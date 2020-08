Селтик - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

26 августа. 21:45. Лига Чемпионов. Второй Квалификационный раунд. Глазго. "Селтик Парк"



Главный арбитр: Аллард Линдхут (Нидерланды)





"The Ten" или "Ten In A Row" стало навязчивой идеей "Селтика". О первой в истории Шотландии серии из десяти титулов чемпиона подряд говорят все в клубе и вне его. Более вменяемый The Sun (кто бы мог подумать?!) называет явление "эпидемией без вакцины", а команду - "заложниками The Ten". И 6:0 над слабым "Рейкьявиком" в Лиге Чемпионов не особо успокоил "кельтов". Которых ныне ожидает гораздо более серьёзный соперник. "Ференцварош" Сергея Реброва, Игоря Харатина и Александра Зубкова желает пробиться в групповой турнир Еврокубков во второй раз подряд. На пустом "Селтик Парк" у него будут шансы.



Чемпион Шотландии последних девяти лет ныне также занят трансферами. Шейну Даффи из "Брайтона" послание с призывом прийти написал даже болельщик "Селтика" номер 1 рок-легенда Род Стюарт. Также волнует скандал вокруг защитника Болинголи, после возвращения из испанского отпуска не отсидевшего в карантине две недели как положено, а сразу же пришедшего на тренировку. Два матча команды из-за этого и заражения шести игроков "Абердина" в пабе были перенесены, и премьер-министр Шотландии заявила, что показывает шотландскому футболу желтую карточку с угрозой красной, то есть его прекращения.



Неспокойно и на футбольном поле. Во втором своём матче в лиге "кельты" потеряли очки, в третьем - победили новичка (1:0) лишь благодаря голу на 84-ой минуте. В том матче они владели мячом 63 процента времени, нанесли 23 удара по воротам и девять - в створ. Но не сказать чтобы вратарь "Данди Юнайтед" совершал суперсейвы. В СМИ говорили и о банальных пасах, и о недостатке присутствия в штрафной. И о не лучшей борьбе в дуэлях. Отмечали и держание мяча возле углового флажка в концовке, что можно назвать признаком нервозности. А "Рейнджерс" тем временем набрал 13 очков из 15-ти возможных.



"Ференцварош" также начал сезон в лиге неидеально - ничьей 1:1 со злейшим врагом МТК. Здесь также желают увидеть историческое достижение в лиге - первую за 90 лет серию Фради из трех чемпионских титулов подряд. И также предъявляют претензии к атаке команды. Впрочем, относятся ко всему гораздо более трезво. Тем более, что главный конкурент - "Фехервар" - в первых двух турах не побеждал. А победа в Лиге Чемпионов над чемпионом Швеции "Юргорденом" вызвала оптимизм. Её назвали очень уверенной, неожиданно лёгкой. Ребров говорил о доминировании в первом тайме и удачных контратаках в начале второго.



На самом деле к матчу против шведов (2:0) следует относиться двояко. Их атака была остановлена полностью, оставлена без ударов в первом тайме. Но и атака хозяев не впечатлила, играя медленно, стерильно владея мячом в первом тайме, банально забрасывая в почти пустую штрафную. По ударам по воротам матч был выиграл всего лишь со счётом 11:10. Первый гол Токмак Нгуен забил ударом издали. Против мобильного динамичного "Селтика" будет совсем другая игра. Хотя, скорее всего, такая же, как во втором тайме. Когда Фради очень удачно действовали на контратаках. Именно так Нгуен оформил 2:0.

Кадры





"Селтик" убежал к чемпионству в начале 2020-го благодаря схеме 3-5-2, "Ференцварош" в Еврокубках сезона 2019/20 играл по схеме 4-3-3. Однако ныне обе ставят на 4-2-3-1. Хотя изменения схемы гостей не исключены. Возможно, стремительный и техничный Нгуен сместится с позиции под нападающим на правый фланг. Откуда, согласно статистике, в матче против "Юргордена" не было создано ни одного удара по воротам. Форвард Франк Боли очень мобилен, играет в пас. Но пора уже забивать. В центре поля за отбор будет отвечать Харатин, а Сомалия и номинальный вингер Исаэль - за выход из-под прессинга с мячом.



Сильно ослабляют команду травмы её второго бомбардира предыдущего сезона в лиге и лучшего во всех турнирах по схеме "гол+пас" (22 очка) Зубкова и правого защитника капитана Ловренчича. А также неповоротливость центральных защитников.



В "Селтике" потерял свой статус Болинголи. А его сменщика на левом фланге обороны Тейлора немало критикуют за плохие подачи и слабую оборону. За последнее критикуют и правого защитника Фримпонга (возможно, выйдет более надёжный израильтянин Эльхамид, которого бросают на тяжёлые матчи), и всю полузащиту. Однако Нтчам, Эльюнусси, Магкгрегор, Кристи, Форрест компенсируют сверхмобильностью. А форвард Эдуар и мобилен, и умеет забивать. Он будет кошмаром для обороны гостей. Очень опасен и запасной форвард новичок Айети, купленный за 6 миллионов евро в "Вест Хэме". Как раз он и забил "Данди".



"Селтик": Баркас, Фримпонг, Жюльен, Айер, Тейлор, Браун, Макгрегор, Кристи, Эльюнусси, Форрест, Эдуар



"Ференцварош": Дибус, Ботка, Ковачевич, Блажич, Чивич, Харатин, Сомалия, Исаэль, Сигер, Нгуен, Боли





Прогноз: Селтик - Ференцварош 2:1





В последние годы "Селтик" вылетал от "Мальме", "Марибора", АЕКа. В сезоне 2019/20 - от "Клужа" и "Копенгагена". Причём румынам и датчанам проиграл дома. А "Ференцварош" в Еврокубках в гостях не проигрывал в сезоне 2019/20 никому. Переиграв "Лудогорец" и московский ЦСКА и вытащив ничью с загребским "Динамо". "Селтику" очень трудно против организованных закрытых команд. Ещё труднее - без своих болельщиков. Нгуен заявляет, что мечтал о таком матче. Так что гости будут сверхмотивированы. Но всё же хозяева сильнее. А их наставник Нил Леннон заявляет, что серьёзно изучил соперника. Потому 2:1.