен Менди. Вероятно, он и выйдет с "Лионом" - все-таки, тоже француз и должен правильно сыграть против хорошо знакомого ему соперника.

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Менди - Де Брюйне, Родри, Гюндоган - Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело, Марсал, Корне - Какре, Гимараес, Ауар - Дембеле, Депай

Прогноз на матч "Ман Сити" - "Лион"

Класс есть класс, и невзирая на все старания французов, "Сити" просто обязан брать свое. Если "Лион" проиграл в ответке разваленному "Ювентусу", то с вполне достойными "Горожанами" точно не выстоит.

Посему ставим на победу англичан - а чтоб коэффициент был "вкуснее", выберем ставку П1 с перевесом в 2-3 мяча. Такой вариант букмекеры предлагают с кэфом около 2,5.