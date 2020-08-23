ПСЖ - Бавария. Главный матч сезона. В кого верят букмекеры?

В главном матче сезона встретятся ПСЖ и "Бавария". Несмотря на миллиардные затраты, ПСЖ никогда не выходил в финал Лиги Чемпионов, и вот наконец-то Неймару и компании удалось прервать серию неудач. В отличии от ПСЖ, "Бавария" выигрывала Кубок Чемпионов 5 раз, в последний раз мюнхенцы брали трофей в 2013 году, когда обыграли дортмундскую "Боруссию"

Коэффициенты Favbet: 3.3 – 4.05 – 2.05

Победа в Лиге Чемпионов:

ПСЖ – 2.45

Бавария – 1.6

По мнению экспертов и букмекеров "Бавария" считается фаворитом в соотношении примерно 60% на 40%. Команда Флика показывает просто феноменальный футбол, на пути к финалу мюнхенцы разгромили "Челси", "Барселону" и "Лион" с общим счетом 18:3. А победная серия "Баварии" во всех турнирах насчитывает уже 20 матчей. Особняком, конечно, стоит 8:2 с "Барселоной". Так каталонцев еще никто не унижал

Что касается ПСЖ, то в полуфинале французы легко обыграли "РБ Лейпциг" 3:0. Но в целом путь к финалу оказался куда более сложным, нежели у "Баварии". Здесь и поражение в первом матче от дортмундской "Боруссии", и чудесное спасение на последних минутах в четвертьфинале с "Аталантой". И это при том, что ни одного соперника нельзя назвать грандом. Два дебютанта плей-офф ЛЧ + "Боруссия", которая в последнее время в Лиге Чемпионов редко проходит дальше 1/8

В фантастической форме находятся и лидеры "Баварии" - Левандовски, Мюллер, Гнабри, Киммих. Поляк и вовсе забивал в каждом из 10 матчей Лиги Чемпионов в этом сезоне и суммарно на его счету уже 15 голов. В то же время те, кто должны тянуть ПСЖ пока находятся в тени. У Мбаппе и Икарди ни одного гола в плей-офф, Неймар также не забивал "Аталанте" и "Лейпцигу". Вместо них роль бомбардиров берут на себя защитники Бернат и Маркиньос. С одной стороны - это плюс ПСЖ, что опасность может исходить от кого угодно. С другой стороны - в нынешних реалиях невозможно выиграть ЛЧ без мощного перформанса от топ-звезд команды

Что интересно, это лишь второй франко-немецкий финал в истории Кубка Чемпионов. В последний раз немецкий и французский клуб встречались в финале в далеком 1976 году. Тогда "Бавария" обыграла "Сент-Этьен". И есть уверенность, что и на сей раз сильнее окажутся немцы. "Бавария" и Ханс-Дитер Флик как никто заслужили эту победу

Прогноз: победа Баварии в Лиге Чемпионов – 1.6