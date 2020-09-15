Динамо - АЗ. Анонс и прогноз на матч Лиги Чемпионов

Назначив Мирча Луческу на пост главного тренера, Игорь Суркис сразу же заявил - он не ждет мгновенного результата, для него главное - системный подход, который позволит построить сильную команду. Вместе с тем президент "Динамо" признался, что в контракте румынского специалиста предусмотрена система бонусов за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Сам Мирча Луческу после игры с "Десной" подчеркивал, что "команда не строится так быстро, особенно если говорить об атаке". Хотя уже на пресс-конференции перед матчем с АЗ он возразил, что процесс становления должен длиться долго.

Очевидно, что по именам соперников в квалификации (нынешнего и потенциального в раунде плей-офф) Игорь Суркис рассчитывает, что "Динамо" наконец сможет попасть в групповой этап, чего с ним не случалось уже четыре года. Дело не столько в совсем другом уровне эмоций по сравнению с Лигой Европы, как в финансовой выгоде. Одно только участие в Лиге Чемпионов предусматривает значительно большую прибыль, чем успехи во втором по рангу турнире. Однако сделал ли сам президент достаточно, чтобы его команда выполнила задачу? Учитывая кадровые проблемы, с которыми столкнулся Луческу, есть сомнения. Да, опыт Мистера - это существенный плюс для бело-синих, однако есть риск, что их кризис значительно глубже, чем кажется.

Этот матч трудно назвать определяющим для "Динамо". Однако победа в нем укрепит Игоря Суркиса во мнении о правильно сделанном выборе и мотивирует команду на новые свершения. Но и неудача собьет то подъем, который наблюдался после завоевания в Суперкубке и может посеять зерна сомнений не только у игроков, которые, по их же словам, поверили методам Луческу, но и самого тренера.

Лига Чемпионов. Квалификация. Третий раунд

15 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" (Киев) 20:00 АЗ (Алкмаар)

Арбитр - Орель Гринфельд (Израиль)

Телетрансляция - 2 + 2

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол >> 15 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"- Орель Гринфельд (Израиль)- 2 + 2

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Динамо" и АЗ уже встречались, но не в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы. Ровно десять лет назад киевляне одержали две победы со счетом 1:2 и 2:0.

Мирча Луческу во второй раз будет противостоять алкмаарцам в качестве главного тренера украинского клуба - 15 лет назад, в 2005-м - его "Шахтер" уступил АЗ в 1/8 финала Кубка УЕФА (1:2, 1:3).

Кроме "Динамо" и "Шахтера" АЗ также противостоял на международной арене "Днепру" (сезон 2005/06, победа 1:2), "Металлисту" (Лига Европы 2010/11, две ничьи по 1:1) и "Мариуполю" (ЛЕ 2019/2020, 0:0, 4:0).

"Динамо" в последний раз играл на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне 2016/2017. С тех пор киевляне дважды вылетали после третьего раунда квалификации, однажды в раунде плей-офф. В сезоне 2018/19 киевляне прошли "Славию", но вылетели от "Аякса", который в том розыгрыше дойдет до полуфинала. Также киевляне уступали "Янг Бойз" и "Брюгге".

Последний раз бело-синие проходили сито квалификации Лиги Чемпионов в 2012 году, тогда команда Семина обыграла "Фейеноорд" и "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Для АЗ это лишь третье участие в Лиге / Кубке Чемпионов. Дебют состоялся в сезоне 1981/82, в 1/8 финала алкмаарцы вылетели от "Ливерпуля". В сезоне 2009/10 АЗ занял четвертое место в группе с "Арсеналом", "Олимпиакосом" и "Стандардом".

Прошлый чемпионат в Нидерландах не был доигран из-за пандемии. На момент остановки после 25-го тура у АЗ было одинаковое количество очков с "Аяксом" - по 56. Однако команда Слота уступала амстердамцам по дополнительным показателям.

После возобновления футбола АЗ сыграл только один официальный матч - поединок второго раунда квалификации Лиги Чемпионов против чешской "Виктории". АЗ спасся на последних секундах основного времени, а затем выиграл в овертайме - 3:1. В минувшие выходные в Нидерландах начался новый чемпионат, однако алкмаарский клуб попросил перенести игру, чтобы подготовиться к матчу ЛЧ.

"Динамо" в новом сезоне победило "Шахтер" в игре за Суперкубок, стартовало с победы в чемпионате над "Олимпиком" и разошлось миром с "Десной".

Из-за пандемии COVID-19 и смещение сезона команда, которая выйдет в следующий раунд, будет определена по итогам только одного матча. В случае ничьей в основное время будет сыгран овертайм, если и он не определит победителя, будет пробиваться серия пенальти.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Динамо" столкнулось с большим кадровыми проблемами в защите. Бурда и Попов выпали на длительный срок, были проблемы со здоровьем у Шабанова, в последнем матче травмировался Тымчик. Поэтому Луческу даже пришлось выставлять в центре Миколенко. Впрочем, на этот раз Виталий, кажется, все же сыграет слева. В центре партнером Кендзером будет Забарный, справа есть Караваев. Возможен также вариант, при котором пару центрбеков составят Забарный - Сирота, а поляк вернется на фланг.

В центре поля Луческу пока доверяет Сидорчуку, Шапаренко и Буяльскому. Вчера пропустил тренировку Виктор Цыганков - его справа может заменить Цитаишвили или Жерсон Родригес. Слева увидим де Пену, по словам Луческу, Вербич еще не готов. На острие и все же ожидаем Владислава Супрягу - для молодого форварда это будет второй матч в квалификации Лиги Чемпионов. Первый - два года назад против "Аякса" - он провалил.

Бущан - Караваев, Кендзера, Забарный, Миколенко - Сидорчук - Жерсон, Буяльский, Шапаренко, де Пена - Супряга

В АЗ под вопросом участие двух основных вингеров и главных звезд команды - Усамы Идрисси и Кельвина Стенгса. Впрочем, Гудмундссон, который заменил Стенгса в игре с "Викторией", в том матче отметился дублем. Самый опытный игрок в этой команде - Рон Влаар, за спиной которого и выступления в Лиге Чемпионов с "Фейеноордом", и несколько сезонов в АПЛ. В игре против "Виктории" рядом с ним действовал 22-летний капитан Тон Купмейнерс, основной позицией которого является опорный хавбек. В центре поля увидим голландца Класи и норвежца Мидстьо. Очевидно, особое внимание придется уделить левому защитнику Овену Вейндалу, который за прошлый сезон выполнил восемь ассистов. Основной адресам его кроссов и прострелов - 19-летний Майрон Боаду, который забивал в каждом втором матче прошлого сезона (20 голов в 39 поединках).

Бизот - Свенссон, Влаар, Коопмейнерс, Вейндал - Класи, Мидстьо - Стенгс, Де Вит, Идрисси - Боаду

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ДИНАМО - АЗ 1:1 (пен.)

Проблемы киевлян в защите настораживают. С другой стороны, игра с "Шахтером" продемонстрировала, что Луческу может выстроить эффективный низкий блок и рассчитывать на скорость Жерсона, де Пены (или Цитаишвили) и Супряги. Многое будет зависеть от того, кому первому удастся открыть счет. Есть ощущение, что это будет "Динамо", однако удержать преимущество хозяевам будет непросто. Как следствие, игра будет затянута на дополнительные 30 минут.