Лион - Бавария. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/2 финала

19 августа. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“Лион” 22:00 “Бавария”

Телетрансляция – Футбол 2, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лион” и “Бавария” добились в четвертьфиналах сенсационных результатов. “Лион” вслед за “Ювентусом”, выбыл из турнира “Манчестер Сити”, одного из главных фаворитов. Результат матча “Бавария” – “Барселона” стал сенсационным не из-за итогового победителя, а разгромного счета – 8:2 в пользу мюнхенской команды.

3500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 500+2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Несмотря на свои победы в предыдущих стадиях, к противостоянию с “Баварией” французская команда подходит в статусе андердога. “Выход в полуфинал Лиги чемпионов – это большое достижение для с нас. Победы над “Ювентусом” и “Манчестер Сити” придали нам уверенность. Мы андердоги, но у нас есть шанс. Когда у нас будут моменты, мы должны ими воспользоваться”, – говорит главный тренер “Лиона” Руди Гарсия.

“Бавария” не отступит от своих принципов игры, и против “Лиона”, как и против любого другого соперника, будет играть с высокой линией защиты. Шанс “Лиона” – это выход из прессинга “Баварии” длинными вертикальными передачами за спины защитников мюнхенцев. У форвардов “Лиона” Депая или Токо-Экамби (Дембеле) точно будут свои моменты.

Но не нужно забывать, что “Лион” вышел в полуфинал и благодаря невероятным промахам форвардов “Сити” Жезуса и Стерлинга. Игроки “Баварии” в матче с “Барселоной” показали хладнокровность в реализации своих моментов и в игре с “Лионом” Левандовски, Мюллер, и компания не будут прощать сопернику ошибки. В девяти матчах Лиги чемпионов “Бавария” забила невероятные 39 голов, в среднем 4.3 за матч. Как бы надежно и дисциплинированно не защищался “Лион”, ему будет очень сложно устоять против команды Ханси Флика.

Цифры и факты

Роберт Левандовски забил 54 гола в 45 матчах “Баварии” в сезоне, из них 14 в Лиге чемпионов.

“Бавария” выиграла первые девять матчей в Лиге чемпионов, повторив рекорд Барселоны. 39 голов в девяти матчах ЛЧ – это клубный рекорд.

“Бавария” не проигрывает в последних 28 матчах (27 побед, одна ничья). Победная серия мюнхенцев длится 19 матчей. В 34 поединках под руководством Ханси Флика “Бавария” забила 112 голов и пропустила 26.

Полузащитник Корентен Толиссо провел 160 матчей за “Лион” до перехода в “Баварию” в 2017-м году.

“Бавария” и “Лион” в последний раз встречались между собой в полуфинале Лиги чемпионов 2009/10. “Бавария” выиграла оба матча – 1:0 и 3:0.

Ориентировочные составы

Ханси Флик сообщил, что перед матчем, что Бенжамен Павар пока еще не готов играть в старте, поэтому “Бавария” выйдет на матч с “Лионом” в таком же составе, как и против “Барселоны”. Вероятно, не будет изменений и в стартовом составе французской команды, однако Руди Гарсия может выпустить в старте Дембеле вместо Токо-Экамби.

“Лион”: Лопеш – Денайер, Марсело, Марсал – Дюбуа, Какре, Гимараэш, Ауар, Корне – Депай, Токо-Экамби

“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горетцка, Тиаго – Перишич, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Прогноз на матч “Лион” – ”Бавария”

Можно не сомневаться, что “Лион” попытается воспользоваться уязвимостью “Баварии” в виде высокой линии защиты, но атака “Баварии” настолько мощна, что мюнхенцы готовы преодолеть любой гандикап. Вероятно, “Бавария” будет строить свои атаки через фланги, пытаясь создавать перевес и нарушая защитную структуру “Лиона”. Французская команда, в свою очередь, будет опасна при контратаках. Прогноз на матч – “Тотал 3.5 Б”.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.