Динамо Брест - Сараево. Анонс и прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

2-й отборочный раунд Лиги чемпионов

26 августа. Брест. "ДАСК Брестский"

"Динамо" Брест 21:00 "Сараево"

Арбитр: Лукас Сотириу (Кипр)

Завтра, 26-го августа "Динамо" Брест сыграет против "Сараево" в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча пройдет без зрителей, чемпион Беларуси примет чемпиона Боснии и Герцеговины на своем домашнем стадионе.

"Динамо" Брест

Этот еврокубковый сезон дебютный для команды из Бреста. Несмотря на удручающее положение команды Сергея Ковальчука в чемпионате Беларуси (после 20 туров только 10 место в таблице), динамовцы выдали отличный матч в первом квалификационном раунде главного еврокубка - "Динамо" разнесло казахстанскую "Астану" со счетом 6:3. Белорусская команда довольно много забивает, но при этом имеет не лучшую разницу мячей - 33-25 в национальном первенстве.

В составе Бреста по-прежнему есть две потеры, травмы у атакующего полузащитника Элиса Бакая и украинского хавбека Александра Нойока.

Что касается других украинцев: экс-игроков киевского "Динамо" Артема Милевского и Евгения Хачериди, то форвард и защитник полностью здоровы, и вероятнее всего начнут этот поединок в стартовом составе. Милевский сейчас в отличной форме и в матче с "Астаной" записал на свой счет две голевые передачи .

"Сараево"

Клуб из одноименного города в прошлом сезоне стал чемпионом Боснии и Герцеговины во второй раз подряд и в четвертый в своей истории. В новой кампании команда провела четыре матчей в чемпионате, в которых одержала две победы и еще два раза сыграла вничью. В первом раунде отбора к групповому этапу Лиги чемпионов "Сараево" уверенно обыграло валлийский "Коннас Куэй" со счетом 2:0.

Столичная команда показывает агрессивный и атакующий футбол, с начала сезона 2019/20 "Сараево" забило 67 голов - 2,9 гола в среднем за матч.

Боснийская команда уже играла с беларускими командами, в прошлом сезоне в третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Сараево" встречался против БАТЭ - тогда команды разыграли в Беларуси нулевую ничью, а в Боснии БАТЭ победил со счетом 2:1.

Предыдущие матчи команд

Ранее брестское "Динамо" и "Сараево" никогда не встречались на футбольном поле. Этот матч станет первым для обоих коллективов.

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Прогноз на матч "Динамо" Брест - "Сараево"

Букмекеры в этой паре отдают явное предпочтение чемпиону Беларуси - "Сараево" все-таки заметно ниже в классе и в родных стенах динамовцы выглядят очень солидно (4 победы в последних 5 домашних матчах). Вероятно, что "Динамо" забьет минимум два, но и пропустит с большой вероятностью. Ожидаемый тотал больше 2,5.

Прогноз UA-Football - 3:1.