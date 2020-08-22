ПСЖ - Бавария. Анонс и прогноз на финал Лиги чемпионов

Лига чемпионов, финал

23 августа. Лиссабон, “Эштадиу да Луш”

“Пари Сен-Жермен” 22:00 “Бавария”

Телетрансляция – Футбол 1, OLL.TV

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Пари Сен-Жермен” никогда ранее не играл в финале Лиги чемпионов. На пути к главному матчу в своей истории Париж обыграл две команды из Германии, “Боруссию” Дортмунд и “РБ Лейпциг”. Стать преградой историческому триумфу Парижа в Лиге чемпионов может стать еще один клуб из Бундеслиги. Именно “Бавария”, выигравшая в 2020 году 25 из 26 сыгранных матчей, и все поединки в Лиге чемпионов 2019/20 считается фаворитом в финале.

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Четвертьфинальный матч с “Барселоной” 8:2 был настоящей демонстрацией силы “Баварии”, и символом разлома эпох – футбол будущего против футбола прошлого. В полуфинале “Бавария” тоже добилась разгромной победы, но не без вопросов. “Лион” в первые 20 минут мог забивать дважды, но не использовал свои моменты после контратак. После игры в расположении “Баварии” признали, что им повезло, а Ханси Флик раскритиковал свою команду за ошибки.

И против “Барселоны”, и против “Лиона” чемпион Германии играл с максимально высокой линией защиты и задействовал экстремальный прессинг. Результаты обоих матчей подтверждают правильность выбранной стратегии. Но нужно ли “Баварии” играть более осторожно против ПСЖ? Килиан Мбаппе – самый опасный в мире нападающий при контратакующей игре, Неймару практически нет равных в дриблинге и игре один в один, Анхель Ди Мария умеет в атаке все.

Смелая и рискованная игра ранее приносила “Баварии” только дивиденды. “Бавария” забила 42 гола в Лиге чемпионов и 100 – в Бундеслиге. Роберт Левандовски и Томас Мюллер проводят едва ли не лучшие сезоны в своей карьере, очень близко к элитному уровню подобрался Серж Гнабри. Однако нужно будет крайне уверенными в себе, чтобы играть смело против соперника с 400-миллионным дуэтом нападающих Мбаппе-Неймар.

Путь к финалу

Стадия ПСЖ "Бавария" Групповой раунд "Реал" Мадрид 3:0, 2:2 "Црвена Звезда" 3:0, 6:0 Групповой раунд "Галатасарай" 1:0, 5:0 "Тоттенхэм" 7:2, 3:1 Групповой раунд "Брюгге" 5:0, 1:0 "Олимпиакос" 3:2, 2:0 1/8 финала "Боруссия" Дортмунд 1:2 , 2:0 "Челси" 3:0, 4:1 Четвертьфинал "Аталанта" 2:1 "Барселона" 8:2 Полуфинал "РБ Лейпциг" 3:0 "Лион" 3:0



Париж оказался в финале Лиги чемпионов не случайно. Команда Тухеля была на волоске от вылета в матче с “Аталантой”, но по качеству игры и количеству созданных моментов Париж полностью переиграл итальянскую команду. В полуфинале на лопатки был уложен “РБ Лейпциг” – это был не только тактический мастер-класс, но и демострация максимальной решительности, характера победителей.

Будут ли команды в финале подстраиваться друг под друга, или сыграют от своих сильных сторон? “Бавария”, вероятнее всего, меняться не будет. Было бы странно отыграть практически весь сезон в одном стиле, а потом изменить себе в главном матче сезона. Кроме того, как показал поединок с “Лионом”, команда Флика способна подстраиваться, и находить решения по ходу матча. По уровню тактической осознанности и гибкости футболистов, этому составу “Баварии” практически нет равных.

Но и “Пари Сен-Жермен” с Томасом Тухелем стал гибкой, разносторонней командой. Достаточно только посмотреть, как, в зависимости от соперников, меняется роль Неймара. Тухель не раз противостоял “Баварии” в качестве тренера в Бундеслиге, и он знает, чего можно ожидать от мюнхенцев.

Долгое время ПСЖ не удавалось преодолеть четвертьфинальный раунд Лиги чемпионов. Нынешний Париж необычайно силен психологически. Нас будет ожидать битва не только талантов, но и характеров.

Цифры и факты

“Бавария” забивает в среднем в Лиге чемпионов 4.2 гола за матч. Всего мюнхенцы провели 42 гола, на три меньше, чем “Барселона” в Лиге чемпионов 1999/2000 (45). У ПСЖ вторая атака в нынешнем розыгрыше ЛЧ – 25 голов.

Левандовски стал первым футболистом после Роналду, которому удалось забивать голы в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Всего у польского форварда 15 забитых голов в ЛЧ, у Сержа Гнабри – девять.

“Бавария” – “Пари Сен-Жермен” станет четвертым немецко-французским финалом в истории еврокубков. Немецкие команды выиграли предыдущие три.

Впервые за 22 года в финале сыграют два национальных чемпиона.

“Бавария” и “Пари Сен-Жермен” в последний раз встречались в групповом раунде Лиги чемпионов 2017/18. Именно после поражения 0:3 в Париже “Бавария” уволила Карло Анчелотти. В ответной игре выиграла мюнхенская команда – 3:1.

Томас Тухель 17 раз противостоял “Баварии” в качестве тренера “Майнца” и “Боруссии” Дортмунд. Его показатель – пять побед, две ничьи, десять поражений.

Ориентировочные составы

Участие в финале Кейлора Наваса до сих пор под вопросом. Серхио Рико без ошибок провел матч против “РБ Лейпциг”, однако “Бавария” – это совсем другое испытание. Есть сомнения и по Марко Верратти. Если он выйдет в старте против “Баварии”, то вытеснит из основы либо Паредеса, либо Эрреру.

У “Баварии” были сомнения относительно Жерома Боатенга, который был заменен в перерыва матча с “Лионом”, но к финалу чемпион мира-2014 должен восстановиться. Ханси Флик может вернуть на правый фланг защиты восстановившегося Павара, а Киммих передвинуть в центр поля, таким образом оставив Тиаго в запасе, однако было бы странно менять состав после двух побед в предыдущих матчах.

“Пари Сен-Жермен”: Навас – Керер, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат – Верратти, Маркиньос, Эррера – Ди Мария, Неймар, Мбаппе

“Бавария”: Нойер – Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис – Горетцка, Тиаго – Перишич, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Прогноз на матч “Пари Сен-Жермен” – ”Бавария”

В четырех матчах “Пари Сен-Жермен” и “Баварии” в португальском турнире Лиги чемпионов было забито 19 голов. Всегда есть искушение предположить, что в финале обе команды изменят себе и сыграют более осторожно, но этот не тот случай. “Бавария” неуверенно начинала против “Барселоны” и “Лиона”, а затем заметно добавляла во второй половине первого тайма. Можно сыграть на том, что командам не нужно будет время на раскачку. Ставка – 1.88 на то, что первый гол будет забит до 22-й минуты и 1.99 на Тотал 1.5 Б в первом тайме.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.