Финал Лиги чемпионов: прогноз на матч от Александра Шовковского

Нас ожидает невероятно крутой финал. Встретятся действительно сильнейшие на сегодня клубы Европы с очень мощными составами и тренерскими идеями. "Бавария" похожа на эталон футбольной команды, без недостатков и без потолка возможностей. "Пари Сен-Жермен" попытается спустить мюнхенцев с небес. У парижан достаточно ресурсов для сенсации. Как все будет происходить в финале анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Дома ПСЖ выиграл все - досрочно стал чемпионом (12 очков преимущество над "Марселем"), взял Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок Франции. Осталось все это закрепить титулом сильнейшего клуба Европы.

В ЛЧ в этом сезоне ПСЖ выиграл 8 из 10 матчей. 7 поединков парижане выиграли, не пропустив. В полуфинале ПСЖ разгромил "РБ Лейпциг" (3:0) и повторил рекорд "Реала", забив в 34 матчах ЛЧ подряд. Парижане впервые в истории клуба вышли в финал ЛЧ. А Франция впервые за 16 лет представлена ​​в финале турнира.

Как и ПСЖ мюнхенский клуб не имел равных на внутренней арене. "Бавария" уверенно выиграла чемпионат и Кубок Германии. Победная серия "Баварии" во всех турнирах длится 20 матчей, серия без поражений - 29 поединков. Средняя результативность команды Ганса-Дитера Флика - 3,3 мяча за игру.

В ЛЧ "Бавария" в этом сезоне выиграла все 10 матчей. Баварцы уже забили 42 мяча - 2-й результат в истории турнира. Причем, в последних трех матчах ЛЧ "Бавария" забила 15 мячей. Обыграв в полуфинале "Лион" (3:0), мюнхенцы в 11-й раз в истории вышли в финал главного еврокубка. В 5 финалах "Бавария" побеждала (последний раз в 2013 году).

На официальном уровне клубы сыграли 8 матчей: 5 побед у ПСЖ, 3 победы у "Баварии", ни одной ничьи. Все поединки состоялись в рамках ЛЧ. Последние встречи соперников пришлись на групповой турнир ЛЧ в сезоне 2017/18. Тогда соперники обменялись победами. В Париже выиграл ПСЖ 3:0 (Дани Алвес, Кавани, Неймар), а в Мюнхене "Бавария" взяла реванш 3:1 (Левандовски, Толиссо-2 - Мбаппе).

ПСЖ - "Бавария". Прогноз

В финале будет много прессинга и много черновой "арбайтен". Шанс ПСЖ в скорости и гениальных решениях Мбаппе и Неймара. Впрочем, решающей станет преимущество "Баварии" в командном классе и в ментальности победителей. Мюнхенцы должны забить в обоих таймах.

Также стоит рассмотреть такие варианты для ставки:

"Бавария" забьет больше 1.5 голов - 1.5

Команды забьют больше 3.5 голов - 1.9

"Бавария" победит (П2) - 2

"Бавария" забьет в обоих таймах - 2.3

Победа "Баварии" в один мяч - 4.2

"Бавария" выиграет оба тайма - 5.2