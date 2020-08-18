РБ Лейпциг - ПСЖ. Анонс и прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

1/2 финала Лиги чемпионов

18 августа. Лиссабон. "Эштадиу да Луш"

"РБ Лейпциг" 22:00 "Пари Сен-Жермен"

Трансляция: Футбол 1

Арбитр: Бйорн Кюйперс (Нидерланды)

Матч команд, для которых сам факт выхода в полуфинал Лиги чемпионов - огромное достижение. Парижане на этой стадии бывали всего раз - 25 лет назад. Ну а "РБ Лейпциг" был основан в 2009-м, и это пока его наивысшая вершина за всю историю.

Любопытно, что тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн обрел профессию с подачи нынешнего наставника "ПСЖ" Томаса Тухеля. Тот увидел в 20-летнем парне, завершившем карьеру из-за травмы, задатки аналитика, и отправил собирать информацию о соперниках. С тех пор Нагельсманн вырос в топового тренера Бундеслиги. Да и Тухель тоже.

А где есть два сильных тренера - там будет битва тактик. Нагельсманн так красиво обставил "Атлетико" Диего Симеоне в четвертьфинале, что Mundo Deportivo назвала игру "Лейпцига" его "докторской диссертацией". "Быки" нивелировали все сильные стороны "Матрасников" и всецело контролировали ход игры - даром что вырвали победу лишь за минуту до конца.

Про "ПСЖ" и его четвертьфинал такого сказать нельзя - Париж буквально вымучил победу над "Аталантой", которой сильно не хватало свежести после перерыва. Полтора месяца матчей в режиме нон-стоп сказались очень не вовремя. У "ПСЖ" при этом провалилось сразу полсостава - Икарди исполнил человека-невидимку, Эррера и Гуйе проиграли центр, Сарабия невесть чем занимался. Но неожиданно раннее возвращение Мбаппе после травмы таки склонило чашу весов в пользу Парижа.

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Вне сомнений, Тухель учтет опыт той игры перед встречей с "Лейпцигом". Выпускать "такого" Икарди нету смысла - тем более, что вернется после дисквалификации Анхель Ди Мария. Про Сарабию в старте речь тоже не идет - его место наверняка достанется Мбаппе. А вот с центром поля повеселее - там травмированы и Верратти, и Гуйе. Дома во Франции "ПСЖ" неоднократно играл с облегченной опорной зоной, но с "Лейпцигом" шутки плохи, потому там наверняка объявятся все, кто на ногах. Во-первых, это выдернутый из защиты Маркиньос. Во-вторых, запасные Паредес и Эррера. В центре обороны в паре с Тиаго Силвой выйдет Кимпембе. Не исключено также и появление надежного Баккера вместо атакующего Берната на левом фланге.

Соль ведь в чем - Неймар, Мбаппе и Ди Мария обладают качествами, чтобы даже без поддержки партнеров, на троих отгрузить 2-3 мяча любой команде. Задача остальных игроков "ПСЖ" - не пропустить больше голов, чем эти трое забьют. Соответственно цель "Лейпцига" на игру - воспользоваться традиционно хрупкой защитой Парижа и максимально четко сыграть в обороне. Замены в составе "Быков" маловероятны - у них не настолько длинная скамейка. Но Нагельсманн умеет сыграть по-разному, а его команда пусть и без явных звезд, но очень ровная и сыгранная. И этим она опасна.

Шансы на победу, как ни банально, 50 на 50. Здесь нету откровенного фаворита. Обе команды играют на своих сильных сторонах, обе играющие, забивные. Нас ждет красивый и, похоже, результативный футбол.

Цифры и факты

"ПСЖ" забивал во втором тайме в 17 последних выездных матчах подряд

В последних 6 выездных матчах "ПСЖ" и забивал, и пропускал

В 44% матчей "Лейпцига" в этой ЛЧ назначались пенальти

"ПСЖ" выиграл все три официальных матча после рестарта сезона - у "Лиона" по пенальти (0:0, 6:5), а у "Сент-Этьена" (1:0) и "Аталанты" (2:1) в основное время

"РБ Лейпциг" проиграл всего 1 из 9 матчей в текущей ЛЧ - 2 октября 2019-го "Быки" проиграли другому полуфиналисту "Лиону" (0:2)

Это будет первая официальная встреча между командами. Ранее они играли только в товарищеском матче - в 2014 году "Лейпциг" победил 4:2

В 10 последних матчах "Лейпцигу" лишь дважды удалось сыграть на ноль во всех турнирах

Ориентировочные составы

У "Лейпцига" потерь нет, поэтому состав почти наверняка выйдет тот же, что и на "Атлетико". Возможно, функции некоторых игроков изменятся, но не более того.

У Парижа сложнее - на 100% вне игры Кейлор Навас, на 99% - Верратти и Гуйе. Костариканца заменит Серхио Рико - вратарь обученный, но в этом сезоне уже привозил. Касательно центра, то, скорее всего, выйдут резервисты Леандро Паредес и Андер Эррерра, но возможен вариант и с Дракслером.

"РБ Лейпциг": Гулачи - Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо - Лаймер, Кампль - Забитцер, Ольмо, Нкунку - Поульсен

"ПСЖ": Рико - Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Баккер - Маркиньос - Эррера, Паредес - Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "ПСЖ"

Гадать, кто победит - дело опасное. Гораздо выгоднее ставить на то, что уже известно. В данном случае, мы точно знаем, что обе команды хорошо и результативно атакуют.

Отсюда и наша ставка - обе забьют + ТБ 2,5. Конторы предлагают такой вариант за 1,85-1,95.